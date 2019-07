Horóscopo de hoy, domingo 30 de junio de 2019

ARIES

Del mes de junio tienes que llevarte la forma en que has aprendido a controlar tus reacciones bruscas y tu impulsividad con tu grupo familiar.

En este mes, entre tus objetivos, estuvo el de tener más armonía en tu interior y así, por reflejo, mejorar la comunicación entre los miembros de tu hogar.

Como seguramente lo habrás conseguido, debes llevarte como experiencia tener el dominio de ti y no que te controlen los impulsos.

Mira también: Horóscopo Semanal de Aries, del 24 al 30 de junio de 2019

TAURO

En el mes de junio, tu mente estuvo muy activa. Todas tus ideas han circulado con mucha velocidad, creando nuevos proyectos y también generando una comunicación bastante fluida con quienes te rodean.

Esta fluidez es con la que continuarás durante el mes de julio. Además de las nuevas conclusiones que has logrado obtener, también has hecho nuevos contactos y has puesto en práctica nuevas formas de promocionar todos tus negocios.

No dejes perder esta nueva faceta.

Mira también: Horóscopo Semanal de Tauro, del 24 al 30 de junio de 2019

GÉMINIS

De este mes debes, llevarte las experiencias aprendidas por haber planificado mejor cada una de tus finanzas y también por haber considerado todos los beneficios y facilidades que puedes obtener por mejorar este aspecto de tu vida.

Has logrado administrarte financieramente en forma práctica y realista. Esto es lo que debes continuar en julio.

Llévate todo lo aprendido contigo e intégralo porque el eclipse puede traerte sorpresas financieras que quizás no te gusten ni te agraden.

Mira también: Horóscopo Semanal de Géminis, del 24 al 30 de junio de 2019

CÁNCER

Durante el mes que estamos finalizando, has logrado desarrollar aún más tus habilidades mentales. Por un lado, has logrado llegar a nuevas conclusiones relacionadas a todo lo que quieres lograr.

Por el otro, has analizado qué capacidad tienes para alcanzar cada una de estas metas. Te recomiendo integrar en ti cada una de estas conclusiones y tus ideas.

No las vayas a olvidar porque en el próximo mes, debido al Eclipse Solar, las deberás poner en práctica para mejorar tus finanzas.

Mira también: Horóscopo Semanal de Cáncer, del 24 al 30 de junio de 2019

LEO

Al finalizar el mes de junio, te favorece hacer una evaluación de los sucesos más importantes que hayas vivido y saber con qué energías cuentas para llevarlos al próximo mes.

Entre lo aprendido, está saber todo aquello que debes reprimir. Por ejemplo, tus enojos que no te llevan a nada y que te conviene expresarlos sin rabias.

Además, en los últimos días, has sentido otra energía mental para expresar claramente lo que piensas. Esto también debes de integrarlo para el próximo mes.

Mira también: Horóscopo Semanal de Leo, del 24 al 30 de junio de 2019

VIRGO

Seguramente, terminas un mes con mucho desgaste mental por buscar informaciones e historias ancestrales y de direccionar tu energía a hacer colaboraciones a personas necesitadas.

Te llevas para el siguiente mes, algo muy valioso: la conexión que has hecho con tu maestro interno.

La recomendación para julio es la de mantener esa paz interna y, luego que la tengas afianzada dentro de ti, ya te corresponde trasmitirla a quienes te rodean. Son estas experiencias que te llevan a tu nueva forma de ser.

Mira también: Horóscopo Semanal de Virgo, del 24 al 30 de junio de 2019

LIBRA

Del mes de junio, te llevas contigo el conocimiento de haber desarrollado aún más tu parte guerrera para desenvolverte en tu profesión.

Quizás te habrá costado bastante equilibrarlo con tu lado amable y educado, pero fue un gran ejercicio de crecimiento para ti saber que ambas partes de tu ser deben estar juntas e integrarse.

El paso de Mercurio hace un par de días atrás, hace que continúes con una energía muy especial para buscar y aplicar nuevas formas de ayudas humanitarias.

Mira también:

ESCORPIO

En este mes, el Universo te dio la oportunidad de saber direccionar tus energías vitales hacia los temas que más te interesaban. Entre estos, está tu profesión y uno de tus padres, ya que Mercurio está activando esta área de tu vida.

Has podido aprender a usar tus esfuerzos para los mencionados temas y saber concentrarte para no desperdiciar tus energías.

Esta es la experiencia y el valor que te llevas para el próximo mes. No lo desaproveches y aplícalo cada vez que puedas y tengas la oportunidad de hacerlo.

Mira también: Horóscopo Semanal de Escorpio, del 24 al 30 de junio de 2019

SAGITARIO

De este mes que estás finalizando, te puedes llevar la mejor de las experiencias, la cual es saber cuándo vale la pena o no enojarte o preocuparte.

También la idea de que toda crisis es temporal. De este modo, te será más fácil poder superar los demás obstáculos. Para alcanzar esto, te ha ayudado dejar tu ego de lado y no sentirte el centro de cada situación.

Esta actitud también te beneficiaría llevártela para el mes siguiente; te dará una mano grande si la sabes aplicar en el trabajo.

Mira también: Horóscopo Semanal de Sagitario, del 24 al 30 de junio de 2019

CAPRICORNIO

Luego de haber analizado mucho respecto a cómo generar una mejor comunicación con quienes te rodean, sobre todo con amigos y pareja, finalizas el mes de junio con un aprendizaje importante: saber poner tu alma y tus emociones en tus relaciones.

Así como el hecho de que no debes sacar con ellos tu parte más guerrera, ni activar tus instintos de defensa.

Esta experiencia llévatelas dentro de ti porque así el eclipse, no afectará tanto la dinámica de tus relaciones.

Mira también: Horóscopo Semanal de Capricornio, del 24 al 30 de junio de 2019

ACUARIO

Lo que te llevas del mes de junio es haber logrado combinar tu mente con tu poder de negociación. Esto te ha dado como resultado llegar a hacer mejores conexiones, ya sea con tus jefes o con tus compañeros de trabajo.

También te ha ayudado a aclarar malentendidos y negociar soluciones para los conflictos. Todo esto deberás continuarlo y no dejarlo ir, porque estás capitalizando experiencias para llegar a un mejor puesto o sueldo.

El objetivo de ampliar el horizonte, de salir de la zona de confort, es ver la vida de otra forma.

Mira también: Horóscopo Semanal de Acuario, del 24 al 30 de junio de 2019

PISCIS

Los placeres intelectuales y participar de debates que han requerido de tu agilidad mental, así como la asistencia a charlas culturales con temas de tu interés, te han dejado un saldo positivo, lo que te hará ver la vida de otra manera.

Has aprendido a mantener conversaciones de una forma más amena y gratificante de lo acostumbrado.

Llévate contigo todo lo aprendido e intégralo, porque verás de este modo las buenas consecuencias luego de la primera semana.

Mira también: Horóscopo Semanal de Piscis, del 24 al 30 de junio de 2019