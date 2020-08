La realidad incipiente de las monedas del futuro

El quiebre del sector turístico le ofrecía un panorama desolador. Lejos de amilanarse y con los más que escasos ahorros que le quedaban tras la liquidación de la agencia, decidió profundizar el conocimiento y las posibilidades de una herramienta que antes había utilizado como consumidor. Joaquín López Osuna aprovechó la crisis y en poco tiempo logró reencauzar su situación económica y laboral en un mundo poco conocido, pero en franca expansión por el espíritu de libertad financiera y horizontalidad que las impulsa: el de las criptomonedas.

El centro, el barrio y el puente

—¿Dónde naciste?

—En Paraná, en la Clínica Modelo, en 1987.

—¿El barrio de tu infancia?

—Este, La Floresta.

—¿Cómo era en tu niñez?

—Tranquilo y lindo, con gente de barrio y casas bajitas, sin mucho lujo.

—¿Había un límite que no podías trasponer?

—A dos cuadras, el Volcadero municipal, y la bajada que va hacia barrio San Martín.

—¿Lugares de referencia?

—El club (Sportivo Urquiza) donde tenía mis amigos y gente conocida que trabajaba allí, y el puente (Blanco), que es llamativo porque es a partir de donde se da la transformación del centro en barrio.

—¿Qué significación le dabas?

—No sé… para mí siempre era la parte en que la gente se perdía cuando les explicaba dónde vivía (risas). Les explicaba sobre la zona del centro, el Cementerio y después del puente… era más difícil, porque las calles son raras (risas).

—¿Cuál era tu visión del centro?

—Me gustaban las casas porque eran un poco más lindas. Desde los 7 años me manejé solo y andaba en colectivo, y a los 10 años iba al centro en bicicleta.

—¿A qué jugabas?

—A la bolita, al fútbol y andábamos en bici.

—¿Travesuras?

—La gomera y el ring raje.

—¿Personajes de la zona?

—Un futbolista muy conocido que vive en la esquina, Sergio Barrios, y unos hermanos, criminales, que desaparecieron.

—¿Qué actividad laboral desarrollan tus padres?

—Mi viejo, empresario del turismo, y mi vieja, docente universitaria.

El básquet y la guitarra

—¿Desarrollaste alguna afición?

—Jugué mucho tiempo al básquet, estudié Inglés, practiqué moai tai, y me gusta la música y tocar la guitarra.

—¿Qué fue lo primero?

—Básquet, desde los 6 años en el CAE, hasta los 28 años, aunque corté porque estuve viviendo y trabajando en una agencia de viajes durante tres años en Santa Tomé, desde 2013 a 2016.

—¿Pensaste una carrera profesional con ese deporte?

—No, pensaba en otras cosas. Jugué porque en mi familia se tenía en cuenta el deporte y la salud, me gustaba y me divertía hacerlo.

—¿Sentías una vocación?

—Siempre me gustó la música pero no tenía definida una profesión para hacer. Me gustaban varias cosas.

—¿Desde cuándo tocás la guitarra?

—Comencé a los 13 años. Mi abuela tenía una, que heredé, y yo otra. No tocaba lo que a ella le gustaba sino rock (risas). Fui a varios profesores y quien más me enseñó fue Gabriel Boinvaser. Estuve en bandas pero corté cuando me fui a Santo Tomé.

—¿Qué materias te gustaban?

—Música, Educación Física, Matemáticas se me hacía fácil y no me gustaban Lengua, Geografía y las que tenía que recordar mucho.

—¿En función de qué decidiste estudiar al terminar la Secundaria?

—Estudié cuatro años de Ingeniería Electrónica y después me puse a trabajar como agente de viajes en la empresa de mi viejo, donde estuve hasta enero de este año. Terminé administrando una agencia en calle Buenos Aires y decidí cerrarla en diciembre, porque vi cómo venía la mano ya que era el cuarto año que se achicaba el mercado.

—¿Por qué ingeniería?

—Cuando era chico desarmaba cosas y me gustaba saber cómo funcionaban.

—¿Qué imaginabas hacer?

—Me gustaba la robótica, pero después me cansé de tantos libros, estar sentado y encerrado, y no hacer robótica para divertirme. Me dejó de seducir la carrera. El último año estudié y trabajé. Además, no estudiaba bien ni trabajaba bien.

Consumidor a emprendedor

—¿Cuál fue la primera aproximación al universo de las criptomonedas?

—Tengo Internet desde 1996, siempre me gustaron las computadoras y en 2015 compré mis primeros bitcoins; había hecho transacciones en el exterior pero nunca lo vi como un método para ganar plata.

—¿Qué operaciones?

—Comprar un libro por Internet que te llega a tu casa o lo que quieras pagar en el exterior. Con las criptomonedas es mejor porque tienen menos impuestos y comisiones, y pasan el Código Swift (internacional, de identificación bancaria), que no todas las cuentas pueden.

—¿Qué te impactó por aquel entonces?

—Que llegaran las cosas que compraba (risas) y el conectarme con el mundo con solo un click.

—¿Qué compraste?

