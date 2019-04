La Sole, una atleta interminable

Semana a semana la Revista Tuya propone una lectura fluida sobre la historia de mujeres entrerrianas. Hoy es el turno de la concordiense María Soledad Omar, radicada desde hace casi 15 años en Niterói, Brasil, donde desarrolla su actividad deportiva conjuntamente con su rol de madre.





La Sole es recordada por su inmensa trayectoria provincial, nacional e internacional en triatlón. Como atleta profesional participó en mundiales, panamericanos, sudamericanos obteniendo siempre grandes logros.





—¿Cómo es tu actualidad hoy? Sé que estás viviendo en Brasil y que tenés un hijo pequeño.





—Actualmente me encuentro ejerciendo mi profesión de profesora y entrenadora del equipo EZK Team que creamos con mi marido Ezequiel Morales (reconocido extriatleta profesional). Continúo también dando clases natación en una pileta que tiene el gimnasio llamada ATP para niños y adultos. La natación fue el deporte que me formó desde mis inicios en la vida de atleta. Además, tenemos al pequeño Philipe de 6 años que demanda su tiempo, aunque todo lo que invertimos en él vale totalmente la pena.





—¿Por qué se radicaron allí?





—Con Ezequiel vinimos a Río de Janeiro a competir en los Juegos Odesur en el año 2002, y como 15 días después se realizaría el campeonato Panamericano de Triatlón en el mismo lugar, hicimos contactos y nos quedamos esos días entrenando en Niterói. A partir de ahí mantuvimos conversaciones con Carlos Eugenio, un entrenador de aquí de Niterói, y gracias a ello volvimos a seguir entrenando y compitiendo durante 2003. Ya en el año 2004 pudimos radicarnos, y comenzar a plantar nuestras semillas. Al idioma portugués lo tuvimos que aprender, al comienzo fue complicado, aunque tuvimos nuestras armas para ir entendiendo. En principio mirábamos un noticiero donde el periodista gesticulaba muy bien y de esa forma íbamos aprendiendo y luego estudiábamos leyendo libros y a través del diccionario.





—¿Qué actividad realizan?





—Tenemos un Equipo de Entrenamiento como se dice en argentina un Team. Pasamos entrenamientos de Corrida Triatlón y todo lo que incluye el correr, pedalear y nadar. Con nuestra experiencia como atletas y también por ser profesores y entrenadores, actualmente volcamos nuestro aprendizaje a los alumnos del equipo.





—Tu esposo y vos siempre ligados al triatlón, ¿tu hijo también va por ese camino?





—Nosotros siempre ligados a la actividad física y como no podía dejar de ser Philipe hizo natación desde los 10 meses hasta los 5 años que le dejamos un añito de descanso y para que conozca otros deportes. Ya hizo futsal y actualmente se mantiene semanalmente yendo a judo, que lo atrae mucho este tipo de arte marcial.





—¿Cómo te sentís con tu rol de madre?





—La verdad que pasé varios años dedicada cien por ciento al deporte y a ser profesional, entonces en mi mente estaba lejano el deseo o necesidad de ser mamá. Cuando llegó un período de mi vida en que los entrenamientos me agotaban y no llenaban todo mi ser, ahí fue que llegaron mis deseos de ser mamá. Aunque ya estaba un poco grande, con Ezequiel proyectamos y decidimos ser padres. Yo me divierto mucho con Philipe, cada día él nos enseña mucho, uno continuamente está aprendiendo con los niños y eso te mantiene activo y siempre con energías de vivir y disfrutar juntos.





—¿Cómo es un día a día en esta ciudad brasileña? ¿Usás la bici para moverte, o auto?





—Según qué día de la semana, me levanto bien temprano entre las 5 a 5.30. Lunes, miércoles y viernes doy clases de natación a las 9, pero antes ya entrené o trabajé en la computadora. Todos los miércoles es día de pista de atletismo, allí entreno y tenemos los alumnos que también entrenan. Martes, jueves y sábado es día de pasar entrenamientos a los alumnos en el gacebo que montamos en la vereda de la playa de San Francisco. De tarde busco a Philipe en la escuela y lo llevo a judo o estudiamos o paseamos. Hay días que me traslado en bicicleta y otros en moto, al auto intento usarlo poco porque siempre está el tránsito muy cargado.





—¿Extrañás Concordia? Te recuerdan siempre por tus logros deportivos, dejaste una marca muy importante en tu ciudad.





—Se extraña mi ciudad, las raíces de uno, el olor a su tierra. Siempre que voy y puedo salgo a correr por San Carlos o la Costanera de Concordia, o nado en el río o el lago, visito las termas, en fin, aprovecho todo lo que la naturaleza y la ciudad brinda. Y sí, siempre está presente el recuerdo de La Sole, siempre están las invitaciones para volver a correr algún tria.





—¿Cuáles son hoy tus objetivos? ¿Por dónde pasan las metas cuando el deporte profesional va quedando atrás?





—Actualmente mi foco es el equipo, los alumnos que preparamos para participar de competencias, sea los que buscan desarrollar una mayor performance o aquellos que quieren mantenerse activos por salud, por placer. Siempre incentivamos a todos a que disfruten, se diviertan y sientan placer haciendo el deporte; sea correr un maratón, triatlón, aquatlón. En cuanto al deporte hoy por hoy lo hago más para participar, para que me mantenga activa y también para dar un ejemplo a nuestros pupilos, ya que nosotros, profesores, somos un reflejo para nuestros atletas-alumnos.





—¿Cómo ves la actividad deportiva en Entre Ríos? ¿Ves que se apoye a los deportistas o siempre es la misma lucha por conseguir auspiciantes?

—Depende del gobierno de turno. Desde hace años que el triatlón de Entre Ríos es referencia a nivel nacional, porque son más de 30 años de campeonato. ¿Qué quiero decir con esto? Que la región fomenta la actividad física y el deporte, lo que sucede es que hay años que existe más apoyo y otros años en que los adolescentes y jóvenes se pierden porque sus familias prefieren que estudien y tengan una profesión independiente de ser deportista. Entre Ríos siempre fue una provincia que estimuló, apoyó e incentivó al deporte. Solo que la región por sí sola no consigue llevar atletas a su más alto nivel competitivo, el Estado nacional también debe ir junto a la par.