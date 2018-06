Lectores de UNO hacen públicos sus mensajes

"La convicción de cada legislador no cuenta!!! Se tiene que informar y saber que las prácticas de interrupción de embarazo existen y existirán!!!". Marie





"Qué poca fe le tengo a la selección en el Mundial. Pero a los partidos hay que jugarlos y no hay que quitarle méritos a Messi, pero el resto deja mucho que desear". Facu





"Tanto lío porque Varisco habló en el Concejo Deliberante. ¿Por qué no se ponen a trabajar y no hacer política barata? Estamos cansados de tener gente que no ayuda"









"Los allanamientos en Puerto Viejo dejan ver la corrupción que hay dentro de las esferas policiales y judiciales. Al principal ni lo tocaron. Se sigue la joda".





"¿Qué tenés en los ojos Paulín, un zapallo? ¿No sabés que ya fue juzgado Ilarraz? Leé algo que tenga fundamentos, después escribí. Aparte era una marcha por otro motivo y había muchas mujeres". Anto.





"La patética puesta en escena por el intendente y su pequeña tribu nos demuestra la contundente "bajada de pulgar" que ha recibido desde todos los espectros: judicial, social, político y religioso". Paolo.





"Cambiemos va a formar un tribunal de ética para tratar el caso Varisco y varios más jo jo jo, zorros a cuidar un gallinero; cambiemos (UCR/PRO) es mafia, corrupción, lavado y narco".Lisandro.





"Hola UNO, yo estoy un poco asombrada con el intendente Varisco, me gustaría saber qué tanta desesperación por demostrar su inocencia ante el pueblo que irrumpió en el Concejo Deliberante. Señor intendente, ¿por qué está tan nervioso, si es inocente por qué no se llama a silencio, por qué no pide licencia y deje que la Justicia trabaje y actúe? Porque con sus actitudes cada vez se entierra solo, la desesperación que tiene por demostrar lo que no es le juega en contra, vergonzoso lo que estamos viviendo los paranaense". Raquel.





"No entiendo porqué los concejales y la viceintendenta estaban están alterados. Invitaron al intendente y después no quieren escuchar. Una cosa de locos. Apoyo a Varisco y espero que todo se aclare. Hace obras por la ciudad y me parece que es mejor intendente que otros. Ahora, a los concejales participen y no se borren. Los eligió el pueblo". Manuel.





"Qué raro quejándose y no dejan trabajar a los demás. Cuántas cosas en Nogoyá contaminan la ciudad y no dicen nada porque no pueden cagar a nadie". Elizabeth.





"Lamentable señor diputado Benedetti! No fue elegido para buscar atajos, y mucho menos para legitimar la muerte de los niños por nacer, y cuántas otras mentiras que por estos días han inundado los medios de comunicación. Si es su convicción dará cuenta por ello, pero si lo hizo por el voto, además de que deberá un día rendir cuentas por semejante atrocidad -no sé si la Patria, pero Dios se lo va a demandar-, perderá el voto de aquellos que están a favor de las dos vidas. Imagino que dará por descontado que la izquierda y demás sectores pro aborto, aún aprobando la ley, jamás votaría por usted. En palabras sencillas, usted se quedará sin el pan y sin la torta...Lamentable...". Nazarena.

Los empleados de la Afip que la chupen. ¿Quieren aumento? Eso está lleno de macristas que creían que porque cobraban más eran los dueños del mundo y todos los demás eran planetas. Ahí tienen su cambio".





"Sobre el aborto: no es un partido de fútbol, y no somos militantes, somos personas que defendemos la vida, y en todo caso si dividen no es por nosotros, es por la gente que responde con violencia". Mar.





"Son incoherentes estos pendejos que toman los colegios, se cuelgan de los discursos de otros, pero no respetan el derecho a estudiar de sus propios compañeros, que se manifiesten y hagan lo que se les cante el orto, pero que no pasen por encima los derechos de los demás... Los colegios no son de su propiedad". Alcides.





"Excelente decisión del diputado Solanas. La muerte de un niño por nacer es la peor, porque no se puede defender. Es una pena de muerte condenada por nuestra Carta Magna y los pactos internacionales que Argentina suscribió". LMS.





"Bien por Patronato, sumando a Pablo Ledesma. Un buen jugador. Espero que sigan sumando jugadores con experiencia y otros con hambre de jugar en Primera, así el equipo puede luchar y salir del descenso. Será una misión difícil, pero no imposible".