Horóscopo: Tu suerte para hoy sábado 6 de abril de 2019

Aries (21 marzo al 19 abril)

El amor se encuentra muy bien, si estás conociendo a alguien hace poco tiempo, es probable que el día de hoy tengan un buen momento, donde se sentirán muy conectados, por lo que se proyectan buenas cosas para ustedes en el futuro, solo debes ser paciente.





Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás en un excelente momento para tener una buena relación laboral con tus compañeros de trabajo, por lo que debes comenzar a hacer las cosas bien y apoyar a tu equipo de trabajo a realizar siempre la mejor tarea, será algo de mucho éxito si tomas esta opción.





Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es momento de comenzar a liberar la pasión en la relación, es probable que se haya enfriado un poco en este último tiempo, por lo que si te encuentras en esta situación, debes tomar cartas en el asunto.





Cáncer (21 junio al 22 julio)

No dejes que los errores del pasado te impidan volver a querer a alguien, es importante que des el gran paso con esa persona que ha entrado ahora en tu vida. No dejes que otras personas se involucren en tu relación de pareja.





Leo (23 julio al 22 agosto)

Poner demasiada atención en lo que hacen los demás nos puede llevar a cometer errores, compararse no es algo necesariamente malo, de hecho muchas veces nos ayuda a mejorar, pero hoy no es el día para ello.





Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Debes cuidar más de tu piel, utiliza cremas hidratantes. Estás mostrando signos de poca madurez frente a un problema que tuviste con tu pareja, te lo hará saber el día de hoy, necesitas comenzar a tomar mejores decisiones en el amor.





Libra (23 septiembre al 22 octubre)

En un momento del día tendrás la necesidad de llamar a alguien para pedirle disculpas por un error que cometiste, podría tratarse de tu pareja, por lo que si dijiste algo que no querías o no tenías la intención de expresar antes de salir de casa, hazlo.





Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás dejando de lado muchas cosas que te gustan por darle prioridad al trabajo y a ganar dinero, no dejes de practicar ese deporte que te trae grandes beneficios a tu salud y a tu estado de ánimo, dale espacio a la diversión y al esparcimiento en tu vida.





Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No permitas que una persona que no tiene buenas intenciones entre a tu vida, tienes una buena intención para detectar esto, por lo que no dejes que te haga sentir mal por cosas que no son de incumbencia, tú sabes mejor que nadie lo que haces.





Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

En el amor se proyecta una jornada un tanto difícil, es probable que tengas que explicar una situación confusa en la que te has visto comprometido de alguna forma, no permitas que la persona a tu lado comience a generar desconfianza hacia tu persona, no será bueno para ustedes en el futuro.





Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una persona que te quiere mucho necesita ayuda, le has tenido en tu mente por varios días por lo que es importante que le hagas caso a tu intuición en estos casos, hazle un llamado. Una pareja de amigos cercana podría estar enfrentando problemas entre ellos y necesitarán tu consejo.





Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Tienes la oportunidad de disfrutar de un logro importante en el trabajo, pero es probable que al llegar a casa no tengas con quien compartirlo, no te deprimas, alguien llegará pronto, solo necesitas comenzar a conocer gente nueva, no te pierdas en el camino.