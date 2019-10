La cocina saludable de Falcón y Di Magio: chop suey, rico y nutritivo

El triatleta paranaense Maximiliano Falcón, con la gran colaboración de su mujer Natalia Di Maggio (están juntos hace siete años), cocinó un chup suey, una comida rica, fácil de realizar y nutritiva por sobre todas las cosas. Es que Maxi necesita estar muy bien alimentado para soportar luego las extenuantes distancias que exige un triatlón tradicional, un Ironman o por ejemplo los 602 kilómetros que corrió en Villa General Belgrano.

“La verdad que lo que ha cambiado mucho más allá del entrenamiento (Maxi jugaba al fútbol en Huracán de Parque Patricios y luego de dejar la actividad se volcó al triatlón) es la alimentación. Hoy por hoy es más importante que un buen entrenamiento, así que con Nati, que es quien me ayuda en las carreras, tratamos de meter verduras en las comidas, generalmente en las cenas”, contó Maximiliano y de inmediato se sinceró: “Me costó asimilarlas porque no soy muy amante de las verduras y es por eso que elegimos cocinar con Nati este revuelto de verduras, como le digo yo, para que uno pueda comer un poco de vegetales”.

511252.jpg

Si bien Natalia suele entrenar junto a Maxi y acompañarlo, la realidad esa que hoy por hoy está enfocada en su labor como profe de Educación Física “Yo me dedico más que nada a entrenar a mis alumnos y también trato de correr, pero no como a nivel de él. Yo ya dejé un poco la actividad y me dedico a entrenar a mis alumnas”, confesó la profe de Natación del Club Estudiantes, entre otras entidades.

511239.jpg

Natalia, sin lugar a dudas, fue la encargada de llevar la batuta en la cocina. Maxi acompañó. Es por eso que ella nos contó el paso a paso de chop suey. “Primero cortamos las verduras, luego pusimos en remojo los fideos y por último vamos a poner el pollo cuando las verduras ya estén un poco cocinadas. Esto dura de 20 minutos a media hora como mucho, depende el fuego que le pongamos. Además le agregamos sal a las verduras y un poco de aceite. Y al pollo, sal y condimento para pollo. Y a lo último un poco de salsa de soja, un poco nomás porque es bastante salada”, dijo y contó: “Es fácil de hacer. Lleva muchas verduras que por ahí a Maxi no le gustan mucho, pero al mezclarlas con el fideo y el pollo quedan más ricas para que pueda comerlas”.

Los días, durante la semana, para Maximiliano no son sencillos ya que se dividen, además del duro entrenamiento, entre la familia (es papá de Bianca de 3 años) y el trabajo (docente en una escuela especial). “La alimentación y la organización es importante. Por eso Natalia me prepara la vianda para poder comer en el trabajo”.

Está claro que el triatleta paranaense necesita comer sano. Otra no le queda si es que luego quiere rendir en las exigentes pruebas que debe afrontar. Esta vez fue el chop suey, un plato exquisito, rápido de hacer y saludable, por sobre todo.

Chop suey (verduras y pollo al wok)

Ingredientes:

Cebollas

Zanahorias

Pimientos rojos

(Y cualquier otra verdura a gusto)

Pollo

Fideos de arroz

Salsa de soja

Preparación

En un bol poner los fideos en remojo.

Picar la toda las verdura en tiritas (la zanahoria se puede hervir un minuto antes).

En un wok poner a calentar un chorrito de aceite e incorporar las verduras.

Una vez doradas las verduras agregar al pollo también cortado en tiritas.

Hervir aparte los fideos de 3 a 5 minutos y luego incorporarlos al wok.

Al final, agregar un poco de salsa de soja y servir.