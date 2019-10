La "Angelina Jolie" iraní habló desde la cárcel

Sahar Tabar es una mujer iraní que tomó relevancia mundial en redes sociales debido a su aspecto físico, el cual logró, supuestamente, después de someterse a múltiples cirugías estéticas.

Si bien en los medios han establecido un parecido entre ella y la actriz Angelina Jolie, otras personas la han comparado con un “zombie”. A inicios de mes se había dado a conocer la detención de Tabar por el delito de blasfemia, pero ahora ha vuelto a estar en el centro de la atención por una entrevista que le concedió a un canal de televisión en Irán (IRTV2), en donde habló acerca de su relación con las redes sociales y cómo éstas le modificaron la vida.

Durante la conversación, la mujer de 22 años detalló que la aceptación por parte de la gente hacia las publicaciones que realizaba fueron uno de los elementos que la incitaron a continuar subiendo el tipo de contenido relacionado con su aspecto. “Mi sueño de la infancia era ser famosa”, narró Tabar. “Vi que la gente seguía lo que hacía y, cuando los ‘likes’ comenzaron a crecer, sentí que estaba haciendo lo correcto”.

En la conversación, Tabar mostró su arrepentimiento, pues admitió que “la vulgaridad en las redes sociales recibe muchos clics” y que si no hubiese seguido el camino que escogió, ahora “estaría en un lugar mejor”.

En este sentido, habló acerca de la relación que tuvo con gente cercana a ella, además de la poca atención que puso en sus comentarios: “Mi madre me pidió que parara, pero no la escuché. A veces, las palabras de un extraño o un amigo pueden ser más importantes que las de un padre”, comentó la mujer con miles de seguidores en redes sociales.

Sahar Tabar, quien es la hija única de una pareja divorciada, también explicó que el objetivo de sus cirugías no era tener un aspecto similar al de Angelina Jolie, como han apuntado los medios occidentales, más bien, señaló tal vez con ironía, buscaba parecerse al personaje femenino de la película El cadáver de la novia, de Tim Burton.

A través de las redes sociales los usuarios en Irán han mostrado su enojo debido a que la entrevista podría ser considerada como parte de un juicio hacia la joven.

Estas acusaciones por parte de las personas encontraron un argumento en el hecho de que en el programa, Tabar fue presentada como un “zombie” y un ejemplo de cómo “la locura de hacerse famosa en las redes sociales ha arruinado una vida real”, reportaron medios internacionales.

Por ello, algunas personas emitieron llamados con el fin que no se transmitieran ese tipo de confesiones en televisión: “Mostrarla en la televisión es vergonzoso y sucio. Es una niña enferma. Hacer que confiese es vergonzoso”, dijo un usuario.

A pesar de los momentos incómodos que ha vivido por sus publicaciones en Instagram, la mujer ha desmentido haberse sometido a más de 50 cirugías, como aseguró el periódico británico The Sun a finales de 2017. “Me he operado la nariz, me he aumentado los labios y también me hice una liposucción. No veo nada terrible en las operaciones. Muchas personas se hacen este tipo de procedimiento en todo el planeta”, se defendió tiempo atrás.