"Esta debe ser la película de terror más cara de la historia del cine"

El director Andy Muschietti y su hermana Bárbara, en el rol de productora, son dos argentinos que están dejando una huella profunda en Hollywood. Bárbara Muschietti hoy se codea con los principales jugadores de Hollywood gracias a su tarea en It, que rompió récords de taquilla en películas de terror, y la esperada It: capítulo 2, dirigida por su hermano Andy, que se estrena el 5 de septiembre, y, pese a ello, advierte que la industria estadounidense no es un lugar sencillo para estar y que requiere mantenerse “entera” para perdurar.

“Te vas a aguantar Hollywood si te mantenés entera. Tenemos la ventaja de tenernos el uno al otro porque estás constantemente chequeando. Somos muy distintos, pero con una compenetración inagotable. No me imagino lo que es hacer un test screening sola”, dijo Muschietti.

La mayor de los hermanos se fue a los 17 años a estudiar cine a Estados Unidos. Luego de un periplo que incluyó Londres y Barcelona, regresó hace un lustro a Los Ángeles junto a Andrés, tras el éxito de Mamá y para encarar lo que fue It. Andy había hecho dos incursiones como director en 1999: una con un corto y luego como parte de Historias breves, pero en 2013 su nombre saltó a la fama con Mamá, protagonizada por Jessica Chastain y luego pasó a la historia con It, una de las películas más taquilleras de la historia.

A partir de allí, Bárbara se ganó un nombre propio dentro de la industria más poderosa del cine, pero a pesar de la cantidad de puertas que se le abrieron, la productora advirtió que Hollywood no es un lugar sencillo y que uno siempre tiene que estar al cien por ciento.

“Estamos muy orgullosos de la película”, dijo. “Es especial, va más allá del terror. El plato fuerte es la historia, el vivir con traumas. El tener que enfrentarlos si querés seguir viviendo. De una manera u otra, nos toca a todos”.

En esta película, que retoma la historia 27 años después del fin de la primera parte, el Club de los Perdedores se reúne para vencer en forma definitiva a Pennywise, el diabólico payaso devora niños, que, en definitiva, es una alegoría de los temores que uno arrastra y no lo dejan crecer.

Para esta entrega, los Muschietti se dieron un gusto que pocos se pueden dar. El elenco contó con varios actores de renombre y con mucho trabajo en la actualidad, complicado de compaginar en las agendas de producción.

En los títulos aparecen los nombres de Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone, Bill Skarsgard y Finn Wolfhard.

“No fue fácil reunirlos, pero todos los actores querían de forma desesperada estar en la película y lo logramos”, dijo Muschietti, y enumeró: “Heider estaba produciendo, dirigiendo, escribiendo y actuando la segunda temporada de Barry y le rogó a HBO correr la temporada para estar; Chastain tenía que salir disparada a otra película y McAvoy estaba en Londres con His Dark Material”.

—¿Cómo fue compaginar una producción tan ambiciosa?

—No me da vergüenza presumir que esta producción la hice bastante sola y me la colgué de los hombros. El estudio nos dio la confianza que nunca tuvo una película de género, debe ser la película de terror más cara de la historia y para eso hay que convencer a mucha gente, algo que no es fácil. Después está el resto, como encontrar a los actores y que estén todos juntos en un calendario tan complejo como es el de Hollywood.

—A Andy se lo nota más tranquilo y agradeciendo haber tenido un presupuesto más amplio que en la anterior, pero usted parece decir que nada es fácil...

—Ese es parte de mi trabajo: crear un ambiente en el que mi director, socio, hermano, pueda circular libremente y hacer todo lo que necesite hacer. Yo estoy atrás sudando y él bailando adelante. Y está muy bien (risas).

—¿Cómo describiría trabajar para una industria tan poderosa como lo es Hollywood?

—La gente es gente, acá y en Hollywood. Es una industria que cambia de forma vertiginosa y la gente actúa en base al miedo que está sintiendo. Cuando te encontrás en estas circunstancias, tenés que ver cómo le llegás a esta persona. A esta altura del partido es más fácil hacerlo. Hollywood no es un camino derecho, es muy complejo. La gente cambia en sus puestos todo el tiempo (risas).