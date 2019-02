Los siete beneficios de tomar agua con limón

limon aliento1.jpg





1. Aliento más fresco





El olor cítrico del limón puede neutralizar los olores, ya sea en sus mostradores o en su boca.

Beber un poco de agua de limón después de una comida que incluya cebollas, ajo, pescado o queso azul puede eliminar su evidencia persistente.





El limón también es ideal para estimular la producción de saliva, que a su vez limpia la boca. Una boca seca, como con la que te despiertas en la mañana, en realidad huele peor debido al exceso de crecimiento bacteriano.









limon piel.jpg





2. Piel con un aspecto más joven

Cuando tomas agua de limón todos los días, estás agregando una hidratación crítica a tu rutina de cuidado de la piel. La piel hidratada se ve más suave y tersa, lo que reduce la apariencia de líneas y arrugas. Cuando estás completamente hidratado, tu cuerpo también tiene más oportunidades de expulsar toxinas a través del sudor.





La adición de limón a tu agua aumenta tu ingesta de vitamina C, un nutriente potente que desempeña un papel importante en la producción de colágeno y elastina, los elementos de la piel que la mantienen fuerte y flexible. Algunas investigaciones indican que una dieta alta en vitamina C también reducirá las arrugas, algo que todos quieren.









Limon cascara.jpg





3. Incorporación de Vitamina C





La vitamina C es un antioxidante que puede neutralizar los radicales libres dañinos antes de que causen daño celular. Por lo tanto, se cree que asegurarse de obtener la cantidad diaria recomendada reduce el riesgo de accidente cerebrovascular, presión arterial alta y enfermedad cardiovascular. Y como nuestros cuerpos no sintetizan la vitamina C a partir de otros nutrientes, necesitamos obtener esa dosis diaria recomendada de los alimentos. El agua de limón puede ayudarte a alcanzar el nivel sugerido de 60 mg por día.









limon peso.jpg





4. Ayuda a bajar de peso





El agua de limón no es un producto milagroso para bajar de peso. Beberla todos los días no es lo único que debes hacer para bajar de peso con éxito. Sin embargo, las personas que beben agua con limón tienden a reportar poder bajar de peso más fácil en general. No está del todo claro por qué, pero es posible que beber más agua con sabor le ayude a sentirse lleno y satisfecho entre comidas.





Pero no olvidemos esos polifenoles antioxidantes en el limón que se ha demostrado apoyan el bajar de peso en ratones. Las investigaciones demostraron que el limón redujo el aumento de peso en ratones a pesar de una dieta alta en grasas, y también se mejoró la resistencia a la insulina. Se necesitan investigaciones en humanos para hacer un seguimiento de estos prometedores resultados.





Limon infecciones.jpg





5. Estabiliza estados de ánimo





El mismo aroma vigorizante que neutraliza los olores también puede reducir tu estrés y ayudarte a mantener la calma. Es por eso que el aceite de limón es un ingrediente común en los aceites de aromaterapia. Cuando bebes limón, obtienes el mismo alivio del estrés más el beneficio del potasio en la fruta. El potasio es crítico en la regulación de la presión arterial, y la presión arterial alta es un factor clave en tu experiencia de estrés.





Si bebes agua de limón tibia, experimentarás efectos calmantes adicionales. Pero como sea que lo consumas, intenta tomar un poco de agua de limón antes de recurrir al vino después de un día especialmente difícil.





Limon ri{ones.jpg





6. Evita los cálculos renales

La mayoría de los cálculos renales son esencialmente depósitos de calcio, y puedes reducir tu riesgo de formar uno al consumir más ácido cítrico en tu dieta.





El limón es una fruta cítrica que contiene una gran cantidad de ácido cítrico; de hecho, solo ½ taza de jugo de limón contiene tanta cantidad como los medicamentos recetados para los cálculos renales. Mantenerse bien hidratado también es una parte importante de la salud del riñón, por lo que el agua de limón a diario puede ser una medida preventiva increíble cuando se trata de cálculos renales.





limon.jpg





7. Evita infecciones urinarias





Una forma de minimizar la aparición de estas infecciones es mantener tu orina alcalina. Aunque los limones son ácidos, el ácido cítrico produce subproductos alcalinizantes cuando se digieren.

El agua de limón a diario ayuda a mantener un pH de tendencia alcalina en el tracto urinario. Sin embargo, no afecta el pH en el torrente sanguíneo. Tus riñones hacen ese trabajo y la dieta no está relacionada con el proceso. No te dejes engañar por las afirmaciones de que el agua de limón puede alcalinizar todo tu sistema.









limones.jpg





Conclusión: Tomar agua tibia con limón a diario Además de todo lo que ya hemos mencionado, tiene beneficios de hidratación y desintoxicación. En siete días de adquirido el hábito pueden comenzar a notarse los beneficios.