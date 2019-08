La bici mejora la salud y el bolsillo

Pasaron dos semanas de paro de colectivos, que afectó a gran parte de la ciudadanía de Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda. El reclamo salarial de los choferes de la empresa Ersa hizo que no funcionara el medio de trasporte más usado por estos lados.

Durante los 15 días de ausencia de colectivos las personas afectadas debieron recurrir a diversas formas de moverse; ya sea para ir a trabajar, para llevar a los chicos a la escuela u otras temas privados.

Algunos usaron el más costoso, taxi o remís. Otros caminar y unos pocos la bicicleta. Esta última quizás la más sana y que mejor hace al bolsillo en épocas de crisis. Pero la ciudad en cierta medida no está preparada para poder albergar gran cantidad de ciclistas. Primero no hay bici-sendas en el centro o avenidas. Tampoco lugares para dejarlas estacionadas o encadenadas. El municipio tendrá que trabajar y mucho para que todo esto pueda llevarse a cabo con normalidad. Pero el paro de colectivos puso en el tapete el medio de transporte (la bici) que es muy utilizado en el mundo y que es tan sano en todos los sentidos.

Otro punto importante es la salud mental. Hay pocas preocupaciones cotidianas que resistan a un entrenamiento ciclista. Mientras das pedaleadas, poco a poco tus problemas pierden importancia y van quedando en un segundo plano. Seguro que has experimentado más de una vez la sensación de que, cuando te bajás de la bicicleta y te das una ducha, ves las cosas de otra forma y hasta aparecen soluciones que de otra forma no habrías encontrado.

Eso es porque tu bicicleta te aleja del estrés, ya que cuando la usás tu cerebro recibe una potente inyección de endorfinas y serotonina. Tu humor mejora, tu autoestima sube y te blindás ante la ansiedad y la depresión. Porque el uso diario de la bicicleta es una ayuda para mejorar tu salud física y emocional; reduce los niveles de colesterol en la sangre; minimiza los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo; es una excelente forma de combatir la obesidad; ayuda a mejorar la coordinación motriz; reduce el riesgo de sufrir infarto o problemas cerebrovasculares y sobre todo tonifica los músculos. Todo esto confirmado desde ya por médicos. Lo que la usan a diario saben de la importancia de tener este medio como una herramienta más a la hora de ir al trabajo, por ejemplo.

Pero no cabe dudas que la bici es un medio de transporte limpio. La bici no produce gases tóxicos. Y ocupa menos espacio: 16 bicicletas ocupan lo mismo que un vehículo. Lo principal de todo en estos tiempos de crisis es que la bicicleta es un medio de transporte muy accesible para todos. La inversión no es significativa y representa un ahorro a medio y largo plazo: su costo de inversión es mucho menor que el de cualquier transporte privado; no requiere gastos en combustible, peajes, seguros o impuestos. Sin lugar dudas es un medio de trasporte para fomentar y que tan bien le haría a todos. Un paro total del colectivo hizo ver muchas cosas; pero sobre todo lo poco que utilizamos a la amada bicicleta. El paro de colectivos en la región hizo plantear todos estos temas y de la importancia del uso de la bicicleta. Solo resta comenzar a usarla.