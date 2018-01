Horóscopo correspondiente al Jueves 25 de Enero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- No todo el mundo está preparado para reconocer la sensibilidad del otro, no demuestre lo suyo en donde sabe que no entienden. Llega a usted una noticia alentadora en el plano laboral. Tener en cuenta: conocer los códigos de este mundo para sufrir menos.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Imagina algo de alguien de su entorno laboral que no es demasiado acertado. Corrobore las cosas antes de tomar ciertas decisiones. El amor lo sorprenderá con planteos que no esperaba. Tener en cuenta: aceptar nuestros errores es aceptar crecer.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)- Resuelve algo que lo mantenía intranquilo. Sus movimientos económicos deberán estar más controlados, trate de gastar lo imprescindible. Un amigo le acerca una propuesta que le interesará. Tener en cuenta: hacer las cosas cuando podemos.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Recibe una visita en su lugar de trabajo que lo hará recordar situaciones importantes de su vida. El trabajo seguirá dejándole buenos contactos, aprenda a ver la conveniencia de las cosas. Tener en cuenta: buscar siempre lo positivo en lo que vivimos.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)- Se sugestiona por situación similar que vive persona de su entorno. Su compromiso sentimental es alto, pero sepa separar las cosas. Admite un error que cometió ante alguien que lo quiere mucho. Tener en cuenta: la sinceridad y el perdón son leyes universales.





VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)- La capacidad de mediar que usted tiene frente a los inconvenientes de los demás lo harán solucionar un problema importante en el área de su trabajo. Le hacen un ofrecimiento. Tener en cuenta: la sabiduría debe ser transmitida sin sentirse sabio.





LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)- Sentirá la obligación de devolver un favor a persona que lo ayudó mucho en otro momento. Hay una expectativa nueva en el área de sus actividades que puede resultar muy positiva. Tener en cuenta: dar para recibir, pero sobre todo dar.





ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)- Una actitud de moderación en el plano afectivo atemperará los ánimos. No se atormente con situaciones dolorosas del pasado que sólo serviría para complicarse. Superación. Tener en cuenta: aprender a superar y a dejar de lado si fuera necesario las experiencias de la vida.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Se clarifica una situación que no era fácil definir. Un llamado que lo preocupa en el plano afectivo lo hará tomar una decisión acertada. Admita sus errores frente a quien le plantea la realidad. Tener en cuenta: no es muy fácil la aceptación pero es más difícil para uno la negación.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Día inquietante debido a ciertos cambios que ocurrirían en el trabajo. La necesidad de cambio en su parte interior lo hará empezar a decidir cosas que antes no se animaba ni siquiera a pensar. Tener en cuenta: a todo lo que nos haga mejorar deberíamos abrirle nuestra puerta.





ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)- Acepte invitación aunque esté ajustado de tiempo. Logra conocer personas de su ámbito laboral que podrían favorecerlo. Una indicación muy precisa lo hará actuar con inteligencia. Tener en cuenta: la astucia y la inteligencia emanadas desde una buena actitud es una combinación perfecta.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Lo importante del día será una reunión que podría tener con personas con las que debería arribar a un arreglo. Momento positivo para firmas, acuerdos, conversaciones importantes. Tener en cuenta: la buena voluntad nos evita complicaciones innecesarias.