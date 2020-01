En Viviana Greco conviven la diversidad religiosa, social y geográfica.

De conversación fluida y enriquecida por su trabajo como modelo, presentadora de televisión, periodista y ciudadana del mundo, Viviana Greco visitó la Redacción de UNO en su estadía en Paraná, donde llegó para pasar las fiestas con su madre y recorrer la ciudad que la vio nacer.

En los años 90 se inició como modelo porque su interés era viajar. “A los 18 años hacía algo de moda aquí pero cuando gané el certamen Miss Punta del Este despegué”, comenzó contando y agregó enseguida: "Hace mucho que me fui de Paraná, primero a París para trabajar de modelo y después me radiqué en Italia. No era mi objetivo pero era la posibilidad que tenía de conocer el mundo. En ese trabajo de modelo vi una oportunidad. Conocí mucha gente lo que me sirvió para después cambiar de rumbo. No quería quedarme sólo encasillada en el modelaje, así que estudié arte dramático en Roma y a partir de allí me empezaron a surgir otras cosas, como la Doménica Sport y Quelli Che il Calcio en la RAI 2 (la segunda cadena de televisión de la corporación pública italiana RAI)".

tuya4.jpg

tuya5.jpg

En la actualidad se encuentra radicada en Madrid donde trabaja en una plataforma multimedios como es Click Radio TV donde tiene dos programas.

"No hay medio de comunicación grande o pequeño, todo es global. La noticia la genera todo el mundo", explica para describir su presente laboral que la tiene al frente de Il Salotto, un programa en italiano para los italianos del mundo, dirigido y realizado por ella y su coequiper Mavi Felli.

"Il Salotto me da alegría, es más magazine. Entrevistamos a los italianos en Madrid, hablamos de la profesión, de la música, de porqué están en España, de cine. Cuando encuentro una persona es un mundo, con cada una podríamos hacer una película. Es un programa para colectividad de Italia que está distribuida por todos los países, desde Moscú, Argentina y en cualquier rincón del planeta", señaló la también conductora de Conexión Axial.

Vivió en París, Milán, Roma. "Europa me encanta, porque me gusta el arte. Conocer los museos. El mundo tiene lugares hermosos por descubrir.

Y esos descubrimientos también la llevaron a una búsqueda espiritual que se conectó a través de la radio.

tuya2.jpg

tuya3.jpg

"Aprendo mucho de la gente que entrevisto en este momento. En Conexión Axial aprendí mucho de la Universidad de la Mística, que es la Cites (Centro Internacional Teresiano Sanjuanista), ubicado en Avila (España). Es la universidad de Santa Teresa que fue doctora de la iglesia y San Juan de la Cruz. Allí se habla de teología y es la única universidad en el mundo que es intercultural e interreligiosa, porque ahí no sólo se habla de religión católica, sino que van desde budistas, hasta islámicos, judíos. Ellos tienen una apertura y crean puentes -como dice el papa Francisco- y no muros. Son muy ecuménicos. También entrevisté a Renzo Lavatori el más importante angelólogo que es italiano, teólogo dogmático de la universidad pontificia, que desde el año 1964 está estudiando los ángeles, también es demonólogo. Todo me ha despertado interés y me hace crecer”, aseguró.

—¿Siempre fuiste religiosa?

Soy exalumna del colegio Cristo Redentor y provengo de una familia católica, pero es desde hace unos años que empezó un proceso de búsqueda espiritual. Tenía ganas de hacer algo que tuviera que ver con la fe y no tanto la institución religiosa en sí. Quiero conocer y empecé hacer retiros y estoy en esa evolución, estoy en ese cambio. Uno nunca es siempre igual. No es lo mismo tener 20 que 30 y 40 años. Uno quiere cosas diferentes.

—¿Qué pasa con los afectos y la distancia?

—Con mi familia tenemos un grupo donde ponemos fotos y momentos que vivimos. Antes cuando llegué a París estaba sola, con los teléfonos y las comunicaciones que eran muy caras y las cartas que demoraban semanas, meses para llegar. Ahora todo cambió, whatsapp, las redes sociales, todo es al instante. Soy muy activa en mi Instagram @vivianagrecoo y mi página web www.vivianagreco.com donde se puede leer mi carrera y también comprar. Todo me sirve para estar más cerca de las personas que quiero. Ahora durante mi estadía en Paraná voy a aprovechar para caminar por la Costanera, fui a una pileta también, a lo de una amiga para hacer pilates, todos los días algo diferente. Tengo invitaciones para el verano. Porque nosotros hacemos networking con medios de comunicación que hacen otros programas. Voy a ir a Mar del Plata, también pasaré por Buenos Aires, hasta me invitaron de colectividades italianas de Paraguay. La clave de los medios de comunicación es unirse, hacer trabajos compartidos, y en eso estoy”.

VivixVivi

tuya1.jpg

Mientras descansa en Paraná, aprovecha para realizar entrevistas para su plataforma. Una de ellas fue con el padre Walter Minigutti de la comunidad parroquial Santo Domingo Savio con quien habló sobre Adviento y Navidad. También visitó el programa de Marta Goyri en Santa Fe donde fue entrevistada. En radio La Red se sintió muy a gusto durante la entrevista que le realizó Mauro Meyer.

Su extensa carrera -que comenzó en los 90- tiene una recopilación en su página web donde además de ver tapas de revista, marcas para las que modeló o realizó publicidades, se pueden observar los videos de sus intervenciones como actriz en varias películas, videos musicales y también los resúmenes de las entrevistas con jugadores de fútbol para los programas deportivos italianos.