—Un página Web, un link, un libro… y un paquete de datos.

—¿Lo comentaste?

—Sí, con amigos, e incluso con uno de ellos compartíamos y me ayudaba.

—¿Cuándo te iniciaste como operador?

—Comencé a invertir en diciembre pasado y estaba analizando el proyecto desde octubre. Fue motivador y estudié mucho, al igual que encontré mucha gente que te apoya.

—¿Qué descubriste?

—Que hay empresas en las cuales podés invertir capital y generar una renta diaria.

—¿Como la bolsa de valores?

—Te pagan una renta porque prestás tu plata para algo y hay distintas opciones. Hay páginas que hacen arbitraje, verificación de transacciones, etc. Por ejemplo, te mando plata y la registra una computadora que se lleva una comisión por eso. Quien monta ese robot se lleva la plata. Hay empresas que te ayudan a que entre muchos junten plata para alquilar uno de esos robots y luego reparten lo que el robot gana. Son ganancias más altas que un plazo fijo u otras opciones del “mundo real”. Al principio no arriesgué mucho capital porque no lo tenía, y luego comenzaron a llegarme los pagos diarios por parte del robot, que trabaja todos los días y no tiene sindicato (risas). Ningún humano toca la plata.

—¿Diariamente?

—Sí, todo lo que el robot gana en un día, lo reparte.

—¿Dónde se acredita?

—En una billetera de criptomonedas, o sea una dirección o cuenta con la cual emitís y recibís.

—¿Cuál es tu actividad específica?

—Tengo mi propia inversión, que en seis meses pasó de los 250 dólares a 2.600, entre ventas, lo que paga la inversión y la revalorización de las criptomonedas. Al ser una inversión es una renta fija.

—¿Cuánto te acreditó el robot inicialmente?

—Comencé ganando 20 centavos de dólar por día y luego 40, que hacían unos 20 dólares al mes, reinvertí e hice una especie de “compuesto”, o sea lo que gané lo reinvertí.

—¿Se puede hacer lo que quieras con lo depositado en la billetera?

—Lo que quieras, porque es tuya.

—¿Se le pueden vender las criptomonedas a otra persona?

—Intercambiar las criptos es la principal función, que cualquiera se las pueda mandar a cualquiera.

—¿Cómo lo materializo por fuera del sistema?

—Es el mismo proceso que hacés cuando entrás. Hay páginas que serían “casas de cambio” (Exchange) a quien le hacés una transferencia en pesos, la acreditan en su web y comprás las criptomonedas que querés, o el proceso inverso: las vendés y te hacen una transferencia en pesos a una cuenta bancaria declarada. Otro mecanismo es de persona a persona: una publica en la web que compra bitcoins con dólares, la otra los tiene y le pasa la cuenta en dólares, donde deposita. Como un mercado libre de criptomonedas.

Un seguro método de libertad

—¿Cuándo surgieron con mayor impulso?

—Tras la crisis (financiera global, colapso de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos) de 2008. Había un control de los bancos sobre la gente por los créditos, entonces las criptomonedas aparecieron como una opción por fuera de ellos y del sistema, para ayudar a que ningún gobierno pudiera engañar a los ahorristas. Bitcoin salió en enero de 2009.

—¿Hubo un pionero?

—El creador es un usuario anónimo que subió un archivo de cómo se tenía que crear una criptomoneda, cuyo nombre de fantasía fue Satoshi Nakamoto.

—¿Hay distintos tipos?

—Muchas, públicas y privadas, aunque las operables y confiables son unas 300. La segunda, pública, luego de Bitcoin es Ethereum, con otras características y una tecnología más nueva, y después Dush, Dai…

—¿Qué significa públicas?

—Las privadas, por ejemplo, las tienen un gobierno, banco o empresa, que pueden decidir sobre ellas, mientras que las públicas no son de nadie ni se pueden modificar, como Bitcoin. Los países podrían utilizarlas a favor para mejorar algo, pero al político corrupto le vienen muy mal. El sistema se podría utilizar para la votación, pago de impuestos, de salarios, etc. Una de las billeteras más grande de criptomonedas la tienen el Banco Francés y el BBVA, juntos

—¿En otro momento de la Humanidad existió algo similar, obviando, por supuesto, a Internet?

—La moneda en sí surgió como algo privado, como método de intercambio espontáneo para una mayor productividad, hasta que la monopolizaron los gobiernos.

—¿Hay una definición que englobe a todas?

—Son monedas criptográficas, o sea inhackeables y transparentes, ya que nadie puede hacer trampa: transferís un valor, y lo transferiste. Es segura, entonces cobra valor. Hay muchas y serán el futuro.

—¿Se respetan determinados principios, como sucede con el software libre?

—Son principios libertarios, de no agresión, y de que el proyecto del otro tiene total libertad, a menos que pase sobre vos. Nacieron de la ideología anarcocapitalista, personas que creen en el mercado y en las personas creando e intercambiando bienes, y no creen en el gobierno para regularlo.

—¿Estados que las hayan adoptado?

