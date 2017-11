Gusanos gigantes: el terrible hallazgo en el cuerpo de un soldado de Corea del Norte

Los científicos están horrorizados por el hallazgo realizado en el cuerpo de un soldado de Corea del Norte que logró escapar al vecino país del sur y que por estas horas lucha por salvar su vida. Mirá la foto al final de la nota.





Un soldado norcoreano logró escapar del terrible regimen de ese país. El desertor, en su fuga, recibió varios disparos y hoy lucha por su vida. Además, los médicos encontraron una inmensa cantidad de gusanos en su sistema digestivo.





El cirujano Lee Cook-Jong, que operó al soldado que huyó de Corea del Norte, dio una conferencia de prensa mostrando lo que el hombre tenía en su cuerpo.





En las fotos que dio a conocer la agencia EFE se puede ver una lombriz intestinal de 27 centímetros de largo, que muestra las duras condiciones de vida que soportaba el militar. Para las autoridades surcoreanas, esto refleja la situación que vive su empobrecido vecino del norte.





"En más de 20 años de carrera como cirujano, solo he visto esta cantidad de lombrices en los libros de texto. Nunca los he visto en un surcoreano", sostuvo Lee en declaraciones a los medios recogidas por el canal Arirang. "Lo que es capital ahora mismo son sus funciones cardiopulmonares y las del hígado y los riñones. Aún no han alcanzado un nivel normal", agregó.





En la segunda intervención quirúrgica que le realizaron, los médicos le extrajeron la última de las cinco balas que habían impactado en su cuerpo al cruzar la frontera. Lo que más compromete su salud es que el gran número de parásitos infectaron los órganos heridos por balas.

gusano soldado norcorea (2).jpg gusano soldado norcorea (3).jpg



Fuente: elintransigente