"Estacionate donde quieras" y otros mensajes de lectores

"El reloj marca las 19 en calle Gualeguaychú entre Monte Caseros y 9 de Julio. La mujer que conducía estacionó lo más tranquila mitad en la vereda y mitad en el carril exclusivo de colectivos y se metió al local de compra-venta. Sin multas, este tipo de actitudes no se terminarán jamás".





"Los médicos del Instituto Privado de Pediatría no van a hablar porque saben que el silencio los favorece. Esos cómplices de los militares asesinos y ladrones de bebés tienen que ir presos de por vida porque son unas lacras". Iván.





"Todo el día los medios con los cuadernos K y ahora con Boudou condenado. Pero de la pobreza que nos está matando no dicen nada. Es una vergüenza lo que pasa. Los K tienen que ir presos, pero Cambiemos tiene que gobernar de una vez". Lita.





"Las calles que están siendo asfaltadas están todas en el centro de Paraná. Que lástima que Varisco se olvida de los barrios. Así quiere ser gobernador. Me parece que se olvidó cómo era gobernar. Es una lástima". Olga.





"Atención agencieros de Tómbola. Anda un sinvergüenza que busca estafar con las raspaditas. Es una porquería de unos 20 a 22 años. Es flaco, tiene un lunar en la cara, usa gorra y anda con una bordeadora. Raspa los números y los cambia, y le borra intencionalmente las letras de seguridad. Gracias UNO".





"Señor intendente Sergio Varisco se te terminaron las reuniones con Rogelio Frigerio y con Gustavo Bordet. Lo han dejado solo como loco malo. Gracias UNO".





"Veo en Facebook una chica que pone si alguien sabe de un trabajo, ella limpia casas tiene dos hijos y uno en camino. La pareja de ella no trabaja (mejor en vez de aborto libre y gratuito no hacemos atadura de trompas y listo)".





"Buenas a todos. Me quiero dirigir a todos los responsables de Parques y Paseos, frentistas y enamorados del árbol para pedirle que comiencen a concientizarse sobre la necesidad de árboles en plazas, veredas y avenidas. ¿No les importa dejar algo mejor para los que vienen atrás nuestro? Colaboren con el medio ambiente y la decoración de parques, plazas y jardines".





"Ayer estacionó un vehículo desde las 8 hasta las 11.45 en calle Colón entre San Martín y Corrientes delante de un contenedor y a pesar de que llamamos por teléfono a la Municipalidad para que lo retire no vino nadie a cumplir con su rol".





"Hola UNO. No sé cómo puedo aparecer en el Buzón del diario y si es así, les dejo el siguiente mensaje. Quiero felicitar a la familia de la comunidad gitana que se encuentra en Circunvalación y Don Bosco, donde cocinan a la estaca la mejor carne de Paraná. Y que por más que le lleguen críticas negativas de ciudadanos que no toleran la diversidad cultural, ellos siguen adelante con su emprendimiento familiar. Bendiciones".





"Ramoncito ¿si probás con ponerte a laburar, ya que no está tu Cristina? Este es otro gobierno. Si te morís de hambre laburá, es así de fácil. En Echagüe estaban todos los ladrones, por eso no fueron".





"Varisco, hace tiempo se viene pidiendo que en calle Larramendi pasando el hiper se coloquen reducidores de velocidad. Hoy (por ayer) ocurrió otro accidente grave. ¿Tendremos que hacer una zanja grande en la calle o cortar el tránsito para que nos escuchen? No puede ser que nadie nos escuche".





"Si por los cuadernos los empresarios coimeros están presos, que me parece bien, ¿por qué no esta preso Gainza, que aparece en cuadernos narcos?".





"Hola UNO. Me parece que a Boca le atacó la gallardomía, ya que no saben para dónde ir. Ahora copian a River. Fueron por un arquero más. La tropa que trajeron para poder ganar algo". Jorge.





"A los kirchneristas les dicen sifón nuevo. Lo apretás y sale un chorro. Saludos". Miguel.





"Comunico al señor intendente de Paraná, Sergio Varisco, que no ha habido de mi parte ningún pedido para que alguna línea de colectivos haga su pasada por calle Urdinarrain, según lo manifiesta este martes 7, en la sección Buzón, el lector Eduardo Altman. No necesito colectivo: ando en bicicleta o a pie. No tengo auto y mucho menos estoy para bromas baratas, y comicidad de octava. Ante cualquier duda, consultar el libro Loco de Atar -humor a quemarropa-" (guglear), obra cumbre de la literatura universal". Juan Carlos Dolce.





"¿Y María Eugenia Vidal cuándo va ir a la justicia por los aportantes truchos, por el robo de identidad y por los dos maestros que mató? Si la balanza de la justicia es pareja para todos no veo a Macri ni a Vidal en Comodoro Py". Cata.





"La verdad que nos están tomando a todos de tarados o realmente pensarán que los argentinos somos todos bobos, después de dos años van a encontrar algo en la casa de la expresidenta". Mariano.