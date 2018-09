Encontró trabajo el joven que escribió su CV a mano

El CV que escribió a mano no sólo emocionó a todos, también sirvió para que Carlos Duarte, el joven de 21 años que tomó una lapicera para escribir su experiencia laboral en un papel, consiguiera trabajo.





Tras la difusión de su búsqueda, el muchacho encontró trabajo y lo agradeció.





Relató que no hubiera sabido cómo enfrentar a su tía, con quien vive y lo mantiene. "Es muy amargante no poder tener algo de plata en el bolsillo. Es muy frustrante ver que tus amigos salen y uno no puede ni siquiera pagarse una gaseosa", dijo el joven.





Una fábrica de vidrio de Córdoba le dio trabajo. "No le puedo pedir más a la vida. Haber conseguido un trabajo fijo, en blanco, con horarios y un sueldo era lo que anhelaba", confiesa el cordobés, que cobrará unos $16.000 por mes y trabajará ocho horas diarias en horarios rotativos. "Ya sueño con mi primer sueldo y lo que voy a hacer".





Su historia se hizo conocida cuando Eugenia, la mujer que lo atendió el viernes pasado, le dijo que le dejara sus datos y Carlos escribió a mano su CV. Ese CV que se hizo viral y que ahora, rindió sus frutos.