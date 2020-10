El Asado es sinónimo de los argentinos, ¿a la parrilla o a la estaca?, ¿bien cocido o jugoso?, ¿con ensalada o con pan?, y así miles de preguntas surgen a la hora de prepararlo. Lo cierto es que más que un plato de comida es una tradición con un ritual de fondo, el deleite de chicos y grandes, pero por sobre todas las cosas se valora el hecho de juntarse a compartir con la familia o amigos, una charla, un vino y mil anécdotas que recordar.

La pandemia por el coronavirus dejó en suspenso este ritual compartido con grandes grupo de amigos o con la familia ampliada, si bien la modalidad delivery o take away tuvo un boom desde el inicio de la cuarentena, no es lo mismo sin la presencia de todos los integrantes de la familia.

Origen

Si bien el origen del festejo no queda del todo claro, la versión más repetida aparece en las redes sociales. De hecho, en la página de Facebook "Día Nacional del Asado Argentino-11 de octubre" instan a celebrar "uno de los acontecimientos más importantes de nuestra vida como sociedad".

"Somos todos argentinos y a 200 años de nuestra historia, no nos hemos dado cuenta de celebrar uno de los acontecimientos más importantes de nuestra vida como sociedad, la de festejar el Día de nuestro asado argentino", reza la moción en la cuenta de la red social.

asado2.jpg Este domingo en Argentina se celebra el Día del Asado

asado.jpg

En cuanto al origen de este tradicional plato argentino, habría que remontarse hacia mediados de 1500, cuando llegaron las primeras vacas al país. En tanto Claudio Valerio, quien escribió "Asado de tira, clásico argentino, orgullo campanense", precisa que ese corte tiene su "origen en 1882 en el frigorífico The River Plate Fresh Meat ubicado en Campana, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Allí se cortó por primera vez como se sirve en la actualidad".