Hace cinco minutos que apagué la luz. No. Miento. Fácil fue hace veinte. Pasa que en la negritud absoluta de la noche perdemos la noción del tiempo y del espacio. No puedo distinguir los confines de mi cuarto. El sueño no es como los momentos sucesivos que se espejan en las cosas: un velador con luz y otro apagado no duran lo mismo, una ventana abierta tampoco. La oscuridad se vuelve tan densa que la podríamos cortar como a un trozo de queso, o hacer con ella una gran hogaza informe de angustia, o de puro miedo nomás.





No dormir nos hace sentir el incalculable peso de la nada. Lo pequeño se agiganta o se trasmuta. Se vuelve algo distinto. El zigzagueante zumbido de un mosquito en el espacio invisible se transforma en una ululante sirena policial que se acerca y se aleja, ¿o será que ésta es real? Trato de seguirla aguzando el oído. Se pierde. Y el ruido de fondo. ¡Ah!, ese sordo tri tri tri, intenso y monocorde, que no distingo si es un coro de grillos en el patio o el auténtico sonido del silencio. Porque la tiniebla tiene eso. En ella nada es lo que parece. O, más ominoso aun: todo puede ser cualquier cosa.





Estoy cansado. Fue un día largo, pero el cansancio no cumple su mitológica misión de arrojarme a los brazos de Morfeo. No hay caso, no puedo dormirme. Pruebo darme vuelta boca arriba, boca abajo, de coté. Abrazo una almohada, después dos. Me incorporo, me siento en el borde de la cama. Prendo el velador y manoteo un libro cualquiera de la mesita de luz: Clarice Lispector, otra insomne, me encanta pero no me sirve ahora. La dejo y me acuesto de nuevo. Trato de acompasar la respiración, siento el latido de mi corazón, y el omnipresente tri tri tri. No tengo campanadas que contar, o el rítmico tictac de un reloj despertador. Abro los ojos y miro lo que no puedo ver. Mis pupilas no comprenden semejante desatino: ¿buscar la luz en la oscuridad?





De repente o al rato –no lo sé–, un ronquido que se va haciendo ladriditos y luego un apagado lloriqueo, interrumpe mi mudo soliloquio, el módico tormento nocturno al que me encuentro sometido. Es Diablo, mi perro, que duerme ovillado a un costado de la cama, soñando vaya a saber uno en qué. ¿Los perros tendrán pesadillas? ¿Los perseguirá mientras duermen el horror de no encontrar el hueso que enterraron?, ¿o el espanto de ser abandonados por su dueño?





Lo banal, lo rutinario adquiere insospechada relevancia en el desvelo. Repaso la jornada. La que se resiste a ir y la que vendrá implacable en unas horas, cumpliendo casi con el rito del eterno retorno de lo idéntico. Haya conciliado el sueño o no (ahora caigo en la eficacia etimológica de esta frase).





Reconstruyo mentalmente en la penumbra el camino al trabajo: las luces mortecinas de la calle proyectando las sombras borrosas de gente laburante que, paradita en la vereda, espera el traqueteante colectivo. Tristes e inmóviles figuras de una pintura de Munch. En eso veo que suben al bondi mi viejo muerto junto con el Manicero Loco, un personaje extravagante de la infancia, con bicicleta y todo. No reparan en mí. Se ubican justo adelante. No entiendo lo que hablan. Reconozco su espalda, su cabeza; cuando miro bien, observo una nuca vertebrada y esquelética, demasiado vívida para estar soñándola. Me habré dormido por un instante y las pesadillas se precipitaron de inmediato. Y cuando se está por dar vuelta del asiento, la absurda secuencia onírica se disipa.





¿Qué ahuyenta el anhelado descanso: la ansiedad o el temor de entregarnos al impredecible mundo existente más allá de la vigilia? Me resigno entonces al insomnio. Tomo conciencia de que cada minuto de desvelo es un aniversario de todos los hechos venturosos o desgraciados de la vida, por más mínimos que sean, lo único que nos acompaña en las derrotas y en las aflicciones. En ese momento se representan el calor de la mano suave que añoramos o la voz que detestamos. Nos machaca lo que deberíamos hacer para anular a quienes nos agravian, y que no haremos por cobardes; nos insta obstinado a jugarnos por aquellos que valoramos y queremos, y que tampoco haremos por distantes. El insomnio está lleno de ambigüedades morales.





No hay forma de zafar de uno mismo, ni con quien prorratear incertidumbres o lavar culpas; tampoco compañía que ayude a expurgar las tribulaciones de una mente que anda sola por la noche. Acepto que me escrute libremente la conciencia hasta bien entrada la alborada, abrir las compuertas para que irrumpan mis pensamientos más profundos, la ausencia de lo amado, los recuerdos más lejanos.





Compruebo que en el dilatado insomnio somos nosotros mismos y nuestra alma al desnudo, sin los sentidos. Solo nosotros, sin cuerpo. Pura memoria y corazón.