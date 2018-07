Locro solidario para el 9 de Julio en Paraná

"Vergonzoso los que recogen las ramas. En calle Esquiú y Urdinarrain levantaron solamente un montón dejando la parte más grande. Así trabajan los empleados municipales. Qué vergüenza la Municipalidad".





"Hola UNO. Triste mundial de Argentina y de varios equipos sudamericanos. ¿No será hora de decirle a todos los cracks de Sudamérica que dejen de preocuparse tanto por los tatuajes, peinados, cortes de cabello y tanta cosmética?".





"El nuevo recorrido del colectivo lo único que hace es dar más ganancia a las empresas, ya que la mayoría de los usuarios deben tomar dos líneas distintas para llegar a sus lugares de trabajo o para llevar a los chicos".









"¿Solo el gobierno tiene la culpa de la pobreza o los gremialistas que te obligan a hacer paro también? Hay una empresa que despidió gente porque no puede exportar pollo porque no dejaban salir los camiones. Moyano que haga la suya, pero que deje laburar a la gente que necesita".





"Lo único que voy a destacar de este cambio de recorrido de colectivos son las unidades nuevas, limpias y tienen rampa. Van a durar hasta que comiencen nuevamente las clases. Los niños maleducados se encargarán de dañarlos".





"Tomé el colectivo a las 13.04 y llegué a destino 13.50. Gracias por hacerme pasear".





"A mi querido amigo y hermano Chacho, te quiero decir cómo sufro tu partida. Hace tres días nos habíamos encontrado a la salida de Diario UNO y nos pusimos a hablar y recordar cosas lindas. Bueno Chacho, lo último que me queda para decirte es que estoy muy feliz con Dios y agradecido por haber tenido una persona como vos de amiga. Excelente periodista. Y te digo, vos para mí no te has ido, porque mientras viva vas a seguir en lo más profundos de mi corazón. Que descanses en Paz amigo". Ramón Pajarito Mistura.





"Genio, en qué cabeza cabe que pasemos a las 13.02 por la plaza Alvear y 13.30 por calle Nogoyá y Buenos Aires, a dos cuadras de donde habíamos pasado. Genio, y los de calle Gualeguaychú caminan hasta Bavio y Libertad para tomar el cole. ¡Genio sin cabeza!".





"Qué triste noticia despertarme un domingo y enterarme de tu trágica partida Chacho querido. Siempre tan atento, tan amable, nos conocimos mediante mi querido Patronato. Recuerdo patente la última vez que pasaste por casa para entregarme las pastas para un acontecimiento de tu hija que no recuerdo bien, pero que con tanto sacrificio y placer hacías. Fue en la antesala del partido Patronato vs Boca en el estadio Grella y me dijiste 'disculpame Pirulo, pero esta vez voy a hinchar por mi querido Boca'. Hasta siempre Chacho. Q.E.P.D". Pirulo.





"José Orlando Cáceres y sobrino ¿qué están haciendo por la gente en situación de calle? Años en la política y se postulan nuevamente y no se los ve hacer nada por los demás. Todo vuelve querido, la lealtad se practica día a día".





"Queremos que se llame a concurso nuevamente por oposición los cargos de Dirección y vicedirector en todas las escuelas entrerrianas, que no se prorroge la Resolución 500/13".





"¿Cómo pueden los padres culpar al Estado de que sus hijos hayan caído en la droga? ¿Y ellos dónde estaban mientras sus hijos iban creciendo? ¿Sabían quiénes eran sus amigos? Es muy fácil culpar a otros de nuestras responsabilidades".

"Me parece genial que por fin alguien se anime a hacerle frente a Bahl y decirlo sin problemas, y además decirlo públicamente, como lo hizo José Cáceres para poner las reglas del juego bien claras en la próxima interna. Me parece un buen candidato a intendente y deberíamos ponerle fichas para levantar esta ciudad que Varisco abandonó y que además todos los medios nacionales la catalogaron como una ciudad narco culpa de Varisco y sus secuaces. Gracias Diario UNO por este espacio de opinión ciudadana". Lita.





"¿José Cáceres la salvación de Paraná? ¡Por favor! Nunca más. No tenés vergüenza José. Fuiste parte de los corruptos que fundieron el país y ahora querés volver. Era sabido que tu sobrino concejal te estaba cuidando el puestito. ¿Ya se te acabó la plata que hiciste todos estos años a costa de los compañeros? Ahora es el turno de los militantes. Todo vuelve. Gracias UNO".





"¿Recuerdan el motivo que dio origen a la frase que recorrió el mundo 'La Pelota no se Mancha' con mucho más fundamento podemos decir: 'La Bandera no se Mancha'. Esos políticos que han manipulado la droga para llegar al poder y hoy son funcionarios, no deberían pararse frente a nuestro mayor símbolo patrio, es decir la Bandera Argentina. ¿Qué pueden hablar de homenajes?". O.D.