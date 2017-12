La solidaridad sin fronteras

Cuando Sandra Villalba, la impulsora del taller de inclusión mensajeros de Francisco, me avisó que Ergün Demir iba a venir a Paraná a visitarlos y compartir un almuerzo en el Salón de la Liga de Madres de Familia de la parroquia San Agustín, me sentí asombrada, y debo confesar que hasta un poco incrédula: ¿uno de los actores de la novela más exitosa de los últimos tiempos en una actividad de este tipo, sin protocolos y sin las ostentaciones ni la parafernalia habituales con que llegan los grandes artistas a apadrinar una agrupación que trabaja para el bien común?

A eso, al menos, nos tienen acostumbrados cuando arriba a la capital entrerriana alguien que es invitado por algún organismo estatal, ya sea por el Municipio o la Provincia, y que en la mayoría de los casos no lo hacen ad honorem. No fue así en esta oportunidad: desinteresadamente y con el único fin de acompañar y tender una mano llegaron Ergün Demir y Omar Pelusa González, el presidente de All Boys Solidario, una fundación integrada por exjugadores de fútbol que hoy se dedican a distribuir donaciones donde más lo necesitan.

Las acciones que se llevaron a cabo el sábado fueron un éxito y quienes compartieron el encuentro con el actor turco disfrutaron de la compañía de una persona que con humildad dedicó su tiempo a todos por igual. Generoso, se fotografió con las señoras que siguieron la novela Las Mil y Una Noches y se enamoraron de su personaje, y con su testimonio demostró que la grandeza se construye a partir de acciones concretas que cotidianamente edifican un porvenir más justo y noble.

Mientras en las redes sociales gente que no hace nada por el prójimo se dedicó a volcar su resentimiento y preguntar cuánto cobró por venir y otras sandeces, Demir abrió su corazón a las personas con discapacidad que integran el taller y a quienes se acercaron a compartir desde un lugar de amor y solidaridad, a charlar con él, a manifestarle admiración y respeto.

Agradecido con la Argentina, país en el que soñó vivir desde que era un niño y en el que finalmente se radicó en 2015 luego de ganar notoriedad como artista al interpretar a Alí Kemal, Ergün Demir se propuso retribuir con acciones altruistas la generosidad que recibe a diario.

No cobró un peso y su visita se gestionó a pulmón, con el esfuerzo que solo están decididos a hacer quienes creen en un mundo mejor, por si alguna persona precisa la aclaración. Hubo gente generosa que brindó su colaboración para hacer posible este encuentro, y que Sandra Villalba se ocupó de nombrar, en medio de la decepción porque golpeó puertas en la Municipalidad de Paraná y se las cerraron: "Como directora y fundadora del taller de inclusión Mensajeros de Francisco, un taller gratis y sin fines de lucro, cuyo objetivo es dar un espacio en la sociedad a las personas con discapacidad y sin ningún tipo de discapacidad, que muchas veces somos olvidados, quiero agradecer la fuerza que me dieron Omar Luis González y Ergün Demir para continuar. A ellos no les importaba venir a la plaza o donde sea para ver a los integrantes del Taller de forma desinteresada", señaló.

Asimismo, expresó: "En cada llamado, en cada charla con ellos, les contaba que bajaba los brazos al no recibir ninguna ayuda de nadie para poder recibirlos como corresponde a personas tan importantes. A pesar de que muchas puertas se cerraron, quiero agradecer a Julio César Naranjo, Diego Gabriel Gotte, Federico Riback por recibirnos en el Club Social; a la diputada Ayelén Acosta por el alojamiento; a Silvano Berón por acompañarlos, al padre Sergio por compartir el almuerzo; y a Diego Dlugovitzky por el intercambio cultural y religioso".

Ayer justamente se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y acciones como las que organiza periódicamente Sandra logran hacer visible que la inclusión debe gestarse desde el amor, sin intereses mezquinos. No hay otro camino.