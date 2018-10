En su Día, te mostramos 25 tipos diferentes de suegra

La suegra, que es la madre de cada uno de los cónyuges de la pareja, representa un papel muy importante y notable dentro de un matrimonio y dentro de la familia, es por ello que cada 26 de octubre se celebra el Día de la Suegra en Argentina, una jornada dedicada a todos los tipos de suegras que existen.





El origen del día es incierto aunque se cree que es comercial, impuesto para mejorar las ventas, así como el Día de la Madre o de los Abuelos.





Te mostramos un a lista de 25 tipos de suegras para que elijas la que te tocó en suerte.





Suegra sobreprotectora: Vive pendiente del bienestar de sus hijos/as.





Suegra mamá: Es querendona y preocupada, porque sabe al dedillo todo lo que te gusta. Te trata como ninguna otra mujer en el mundo, incluida la propia pareja y la propia progenitora. Especie en extinción.





Suegra envidiosa: La mamá de tu pareja se muere de envidia. Se cree más importante que la pareja misma y cree que deben ser el centro de todas las atenciones.





Suegra memoriosa: Es el tipo de mujer que conserva todos y cada uno de los recuerdos de su hija/o, desde mechones de pelo a las cartas que le mandaban sus primeros amores. Y te cuenta siempre la misma historia y el mismo final.





Suegra coqueta: Es muy cercana, muy cariñosa y divertida. Es tan encantadora y simpática. Puro carisma y encanto. La tienes como una reina.





Suegra serpiente: Una mujer que se las ingenia para aprovechar cada situación que se le presenta para dejarte mal, hablar pestes de ti y menoscabarte con ironía y cinismo. Aprovechan cada pelea o quiebre para inocular su veneno. Son mortales y existen pocos antídotos.





Suegra apocalíptica: Son las que ven siempre la tragedia, el cataclismo o el mismo apocalipsis en cada cosas que haces, aportando una visión tétrica a tus actos y existencia.





Suegra erudita: Es una enciclopedia viviente, se las sabe todas y mejor que nadie. No pierde oportunidad de enrostrar sus conocimientos a todo el que las rodea, especialmente a ti, que por lo demás no estás a su altura.





Suegra telefonista: Llama todos los santos días en las horas clave y en los momentos más inoportunos. No se sabe si es de casualidad o por maldad, pero siempre está preocupada por algo.





Suegra opositora: Hagas lo hagas o digas lo que digas, ella siempre hará o dirá lo contrario. Siempre va al frente y en contra tuyo.





Suegra al cubo: Como si no fuera suficiente con una suegra, este tipo de mujer es la que se hace acompañar de sus hijas (tus cuñadas). Son una extensión de ella y se unen todas en contra tuya. Eres lo peor que le pudo pasar a su familia.





Suegra cínica: Tiene una máquina trituradora por boca, te despedazan y revuelcan en el suelo con tu pareja, pero luego te saludan como si nada y con una sonrisa de oreja a oreja.





Suegra controladora: Es la abominación del poder y la autoridad familiar. Pone el control y todo el mundo marcha al ritmo de su humor. Ella decide todo: panoramas, comidas, paseos, distribución en el auto. Todo de todo.









Suegra agradecida: El cariño que ella expresa por ti es directamente proporcional al amor que le expresas a su hijo/a. Se emociona y conmueve con cada gesto tuyo.





Suegra abogada: Es aquella que siempre está de tu lado. Ella sería capaz de arrancarle la lengua y quemar a lo bonzo a quien se atreva a hablar pestes de ti, daría su vida y su tiempo por defenderte.





Suegra hipocondríaca: Es la típica mujer que habla diariamente de un nuevo dolor o padecimiento, lo hace quejumbrosa y alardeando, pero parece casi una tragicomedia porque la verdad es que tan solo quiere llamar la atención.





Suegra irritante: Es maliciosa, pesada, meterete. Haría todo lo que tú haces de otra manera, con mano más firme y sin dubitar. Cada una de sus frases es una puñalada a tu paciencia.





Suegra aleccionadora: Siempre tienen la última palabra porque se escudan en la experiencia. Su lema es: "Más sabe el diablo por viejo que por diablo". Y es así como siempre saben más que tú.





Suegra diabólica: Cada uno de sus actos contiene un dosis de maldad que se expresa como fuego en el infierno. Es la que te hace enervar al punto que necesitas exorcismo para controlar el demonio que llevas dentro cada vez que se te cruza.





Suegra 2.0: Es la mujer moderna, liberal y ultra conectada, navegante experimentada de internet y las redes sociales, está más al día que tú.





Suegra solitaria: Es la suegra que siempre se desmarca de todos tus planes, la que no acompaña a ningún evento y que no te visita nunca, no le gusta que la saluden para su cumpleaños y disfruta sin tu compañía.





Suegra entusiasta: Al contrario de la anterior, es la que va a todas con ustedes. En vacaciones, eventos, viajes, comidas es carta segura. Se pone de acuerdo con tu pareja y confirma antes que nadie su presencia a donde vayas.





Suegra silenciosa: Es aquella que no te das cuenta que está en tu casa. Son suaves al hablar, invisibles en sus movimientos, se esfuerzan por no estorbar y tienen muy buena onda. De hecho, aunque no lo quieras reconocer llegas a necesitarla al lado tuyo muy seguido. Agotada de stock.





Suegras costureras: Es el tipo de espécimen que se pasa todo el día cosiendo ropa a tus hijos. Por mucho que no te guste su ropa, a ella le emociona ver que te pruebes aquella prenda y que te encaje perfectamente.





Suegra juvenil: Es la que disfruta de su jubilación, hobbies y tiempo libre. Tanta es su pasión por la libertad que no puedes contar aunque se esté incendiando la casa y no tengas dónde dejar a los niños. Su prioridad es ella y después su sombra.













Cercei, una suegra peligrosa





Fuente: NotiAmérica.