El Yerbatero, el artista entrerriano que le canta al mate

En plena pandemia trascendió un artista entrerriano que le dedicó unas líneas al mate. Se trata de Marcelo Camejo, quien en 2021 inició un emprendimiento comercial vinculado a la industria de la yerba mate. Utilizó a la música como estrategia de marketing para que sus productos lleguen con mayor celeridad a la sociedad.

El Yerbatero ingresó en el mercado ofertando infusiones de molienda fina. En un principio apuntó directamente al ámbito del fútbol, el deporte predilecto del artista Panzaverde. Por insistencia de Marcos, su hermano mayor, incorporó distintos tipos de mates, bombillas y termos. En poco más de un año sus productos son solicitados de distintos puntos del país y desde el exterior.

Las redes sociales fueron un puente clave para interactuar con la gente. A través de estos canales de comunicación el Yerbatero exhibió sus obras musicales. Como estrategia de venta apostó a la base de las canciones que fueron incorporadas por la sociedad. En este sentido utilizó las melodías de temas L-Gante, La Konga, entre otros, con letras vinculadas al ámbito matero. Las mismas están relacionadas a las costumbres de la infusión, diferentes tips para cebar mates con yerba de molienda fina y a comercializar sus productos.

Video Yerbatero Bombilla.mp4

El perfil bajo de Chelo no le permite considerarse un influencer. “Soy influyente”, se define, entre risas, el artista que a través de las transmisiones en vivo por tik tok interactuó con grandes exponentes de la cumbia, como Pablo Lescano y la Princesita Karina. A su vez pasó de seguir en las redes sociales a futbolistas de elite a figurar en la lista de seguidores de varios embajadores argentinos de la pasión popular deportiva.

De sus pagos

A mediados de la década pasada los hermanos Camejo dejaron la comodidad del hogar natal para iniciar una carrera universitaria. Marcos, el mayor, se trasladó desde Colón hacia Paraná para cursar Ciencias Económicas. Dos años después Marcelo armó sus bolsos y se sumó a la vivienda donde residió su hermano para comenzar el profesorado de música en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Una vez graduado el Chelo inició su camino por las aulas. Al mismo tiempo transitó por distintos proyectos musicales. Grabó un par de canciones con Portú, una banda que rápidamente se disolvió, y con los Soles del Palmar, orquesta que lleva cuatro décadas de trayectoria.

En la costa del Uruguay los Camejo adquirieron el hábito de tomar mate con yerba de molienda fina. Una vez instalado en la capital provincial debieron modificar esta costumbre. “Éramos muy pocos los que tomábamos mate con yerba despalada en Paraná. Aparte no se conseguía. En muy pocos lugares la ofrecían, cuando en Colón abunda por todos lados este tipo de infusión. Ahí le digo a Marcos que teníamos que vender yerba, pero no contábamos con el dinero para realizar la inversión”, rememoró Marcelo, en diálogo con UNO.

Yerbatero 2.jpg Los hermanos Marcos y Marcelo le dieron vida al proyecto bautizado El Yerbatero UNO / Juan Ignacio Pereira

El proyecto demoró tres años en salir a la luz. En el primer semestre de 2021 los emprendedores arriesgaron para darle vida a El Yerbatero. “Teníamos 20.000 pesos ahorrados. Con ese dinero compramos 40 kilos”, subrayó Marcos. “Ahí despegamos. Y el nombre del emprendimiento vino por una canción de Juanes denominada El Yerbatero. La música siempre estuvo ligada”, recalcó Chelo.

A la cancha

El círculo cercano respaldó a El yerbatero en sus inicios. No obstante, esta propuesta estaba orientada al ámbito del fútbol. Era la oportunidad de acercarse a los protagonistas de una de las grandes pasiones de Marcelo. “Sabíamos a quiénes queríamos llegar. Somos muy futboleros y siempre quisimos estar ligados al ambiente del fútbol”, remarcó.

Los Camejo son confesos hinchas de Boca Juniors. En su vivienda exhiben encuadrada una camiseta del Xeneize firmada por varios futbolistas. En la ciudad adquirieron un sentimiento por Patronato. Chelo acude a las gradas del Grella para respaldar al Rojinegro en la Liga Profesional.

