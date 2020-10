Los lugareños se congregaron en torno al animal, sorprendidos por su gran tamaño. Las imágenes y videos de la enorme mantarraya se volvieron virales en las redes sociales.

Embed Giant Manta Ray weighing 750 kg caught by fishermen off #Karnataka's coast pic.twitter.com/QM2LgJIQnZ — India Ahead News (@IndiaAheadNews) October 22, 2020

Ceylon, que también capturó una segunda mantarraya de 250 kilos, asegura que fue imposible devolver a los animales al mar, como suelen hacer los pescadores, porque se enredaron en las redes y murieron, informa The Siasat Daily según publicó RT.

"Lo vendí a 40 rupias por kilogramo (54 centavos de dólar), y aunque obtuve ganancia, no fue tan lucrativo como si hubiera capturado un pez pequeño, que me habría traído no menos de 300 rupias por kilogramo (4 dólares), lamentó el pescador.