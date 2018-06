Los niños y el compromiso de lealtad a la bandera

"Macri no fue al acto del Día de la Bandera en Rosario y los medios adeptos dicen que es para pacificar el país. Si Cristina hacía lo mismo la mataban todo el día. El corrupto sigue teniendo complicidad de los medios". Rita.





"Caputo es millonario y con las Lebac y el aumento del dólar su patrimonio sigue creciendo. Estos millonarios están destruyendo el país. Es increíble a la crisis que nos llevó el gobierno. Son una manga de inútiles estos gobernantes".





"¿Por qué en la mayoría de los accidentes están involucrados camiones? Es increíble lo que sucedió en la ruta 16. Mucho dolor hay en esa familia y en toda la comunidad de Carbó. Mucha fuerza, y hay que mejorar los controles".









"Hay que felicitar al periodismo deportivo, nunca en un mundial han hablado tanto al pedo y se han arrobado derechos que no han tenido para tanta soberbia y estupidez".





"Hace mucho tiempo que Varisco tendría que haberle pedido la renuncia a todos esos sátrapas que tiene de secretarios. Empezando por Roberto Sabbioni, José Escobar y Ricardo Gutiérrez. También debe sacarse de encima al impresentable que tiene en la privada, que tan mal trata a la gente. Pero bueno. Ya es tarde. Usted sabrá porqué se rodeo de esa gente. Ninguno trabajó para su gestión. Como radical me duele mucho lo que le está pasando. Gracias UNO".





"Soy socia del club San Agustín. Hubo elecciones y no me enteré. Por favor, el club debe avanzar, debe tener iniciativa, ideas para sacar la institución adelante. Señor Steinert retírese. No puede llevar el título de presidente. Se necesita gente con ganas de trabajar y no una persona que no acepta opiniones".





"En la escuela N° 99 Tabaré hay falta de agua y se dictan clases normalmente. Los baños sin agua y el comedor no da leche a los niños por falta de agua". Ramón.





"Ahora ya no saben dónde esconderse Varisco con su gente con esto de la causa por narcotráfico en la Municipalidad de Paraná. Ahora sale el nombre de Gainza en la investigación, veremos cómo sigue la historia". María.





"No tiene cara este Sergio Varisco, ¿dónde está el respeto por nuestra enseña Patria? Él como funcionario de la ciudad debería saber que no debe realizar estas declaraciones en un acto de esta magnitud ¿o no leyó nunca el protocolo? Me causó indignación". Luz.





"Tendrían que investigar la corrupción en Bovril y donar las casas que los corruptos han comprado. Es justo lo que hicieron con Hugo Righelato, que no es el único ratero que hay. Ojalá que sigan recuperando las cosas que han comprado con plata mal habida estos ladrones". Leticia.





"Como suele pasar en muchos accidentes los motociclistas andan sin luces. Ni hablar de lo imprudente de los automovilistas pasando en lugares no habilitados. Los que vamos como corresponde en las rutas sufrimos las consecuencias". Gaby.





"Es increíble que Vialidad Nacional pare el mantenimiento de la ruta 19 para ahorrar plata. No entiendo para qué asumió Mauricio Macri al gobierno. Puro recorte, puro saqueo al trabajador. Basta de impunidad". Miguel.

"Lamentable la muerte de Cristian Berlo. Por nada lo atacaron y lo mataron. Una familia destruida. Se necesita justicia".





"Está muy bien que le den el 25% a los camioneros de aumento. Pero que se siga con la investigación". Omar.





"Seguimos sumando más despidos en la lista negra de Mauricio Macri. ¡Por favor! ¿Hasta cuándo van a seguir los despidos, cierres de empresas, pymes y comercios? Ya cansan los de este gobierno. Hagan algo, paren con esta locura. La gente necesita trabajo, no subsidios". Peti.





"La ruta entre Colonia Avellaneda y San Benito está a oscuras. Es lamentable que las dos municipalidades no hayan gestionado una mano más en ese tramo de la ruta 12. Está todo oscuro y además no hay sobrepaso". Nicolás.





"Fue muy lamentable escuchar a Sergio Varisco hablar de su casa en el acto oficial del Día de la Bandera. Esas cosas no son necesarias Varisco. Su final político está a la vuelta de la esquina". Griselda.





"Los colectivos no pasan nunca los feriados. Es caro viajar en Paraná, pero lo peor es que el servicio es muy malo. Una vez alguien debe ponerse del lado de la gente. Basta de siempre acompañar a los empresarios".