—En Estonia podés pagar los impuestos con bitcoins y harán títulos de propiedad con blockchain, y en Europa hay tarjetas con criptomonedas. O sea que pasás tu tarjeta en el kiosco y se descuenta de tu saldo en la billetera electrónica. La revolución será de la tecnología blockchain. Por ejemplo, Australia vota y elige al presidente con esta tecnología. En Suiza lo aplican al sistema eléctrico, en el cual los usuarios tienen paneles solares en la casas, la energía que les sobra la venden al sistema o si un día necesitan, le compran al sistema. En Asia tienen mucho desarrollo.

—¿Las criptomonedas perfeccionaron el blockchain?

—Fue el primer uso práctico y masivo de esa tecnología, y la gente comenzó a utilizarlo en todo el mundo.

—¿Qué otras ventajas conllevan?

—Que podés pagar en cualquier parte del mundo en 20 segundos, lo que demora la transacción, lo cual unifica mucho ya que a través de Internet podés conectar con gente de cualquier país. Es una moneda de bajo costo para comerciar entre los pares y, por ejemplo, podés entrar a China, Rusia y Estados Unidos. Es un método de libertad.

—¿Quién arbitra las operaciones?

—Blockchain, miles de computadoras conectadas en red, mirándose entre sí. O sea que nunca podrás hackear a todas y si lo intentás hacer con una, las demás te bloquean y no sos más parte.

Hacia la descentralización

—¿Bitcoin fue la primera criptomoneda?

—Sí, pero el protocolo de seguridad existe desde los 90, así que lo que hizo fue instrumentarlo. Es una forma de hacer las cosas descentralizadamente, al contrario de lo que sucede con instituciones como el Banco Central para el dinero y el Ministerio del Interior para el DNI; Facebook tiene todos los servidores en Sao Paulo y Silicon Valley… Todo lo que usás está centralizado: la televisión por cable, el mail… Lo más importante de las criptomonedas es la seguridad y el concepto de blockchain, que es el opuesto a la centralización, ya que nadie tiene el poder porque las gobierna una red. Quienes la integran tienen conocimiento de los demás participantes, todos guardan un parte de la información y chequean que los vecinos la guarden bien. Es un sistema de bloques interconectados.

—¿Qué tipo de información?

—Depende. En el caso de las criptomonedas es como un libro contable de quién tiene el valor de ellas y entre qué billeteras se intercambian.

—¿Cuáles son las posibilidades de inversión?

—El alcance es creciente y cada vez mayor, potenciado por la pandemia, y en Argentina mucho más por el cepo y controles de transferencias.

—¿Cotejaste la evolución con otros productos?

—Sí, pero en esta hay menos riesgo, aunque más incertidumbre, como sucedió cuando se pasó del dinero efectivo a la tarjeta de crédito.

—¿Cuáles son los riesgos?

—El del mercado, pero por ahora es un negocio en expansión. Y al haber más gente operando, estará la necesidad de más robots verificando las transacciones.

—¿Cómo comenzar y a qué hay que prestarle atención?

—Informándose y sabiendo que es más seguro que la plata en el bolsillo, la tarjeta de crédito y los bancos. Si alguien quiere comprar bitcoins con pesos argentinos, es recomendable y fácil de usar la página www.cryptomkt.com. En cuanto a las inversiones, prestarle atención a cómo ganan plata las empresas y si te pagan con algo público o privado. Siempre son preferibles las públicas.

El sector turístico, al compás del dólar y en caída libre

López Osuna reseña los factores que en los últimos años llevaron a la crisis del sector turístico con el “tiro final” que fue la confluencia de factores durante el actual. “Está prendido fuego porque no tiene de dónde sacar plata”, enfatizó el exagente de viajes.

—¿Cuál fue el último año de crecimiento?

—Hasta 2017 estuvo bien y después vinieron caídas grandes del 30% y el 50%. Antes de la pandemia Despegar echó al 50% de los empleados. Vi que todo el sector se iba a achicar y que la economía de acá sufriría más que el resto. Trabajaba con clientes de acá que mandaba hacia el exterior. Se me presentaron un par de propuestas relacionadas con las criptomonedas, me interioricé e invertí 250 dólares, que fue lo que me quedó tras cerrar la empresa y no quedar debiendo a nadie. Con esa inversión me fue muy bien, salí a ofrecer, la gente se copó y tuve un crecimiento con el cual gano más por mes que con el turismo. Comencé ganando 20 dólares por mes.

—¿Cuál fue el factor que más influyó?

—El paso de (Axel) Kicillof por el Ministerio de Economía fue turbio, por el cepo, el primer escollo; hasta el segundo año de (Mauricio) Macri estuvo bien pero luego con los saltos del dólar, cayó, al igual que en 2019 y este año fue el tiro de gracia.

—¿Cómo calificás el estado del sector?

—De emergencia total, está prendido fuego porque no tiene de dónde sacar plata, así que hacen de casas de cambio o magia. La venta de viajes se cortó mucho antes de la cuarentena por las noticias de la cuarentena en Italia. Al igual que se dejó de vender hacia Europa. El Caribe también, porque es destino de los europeos.