Facundo Galanti y una receta con personalidad: The Spaghetti Incident

El conocido locutor nacional, animador y conductor de televisión Facundo Galanti le abrió la puerta de su hogar, en pleno Parque Urquiza, a La Cocina de UNO y la rompió con su menú al disco. Fue una noche amena, de grandes cuentos y muy buena música.

Embed

Con la simpatía que lo caracteriza, Facu, un gran anfitrión, habló de sus gustos por el arte culinario y particularmente de esta receta que tiene su toque. “Se llama The Spaghetti Incident. Esto sería como un cover digamos. Fue recogiendo varias cuestiones mediante la experiencia culinaria que uno humildemente posee”, contó y no dudó en señalar: “Me gusta cocinar y disfrutar del folclore que está emparentado a esta materia. Me gusta cocinar para los amigos, parientes, familia, para mis hijos y para mi mujer. Es una experiencia que disfruto un montón”.

“El sonido del disco es música para mis oídos”, comentó Facu, quien además es un apasionado de la música en general.

Más adelante el paranaense de 42 años habló del campo profesional y contó cómo fueron sus pasos en radio y posteriormente en la televisión. “Todo comenzó como un juego entre amigos. Íbamos a tercer año del colegio secundario con Claudio Belotti por ejemplo, otro conocido del ambiente, y él me invita a participar de un programa de radio, adolescente 100 por ciento, los sábados en la vieja FM Universidad”, recordó y agregó: “Yo además tenía el antecedente familiar de mi papá (Raúl) que se dedicó toda la vida a la radio y más adelante a la televisión. Yo traía de cuna una cosa propensa y dispuesta a introducirme en ese mundo. Y así fue, comenzamos jugando y me gustó a tal punto que la carrera que elegimos con el Ruso (Belotti) para seguir fue la de Locutor Nacional. Hoy es mi profesión”, sentenció quien después de pasar por innumerables radios y programas llegó a la TV donde hoy en día conduce Arriba Entre Ríos por Canal 9 Litoral junto a Eva Ramallo.

“Fue una evolución bastante interesante. Todo el mundo habla de la magia de la radio y ese encanto, que es cierto, pero también lo tiene la tele, a otro ritmo y con otro vértigo. Son otros tipos de factores los que intervienen. La tele es magnética y cautivante”, enfatizó.

galanti 1.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

galanti 2.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

galanti 3.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

galanti 4.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

galanti 5.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

galanti 6.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

galanti 7.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

Spaghetti incident (para 8 personas)

Ingredientes :

*1 kg bifes de lomo

*4 cebollas (blanca, morada)

*1 cebolla de verdeo

*1 pimiento verde

*1 pimiento rojo

*200 g champignones portobello

*1 kg fideos spaghetti

*200 cc crema de leche

*150 g salsa barbacoa

*1 sobre saborizante tomate, cebolla y morrón

*250 cc vino tinto

*sal ahumada

*aceite c/n

Preparación

Calentar el disco, agregar aceite (cantidad necesaria para cubrir) incorporar la carne, sellar, agregar un vaso de vino tinto y condimentar con sal ahumada, cocinar y reservar la carne en otro recipiente.

Colocar en el disco la cebolla y el morrón, rehogar.

Preparar un 1,5 litros de caldo con el saborizante, reservar.

Una vez que las verduras están tiernas incorporar el caldo; cuando la preparación esté hirviendo incorporar los spaghettis.

Cuando la pasta esté tierna agregar los champignones, la salsa barbacoa, la crema de leche y por último la carne que reservamos al comienzo de la preparación.

Disponer la mesa y servir.

Se puede acompañar con queso rallado, a gusto de cada comensal.