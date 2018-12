La historia de los cuatro perritos que esperan en la puerta de un hospital

Una imagen sacudió de ternura las redes sociales de Brasil. Una empleada de un centro médico retrató a un grupo de 4 perros esperando en la puerta a su dueño, un indigente que estaba siendo atendido.





La foto la sacó el domingo Cris Mamprim, una empleada del centro de salud de Río du Sul. "Con tanta gente mal por ahí, hoy me encontré con esa escena. En el hospital en el que trabajo, a las 3 de la madrugada, mientras su dueño (un hombre en situación de calle) estaba siendo atendido, sus compañeros esperaban en la puerta. Una persona simple, sin lujo, que depende de la ayuda para vencer el hambre, el frío, los dolores, las maldades del mundo, tiene a su lado los mejores compañeros y el intercambio es recíproco", publicó la mujer junto a la foto.





Más tarde Cris contó que habló con el hombre y le confesó que a veces no come para poder alimentar a sus 4 perros. "Una persona que nos confesó que deja de comer para alimentarlos. No sé cómo es su vida, por qué está en la calle, no me importa y no lo juzgo, pero admiro el respeto y el amor que tiene por sus mascotas. Verlos así esperando en la puerta, sólo muestra lo mucho que son bien cuidados y amados. Ay si todos fueran así...", sumó Cris.





A partir de la difusión de la imagen y la historia que contó Cris comenzó un movimiento en Brasil para ayudar al hombre.









Fuente: A24