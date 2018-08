La comunicación en Internet: Lo que debemos saber para no alejarnos de la realidad

El lenguaje web está caracterizado por una modalidad interactiva que involucra a la persona en la utilización de un instrumento produciendo sensaciones y mecanismos de alteraciones espacio-temporales que nos pueden hacer desviar y desconectar de las actividades en la vida real.

Existen peculiaridades propias sobre el uso de las nuevas tecnologías que utilizan internet que vuelven a la Red particularmente deseable, tentadora, de fácil uso y capaz de volvernos adictos; creando en los usuarios vivencias particulares a través de las cuales la persona se encuentra conectada al Web o en específicas aplicaciones (App), come un verdadero vínculo emotivo con el que se estable contacto. Para aprender más sobre el lenguaje y formas de vivencias en internet, les describiré sus características principales.

1. HIPERTEXTUALIDAD

Es la posibilidad de acceder desde un punto al otro en el cyber espacio, andando a los saltos y abriendo numerosas e infinitas ventanas o páginas, pasando de un link a otro; pudiendo llegar en un tiempo muy breve a temáticas, argumentos, contenidos y acciones muy lejanas en relación al objetivo inicial por el cual uno se ha conectado. Esto genera tres cosas: a)vuelve más fácil el uso de internet y el acceso a cualquier tipo de contenido de interés; b) da la impresión de velocidad para obtener objetivos específicos de navegación; c) puede contribuir a generar una vivencia, más que óptima, de competencia respecto del uso de la red. Se genera la impresión de que no haya límites y esto a su vez puede generar cierta confusión o un sentido incompleto con respecto a la eficacia de la búsqueda con la cual se había iniciado la conectividad.

2. EL SENTIDO DE LA VELOCIDAD

Este sentido invade todas las comunicaciones efectuadas a través de la Red y esto se ve favorecido por la posibilidad de comunicar en cualquier momento con cualquiera mandando mail o chateando. Se piensa algo y enseguida se puede enviar a la persona o grupo elegido sin necesidad de encontrarse, sin necesidad de que responda en el mismo momento, con la invasión de la impulsividad que produce y velocidad que lo favorece. Incluso se puede verificar si la otra persona se encuentra on line y si lo ha recibido o no.

Es como si se hubiera vuelto más importante enviar el mensaje más que el crear una comunicación con el otro. Como contrapartida, enviar un emoticon o una imagen, requiere un tiempo mayor respecto a la expresión facial o a la emoción que despierta interpretar un rostro, un tono de voz o alguna expresión corpórea de una comunicación directa con una persona. Ese factor transforma la capacidad de comunicarnos entre las personas ya que disminuye la actitud y la capacidad de hablarse cara a cara y poder interpretar la comunicación emotiva no verbal en presencia de la persona físicamente.

La espera de la respuesta viene cargada muy a menudo de elevadas expectativas respecto a la reacción y tiempos de respuesta del destinatario, que podría no terminar recogiendo la carga emotiva que se esconde en aquel mensaje.

3. EL ANONIMATO

Muchas de las acciones virtuales posibilitan hacer búsquedas, entrar en sitios, comentar y emitir opiniones sin tener que declarar nada de sí mismos o registrar sus datos personales o características personales. Esto concede en las personas un sentido de libertad a lo que se puede hacer en la Red, porque no se deben exponer al juicio social para consumir ciertos contenidos, como por ejemplo: la pornografía on line, los juegos de azar, etc. En muchos blogs o forums on line uno puede declarar ser quien se quiere (utilizando un nickname) y en consecuencia mostrarse si desea en aquel momento. Para después, en el momento en que uno se cansa, abandonar la sesión iniciada. Esto permite a abrirse a un mundo de transgresiones en donde en el contexto real en que la persona vive, ni siquiera se atrevería a realizar por el temor al juicio social.

Hay que reconocer que en el último período de tiempo la difusión social de sitios como Facebook, Twitter e Instagram, cada usuario accede desde su propia cuenta personal en donde la Identidad Web implica exponerse con la identidad real para poder reflejarse en otros con similares elecciones, buscando confirmación de la propia identidad y a través de estos vínculos se autoconsciente de "existir". A través del sentido de pertenencia a un grupo se experimenta la propia identidad.

4. SENTIDO DE INFINITUD

Internet no tiene límites de espacio interno, en el sentido que uno se puede incluir en infinitos contenidos, páginas, links, comunicaciones, datos y además, todo aquello que se incorpora permanece. No tiene confines territoriales, nos consiente de alcanzar todo el planeta y quedar conectados con varias partes del mundo. El espacio virtual favorece la fascinación de poder sentir cercanas a personas que se encuentran en lugares muy lejanos hasta llegar incluso a considerarlos amigos; y al mismo tiempo genera el ignorar al amigo o conocido más cercano, por ejemplo en un colectivo al estar inmersos en su mundo virtual de relaciones. Por este motivo es que el espacio es vivido como "alterado": los límites geográficos desaparecen, la información llega velozmente en tiempo real y es posible conocer virtualmente cada lugar de la Tierra a través de aplicaciones o webcam; mientras los contactos directos entre las personas resultan muchas veces y cada vez más dificultosos y parecen necesitar de los medios tecnológicos (chats desde una habitación a la otra en la misma casa por ejemplo).

