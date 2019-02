En este Día de San Valentín ocurre el tránsito de Marte hacia Tauro

Hoy jueves 14 de febrero de 2019, Día de Los Enamorados por San Valentín, ocurre el tránsito de Marte hacia Tauro, un buen auspicio para la jornada que también coincide con la vibración numerológica del uno, la que marca los inicios, y la Luna en Géminis, indica el profesor Zellagro para Univisión.





"Muchos se sentirán inspirados a realizar un cambio significativo en la forma que conducen sus relaciones sentimentales, o de pareja lo cual será muy saludable durante este ciclo astral que estamos viviendo con la energía del uno y la acción de Marte. La salud se debe priorizar en todo momento y si te sientes con algún malestar cuyo origen no puedes precisar es hora de actuar de forma consecuente y directa".





cupido1.jpg





Signos de fuego

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, este día llega con una renovación total en tu vida y con la consolidación sentimental que causa el tránsito de Marte. Es probable que en la segunda quincena del mes de febrero recibas una promoción o una nueva responsabilidad que debes perfilar para aprovechar esa oportunidad laboral. Si no tienes empleo no te preocupes puesto que las cosas están perfilándose mejor para ti. Si cuentas con un pequeño ingreso extra no lo malgastes sino más bien guárdalo pues en pocos días tendrás la ocasión de realizar un viaje corto que representará alegría y nuevas posibilidades de aperturas económicas para ti, algunas de ellas asociadas a una escapada de índole sentimental con alguien que realmente vale la pena conocer mejor.





Signos de tierra

Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio están envueltos un tono muy sensual, surgirán disyuntivas emocionales dentro de tu realidad afectiva que te proyectarán a nuevas dimensiones sentimentales. Este fin de semana se avecinan situaciones interesantes que te colocarán en el medio de disyuntivas emocionales. Posiblemente estés considerando reiniciar una relación que pudo haberse perdido por falta de atención e inclusive por la influencia adversa de los medios sociales. Tu personalidad será el factor que te ayudará a recuperar lo que pensaste habías perdido. Una acción impulsiva, emocional, puede complicarte el fin de semana si le contestas enseguida a una persona provocadora.









Signos de aire

En el caso de los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, hay elementos cósmicos en tu horóscopo que te pueden confundir tales como pensar que te engañan, cuando no es así, y eso por dejarte guiar por apariencias, chismes o comentarios, antes de juzgar, analiza bien la realidad, los hechos, no las suposiciones. Estamos iniciando el ciclo uno y es tu etapa ideal para efectuar los cambios que consideres pertinentes a fin de vivir más según tu propio estilo de vida y al mismo tiempo incorporando alimentos nutritivos en tu alimentación. Vas a tener frente a ti un trabajo o tarea nuevos bastante complicados, pero lo mejor es que con tu experiencia, inteligencia y preparación no solamente lo podrás resolver sino que al hacerlo te ganarás el reconocimiento de los demás. Si no tienes empleo, tranquilo, ya aparecerá.





cupido.jpg





Signos de agua

Finalmente, en el caso del elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, organízate bien pues tiendes a gastar sin tomar en cuenta determinados factores que pueden complicarte la vida. Es hora de ponerlo todo en su sitio y no dejar que una mala interpretación te vaya a ocasionar una pérdida económica en esta próxima segunda quincena de febrero que ya está a las puertas. Estás en un tono muy intuitivo y pronto estarás viviendo un intenso romance. Te sientes muy excitable y sobre todo ansioso por estar junto a esa persona que en estos momentos no está contigo, pero que en poco tiempo estará a tu lado.