Estos son los mensajes del lector de este lunes

"Siguen tirando pirotecnia en el barrio San Agustín a pesar de estar prohibido. No puede ser que ninguna medida se cumpla. La Municipalidad no puede hacer cumplir nada de lo que dice que va a hacer. Basta señor Varisco".

"Me llama la atención ver tantos municipales y radicales de toda una vida desilucionados con el intendente Sergio Varisco por los desmanejos que tiene con un tal Pacha. Qué pena señor intendente que no valore a su gente".

"Quiero felicitar a Sebastián Gálligo por su Miradas del día domingo. Pura realidad. Cambiemos tiene una realidad y un relato paralelo. Felicito al UNO por su pluralidad en las opiniones que sacan".

"Allanamientos en el barrio Municipal de Paraná. La Municipalidad es un búnker de narcos. En esta gestión el 90% de las personas que ocupan cargos compraron autos cero y 4x4. ¿Cómo hicieron? Y los narcos del barrio Cáritas que tirotean a la gente y se quedan con las casas son municipales".





"Llegamos a la Guardia del Centro de Salud de San Agustín a las 12.33 y son las 13.15 y todavía estamos esperando. Encima ahora es el cambio de guardia. Hay que esperar que coman. Hay gente esperando que la atiendan. Encima piden aumento".





"Qué buena la hinchada de Temperley. Ojalá la de Patronato despida así al equipo. Si dios y el gobernador quieren, porque por política tienen a la hinchada de rehén. Dirigentes, pónganse los pantalones largos". Javi.





"Para el 'experto' Carot: ¿así que tampoco el gasto público es un problema estructural? Cómo se nota que siempre viviste conchabado en el Estado. Tenemos un nivel de gasto público insostenible, que se financia con tributos, deuda pública y emisión monetaria (inflación)". Cirilo.





"Hola UNO, fui a comprar pescado a Puerto Sánchez a la pescadería que voy siempre y no tenía pescado para freír. Fui a otra nueva, pero muy precaria. Compré el pescado y me fui. Cuando llegué me di cuenta de que estaba en mal estado, a tal punto que lo cociné y largaba mucho olor a cloaca. Ojo a los consumidores de pescado. Por favor, tengan cuidado dónde compran pescado".





"Sábado 5, a las 22.30 Mirtha Legrand cena con uno que dice tener éxito con las mujeres: Jorge Lanata. Uy, uy mi dios, otra vez con la mentira el chupamedias del presidente Magnetto. Y Mirtha feliz de seguir engañando, pero no sé a quién". J.R.





"Buenas UNO. En relación a la polémica y pirotecnia mediática y gráfica entre Patronato y otras instituciones de la región, debo comentar y comparar que la política de acercamiento o de persuasión para traer o atraer al publico a 'La Comarca Santa' es como querer hacer callar un chancho a garrotazos. Desde la soberbia titulada 'El más grande de Entre Ríos' hasta, 'estos negros de Sportivo, estos ratas de Peña', pasando por el desprecio hacia Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y la patética negación de que toda esta realidad le queda grande, repito, si quieren y necesitan sumar simpatías y llenar o rellenar un poco los tremendos claros en sus gigantescas y subsidiadas tribunas sería bueno que se dieran un buen baño de humildad y empiecen por reconocer. Nada más que ver y reconocer, que en la cancha de La Floresta, en El Fortín del Oeste las 3.000 personas presentes en el partido contra Carcarañá eran 2.950 de Sportivo y 50 de el equipo santafesino y ese mismo día y por la Superliga en "La Comarca Santa" había 2.500 personas presentes y 2.000 fueron a ver a San Lorenzo. Para terminar, si necesitan el apoyo y simpatía de un periodista comentarista relator nada imparcial, busquen o consigan a alguien profesional y que cuando opine y los apoye tenga algo que decir. Gracias UNO". Ángel.





"Ahora me doy cuenta por qué la gente no va a la cancha de Patrón, si en la principal página de hoy (por ayer) ponen que juega de local con Temperley cuando juega en Buenos Aires. Así la gente va a la cancha cuando es visitante y no va cuando es local". Bocha.





"Los otros días (sábado) en la TV local un arquitecto de Paraná radicado en España hablaba de las bondades de la Península, con respecto a la dirección de obra. Hacía una comparación con nuestra región, con respecto a la construcciones. Evidentemente está desinformado con respecto al trabajo en nuestro país, pero de todos modos qué nos viene hablar, cuando España es un desastre con respecto a las grandes obras y el hambre que hay allá, y más aún con las direcciones de obra, de las que él hablaba. Gracias UNO". Jorge.





"La feria que hizo Gainza para mostrarse fue una farsa. ¿Alguien sabe qué imprenta está haciendo plata con el gobierno municipal?" Mario.