5. SOPORTE SOCIAL

El sentir como amigos con los cuales se cambia y comparte el Web y la posibilidad de formar parte de grupo, comunidades, chats específicos elegidos para intercambiar información, el sentirse libre de poder expresarse y poder comunicarse de forma inmediata y fácil hace experimentar el virtual como contexto social de soporte y ayuda. Se experimenta la cercanía emotiva, como así también se vuelve simple responder con empatía, simpatizar o mostrarse receptivo y emotivamente vinculado al sufrimiento de otros. También es verdad que delante de cualquier pantalla, en cualquier lugar en el que nos encontremos o tener la mente en otro lado, muchas veces enviamos emoticones que no corresponden para nada con la verdadera expresión y sentimiento en ese momento, pero el otro que recibe, nunca lo sabrá. Enviar una "carita" no cuesta nada en términos de tiempo y costo; y muchas veces se hace con tanta liviandad que no termina correspondiendo con la importancia o la profundidad de sentimientos y emociones expresadas por el otro usuario. En este sentido, simplemente se responde a una necesidad de soporte que sólo es virtual y que no se busca en la realidad. En cambio los grupos sobre temas específicos por los cuales se busca formar parte, como por ej.: enfermedades, grupos de víctimas, identidad sexual, etc., justamente ellos buscan encontrar un lugar para descargarse, compartir estados emotivos intensos que de otra forma no encuentran cómo hacerlo y así se termina convirtiendo el soporte social el objetivo mismo que los acumula.

6. FLEXIBILIDAD TEMPORAL

Por un lado se vive un estiramiento del tiempo definible como una extensión de los términos temporales y por otra parte se vive una condensación definida como cantidad de cosas, acciones, datos que pueden ser hechos y producidos en el mismo momento. El sentido del tiempo se altera en el mundo virtual, el tiempo simplemente corre, fluye. Los tiempos de la comunicación vía internet son mayores respecto a los de una conversación directa con la persona porque requiere la escritura, el envío, la recepción, la lectura y la re-elaboración de una respuesta. Estos tiempos se irán acortando con la utilización de videoconferencias cada vez mas utilizadas, pero esto aún está en proceso porque la utilización de la escritura o utilización de imágenes o videos ya elaborados, es lo que todavía se está utilizando en mayor medida para comunicarse.

7. EXPERIENCIAS SENSORIALES LIMITADAS

En general nos comunicamos por internet de forma visual y textual, sólo en parte auditiva, muchas veces con la falta de interacción cara a cara, al límite utilizando una video cámara. Entonces lo que falta es completar de la experiencia, a la percepción de parte de todos los órganos sensoriales como lo son también: poder tocar, sentir olores, etc. Los usuarios se exponen así a un empobrecimiento de la capacidad de recoger los estímulos sensoriales provenientes de otros contextos de tipo no virtual. La comunicación real y directa es compleja y rica en cantidad de estímulos a los que nos exponemos, las cuales se aprenden mediante la práctica.

8. REGISTRO DE TODOS LOS DOCUMENTOS

Todo lo que se sube a la Red, queda!. Grabamos todo lo que podemos para que nos quede el registro o que le quede a otra persona o sitio. Todo se puede rever y releer, de esta forma se tiene la oportunidad de reflexionar sobre lo que se ha realizado o enviado y poder atribuirle significados diferentes según los estados de ánimo con los que se revisa lo publicado o con los que lee la persona que ha recibido chats o información enviada. Lo que se piensa o comparte puede cambiar en un futuro, pero lo que se "sube" queda.

9. ALTERACIÓN DE LA PERCEPCIÓN

Podemos estar sentados experimentando al mismo tiempo: chatear, comprar por internet, realizar un escrito, pedir información a sitios, homebanking, navegar buscando información. Todas estas acciones simultáneas terminan dando un sentido de extensión de las propias capacidades y del propio "sí mismo" hasta llegar a vivir al extremo, fuertemente o patológicamente, estados alterados de conciencia.

10. CREACIÓN DE PERSONAJES VIRTUALES

Entendido como cuentas o perfiles sociales en donde la persona puede encubrir su verdadera personalidad con un nick name, pseudónimo o "avatar", brindando una sensación de libertad de acción y expresión. Esto puede producir en algunas personas una experiencia de identificación tal, al punto de preferir la dimensión virtual respecto a la realidad.