Horóscopo de domingo

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Elabora una sucesión de cosas que le han pasado en los últimos tiempos y saca conclusiones importantes. Festejará junto a amigos una reunión especial que le dedicarán. Tener en cuenta: el amor que se siente al tener amistades unidas desde el corazón es algo inmenso que no podemos permitirnos no vivir.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)- Le ponen una cláusula en el plano afectivo que posiblemente no acepte. Trate de conversar y no ser usted tampoco tan terminante. Acepta una invitación que lo distenderá. Tener en cuenta: decir lo que necesitamos decir, buscar la comprensión, hablar de la libertad de cada uno.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Despierta en usted una curiosidad especial alguien que aparece en su vida misteriosamente. Estudiará una posibilidad de compartir un viaje con amigo, no deje de hacerlo. Revaloriza una relación. Tener en cuenta: el punto es movilizar nuestra energía, mejorarla, renovarla.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)- Esperará con gran ansiedad la venida de alguien que en realidad es prohibido para usted. A veces en la vida hay que jugarse de verdad, plantéese si quiere hacerlo llegado el momento. Tener en cuenta: pensar y saber que el tiempo borra las cosas, la mente no.





VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)- Tendrá una leve sospecha con respecto al comportamiento de un familiar. No se arriesgue a efectuar gastos mayores de los previstos. Se entretendrá con amigos en una salida que surge realizar en el día. Tener en cuenta: permitir que cada uno haga su vida y se equivoque también.





LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)- La altura de los acontecimientos es apta para tomar una decisión. No se permita no ser feliz. Sólo uno mismo sabe de sus dolores y de su soledad. Lo llaman para divertirse no dude en ir. Tener en cuenta: evaluar las prioridades que sentimos en la vida.





ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Se resuelve una situación que lo angustió mucho al no vislumbrar la salida. Se conecta con alguien nuevo que le hará conocer cosas interesantes. Sus razones están bien claras en el plano afectivo para decidir lo que decide. Tener en cuenta: respetar lo que queremos, no manosear la esencia.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Atraviesa una situación angustiante en el plano afectivo. Trate de conectarse con lo que realmente siente. Lo llaman para concretar una cita importante en el plano laboral. Tener en cuenta: reconocer en nosotros lo que nos pasa y tratar de actuar de alguna manera.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se relaciona una cuestión extraña con alguien que no le genera confianza. Los puntos oscuros salen a la luz en el plano afectivo, no tema decir lo que necesita que le oigan. Se da su lugar. Tener en cuenta: indiscutiblemente la intuición existe.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)- Se desprende de la realidad algo que lo alegrará mucho. A veces las emociones no nos dejan ver lo que debemos ver. Demostrarle confianza al otro es hacerle sentir la responsabilidad que implica dar la palabra. Tener en cuenta: todos aprendemos de todos.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Planteos y discusiones en el plano afectivo. Es bueno escuchar los reclamos del otro pero también es bueno que el otro se maneje con respeto. Una posibilidad de realizar un viaje los ayudará a los dos. Tener en cuenta: a veces necesitamos un descanso para entender

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Carrera contra el destino al encontrarse repentinamente con alguien de su pasado. Aprender a cerrar las cosas que terminaron desde adentro es la reflexión del día. Tener en cuenta: si pensamos en el pasado qué está pasando en el presente que no podemos asumirlo.