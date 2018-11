Era adicto a la heroína y vivía en la calle, ahora es millonario

Rafati nació en Ohio y tuvo una infancia marcada por los abusos sexuales, tal como cuenta en su libro. Cuando terminó el colegio se mudó a Los Ángeles, donde se convirtió en vendedor de autos deportivos y se topó por primera vez con las drogas. De a poco fue cayendo en un espiral de adicción: a los 33 años tocó fondo, pesaba menos de 50 kilos y tenía el cuerpo cubierto con úlceras. Era, literalmente, piel y huesos.



En 2003 tuvo una sobredosis de heroína durante una fiesta y fue reanimado por paramédicos. Un año después, estuvo nuevamente al borde de la muerte. Fue poco después cuando inició el duro y largo camino de la recuperación. Una vez que dejó las drogas abrió la Rivera, un centro para ayudar a otras personas a superar sus adicciones . Allí comenzó a preparar unos jugos y superalimentos, que se convirtieron en sensación. “Los hacía para fortalecer a los pacientes”, contó en la entrevista. Pero el boca a boca hizo que vecinos de Malibú llegaran al centro por los jugos. “Incluso llegó a ser un poco raro, ya que muchas de esas personas no eran parte del programa”.





Hoy Rafati tiene seis tiendas de jugos repartidas en Los Ángeles. En muchas de ellas trabajan personas como él, que tuvieron adicciones, pero apostaron por el camino de la recuperación.

"Se me olvidó morir". Así llama el libro en el que Khalil Rafati cuenta su historia de película. El hombre, hoy un millonario hombre de negocios de Los Ángeles, fue un drogadicto que pasó años vagabundeando por las calles de la ciudad, preocupado únicamente en cómo conseguir la próxima dosis de heroína o de cocaína. Tan bajo cayó que estuvo a punto de morir de sobredosis y pasó dos años en la carcel. "Sabía que había tocado fondo, me sentía siempre agotado sin energía. La depresión era diaria, no podía salir", contó al diario New York Times.