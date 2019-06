Kirk Douglas en nuestras vidas

En 1953 Kirk Douglas rodó en Italia el film "Ulises" inspirado en La Odisea, de Homero, asumiendo el papel del héroe acompañado por la hermosa Silvana Mangano, el rudo Anthony Quinn y Rossana Podestá, bajo la dirección de veterano cineasta Mario Camerini.

Un film histórico de mediano presupuesto –de esos que la crítica especializada llama despectivamente Peplums–, que para sorpresa de muchos se convirtió desde su estreno, a inicios del año siguiente, en un indiscutible éxito de taquilla en todo el mundo. Por entonces mi padre tenía 17 años y cursaba el preparatorio universitario en Roma.

Mucho después, durante mi niñez, y a miles de kilómetros de distancia, mi viejo me contaba cómo cada mañana veía pasar bajo la ventana de su casa en la Vía Appia antica a decenas de extras en formación militar, vestidos con túnicas y armaduras griegas rumbo al estudio de los productores Ponti-De Laurentiis. Cierto día, para su sorpresa, mi padre alcanzó a ver al mismísimo Kirk Douglas caracterizado como el héroe homérico, quien lo impresionó vivamente con su extraordinario porte atlético.

Recuerdo que a principios de los años 70, durante una calurosa tarde de enero, vimos esa película junto a mi viejo por la tele en blanco y negro en el comedor de nuestra casa a orillas del Paraná, mientras comíamos sendas rodajas de sandía fría apoyadas sobre hojas de diario. A pesar de su trivialidad, el recuerdo de ese día tiene una honda significación para mí, ya que como debido a su trabajo mi padre se pasaba casi todo el año navegando y nuestra relación era poco fluida, el recuerdo de esa tarde compartida se me hizo inolvidable.

Demás está decir que mi amor por la obra de Homero y por la antigüedad clásica está indeleblemente unido a este viejo film y a la anécdota paterna.

Hace algunas semanas leí en los diarios que Kirk Douglas acaba de cumplir 102 años. Más allá de la alharaca que generó el aniversario en algunas publicaciones de interés general, me quedó claro que actualmente para muchos cronistas el viejo Kirk es poco más que el padre de el también actor Michael Douglas, su vástago famoso.

No creo que alcanzar semejante longevidad sea realmente una buena noticia para nadie; más allá de las humillaciones del cuerpo, su mundo ha desaparecido y la mayoría de sus amigos y admiradores de otrora descansan desde hace años bajo un pedazo de mármol. Y se sabe que hay muy pocas experiencias peores que la soledad de los ancianos.

De todas formas, ver su nombre impreso en los diarios y las viejas fotos de Douglas padre con su inconfundible hoyuelo en el mentón, me llenaron de emocionantes y buenos recuerdos de infancia: las apasionantes películas de héroes y villanos, el cine como espacio social, y la obligada cita de los domingos por la tarde junto a mis amigos tomando mate frente al televisor.

Cuando durante la adolescencia me interesé por la historia del cine, descubrí que Kirk Douglas, además de haber protagonizado tantas películas inolvidables a las órdenes de próceres como Billy Wilder, Vincent Minelli o Stanley Kubrick (con quien hizo una memorable versión de "Espartaco", best seller de Howard Fast, guionada por Dalton Trumbo), también había sido uno de los pocos actores que se habían negado a colaborar con el vergonzante maccartismo imperante en Hollywood, ofreciendo trabajo encubierto y sostén económico a autores prohibidos por la paranoica fiebre anticomunista que asoló a EE.UU. entre 1950 y 1956. Un dato que me llenó de alborozo. Kirk Douglas, el judío ruso - americano nacido en la miseria, el hombre que se había forjado a sí mismo y al que siempre se le había negado el Oscar (se le otorgó uno honorífico recién en 1996), se parecía a muchos de los héroes que había interpretado.

En un arrebato de nostalgia, hace unos días volví a ver esa vieja cinta en DVD y volví a emocionarme como en aquellos lejanos días; a pesar de los precarios medios fílmicos de entonces, la obra de Camerini continúa siendo una gran película de aventuras y el vigoroso Kirk Douglas sigue encarnando al mejor Ulises de la pantalla, dejando muy atrás a los actores que antes o después abordaron el papel.

Mi viejo, el joven estudiante que lo admiró desde su ventana romana, el gringo que llegó a la Argentina con 19 años en 1956 buscando un futuro de paz y trabajo, partió hace ya algunos años al reino de Hades; Kirk Douglas, héroe cabal en el celuloide y en la vida, todavía sigue dando batalla desde sus entrañables películas, luchando por ideales universales y contra el olvido, aun en esta época de inimaginable liviandad existencial y desmemoria.