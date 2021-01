La Camionera en el ring

La boxeadora conocida popularmente como “La Camionera” comenzó a entrenar hace varios años en el gimnasio del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos, asociación que representa y de la cual siempre recibió apoyo. Actualmente, también entrena en el Club Atlético Paracao junto a su equipo constituido por Wenceslao Mansilla y Matías Difiori.

En diálogo con UNO aseguró que “el boxeo es un deporte muy completo y contribuiría muchísimo a eliminar los prejuicios de género si se sumaran más chicas a practicarlo ya sea como un hobby, de forma amateur o profesional”.

-¿Cuándo fue tu primer acercamiento con el boxeo?

-Empecé a incursionar en el boxeo desde muy pequeña ya que mi papá era entrenador. Cuando nos mudamos de Buenos aires a Paraná, él comenzó a dar clases y ahí, con apenas 5 años, tuve la oportunidad de conocer este deporte.

revista tuya boxeadora1.jpg La paranaense Cinthia Salomé González La Camionera desde los 6 años comenzó a practicar boxeo como un hobby. Este deporte se volvió su prioridad

-¿Seguiste entrenando con tu papá a medida que pasaron los años?

-Sí, hasta los 14 años aproximadamente. Después por razones personales dejé de boxear y volví a retomar tras un par de años de inactividad.

-¿Qué te hizo volver al boxeo?

-Después de ser mamá dos veces decidí retomar este deporte. Debido a que mi marido es camionero y justamente el Sindicato que los nuclea abrió su gimnasio fue que empecé a llevar a mi hijo a entrenar. En ese acercamiento volví también al boxeo en principio como un hobby pero cuando me puse los guantes dije: Quiero volver al ring, quiero pelear. Es algo que me había quedado inconcluso.

-¿Cómo fue prepararse y recuperar el estado físico?

-En ese momento bajé 37 kilos entrenando con Wenceslao Mansilla. Además de la preparación física y psicológica que es necesaria para volver al ring tuve que organizar lo familiar, es decir con quién se iban a quedar los chicos cuando me fuera a pelear y a entrenar. Rescato muchísimo que tuve la suerte de tener la familia que me acompañe y que Wenceslao me permitiera llevar a mis hijos a los entrenamientos.

-Tras tu regreso ¿Cuándo debutaste en el ring?

-Hace tres años que debuté. Me fue muy bien realmente, con mi entrenador llevamos 17 peleas ganadas y dos perdidas. La idea que tengo para 2021 es sumar varias peleas porque este año por la pandemia no fue posible.

revista tuya boxeadora2.jpg

-¿En qué categoría estás?

-Las categorías en el boxeo se dividen por pesos, yo peleo en dos: de 54 a 57 kilos y de 57 a 60 kilos. También lo que se contempla mayormente al momento de pelear es que sean equitativas las cantidades de peleas que tienen los boxeadores. No podés poner a boxear a una debutante con una chica que lleva 15 peleas, entonces siempre es compensatorio.

-¿Tienen un ranking en función de las peleas ganadas y perdidas?

- Sí, los títulos que se adquieren son de acuerdo al ranking que una tiene, mientras más positivo el ranking que tenés se te abren más puertas. En caso de tener un ranking negativo se hace más difícil llegar a pelear por un título.

-¿Cómo se controlan estas cuestiones de ranking y posiciones?

-A través de la Federación Entrerriana de Boxeo en principio y además cada boxeador/a cuenta con una licencia donde está descrito cuál es tu ranking y se especifica la categoría.

-Además de entrenar ¿a qué te dedicas?

-Yo dicto clases de boxeo en el Club Paracao donde estoy de mañana. Considero que para ser un buen profesor es importante tener un recorrido realizado en el ring. Además hice cursos de entrenamiento funcional, de personal trainer, de Gap y otros seminarios porque todo contribuye para poder ofrecerle al alumno un buen entrenamiento.

También estoy dando clases en el gimnasio Sin Límites, los lunes, miércoles y viernes. Asimismo, tengo que sumar a toda esta actividad diaria mis dos turnos de entrenamiento personales porque más allá de dar clases nunca descuido mi carrera.

-El nivel de preparación es lo que se ve luego en el ring ¿no?

-La preparación mayormente es dura, se trata de llegar lo mejor posible al ring. El tiempo de una pelea amateur dura 6 u 8 minutos pero para llegar tenés que estar bien preparada con muchos meses de trabajo y esfuerzo.

-¿Qué les dirías a otras mujeres acerca de este deporte?

-Les diría que si les interesa el boxeo se sumen a practicarlo porque te potencia y mejora en muchos aspectos, te quita el estrés, el humor, el bienestar general y el estado físico.

Por Araceli Sosa/De la Redacción de UNO