En la entidad de barrio Villa Sarmiento encontró su primer cliente: Damián Lemos. Con el mediocampista central dio el primer paso que lo acercó al personaje de El Yerbatero.

“Desde un principio buscamos la manera de diferenciarnos con el resto de los emprendedores de yerba. Le vendíamos a un jugador de Patronato y creábamos video. El primer audiovisual fue un mensaje enviado por Zlatan Ibrahimovic a Lemos en un idioma totalmente desconocido. Se mató de risa y lo compartió con los compañeros de plantel. A partir de ahí realizamos otros videos. Fuimos fusionando hasta que llegó la música y un personaje que es El Yerbatero”, explicó.

El personaje salió a la luz en uno de los primeros posteos publicados en la red social instagram. El inicio de los primeros acordes del Conjunto Ivotí marcó el comienzo de la jornada de El Yerbatero, que vestido de gaucho recogió pava y mate para iniciar la ronda. A partir de ahí Marcelo se compenetró de lleno en el personaje. Compuso las primeras letras para luego trasladarlas a un estudio de grabación. Las mismas circulan en las redes sociales Instagram y tik tok y en la plataforma digital spotify.

“Le dije a Chelo que la música vende por sí sola. Teníamos que utilizar esta herramienta para poder vender nuestros productos. Cuando recién arrancamos compuse una canción, pero no pegaba porque no es lo mío la composición. Él la acomodó y salió perfecto. Cuando hablábamos en los tiempos libres nos preguntábamos qué queríamos hacer. Ahí coincidimos en componer temas al mate. Todo el mundo lo toma, y todos escuchan música. Así comenzó a meter temas relacionados al mate”, citó el mayor de los hermanos.

“Recurrí a temas que en ese entonces estaban de moda. Uno de ellos era un tema de L-Gante. Utilicé la melodía de una de una de sus canciones, compuse una letra, fui al estudio de un amigo, la terminé de armar, la grabé y ahí salió. A la semana siguiente grabamos cinco temas seguidos. Con eso teníamos material para rato”, chapeó el Chelo.

Por más

El emprendimiento comercial se expandió con rapidez. De esta manera abrieron el mercado para ofrecer nuevos productos. Todos relacionados a la industria. “Marcos me decía que teníamos que ir por más. En un principio pensaba ‘¿quién compra mate todos los días?’. De todos modos cuando juntamos más plata dimos el paso siguiente. Y nos está yendo bien. Hay gente que compra mate todos los días. Y me sorprendió. Así comenzamos a vender termos, mates, bombillas, canastas materas y vasos térmicos”, enumeró Marcelo.

La inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la suba del dólar no impactaron en la propuesta comercial de los hermanos Camejo. Esto obedece a la capacidad que tuvieron para explotar las redes sociales. En este universo estuvieron en contacto directo con la sociedad.

Yerbatero 3.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

“En los últimos dos meses las ventas se incrementaron gracias a las transmisiones en vivo por tik tok. En este espacio interactuamos con la gente. Mostrados los productos, las diferencias entre los estilos de mate, de qué material fueron creados, los precios, etcétera. Eso marcó la diferencia. Y no vendemos más porque no está llegando el stock”, aseguró Chelo.

Instalados

Las redes sociales no fueron explotadas, únicamente, con un fin comercial. La parte artística de El Yerbatero fue volcada a este espacio. La obra del artista entrerriano se viralizó con celeridad. “La misma gente hace que los temas circulen. Gastón Recondo, Mariano Martínez y un par de influencers de tik tok se hicieron eco de los temas”, enumeró Marcelo.

El Yerbatero es un personaje carismático que guarda un perfil bajísimo. Además se define como una persona introvertida, independientemente de la exposición que adquirió a través de la red. “Me da un poco de vergüenza cuando alguien me dice “escuchá Chelo, es tu canción”. Me incomoda. En la calle me pararon para decirme que le gustaban las canciones que hacía. Cuando fui a Colón en el verano también me decían lo mismo. Me da vergüenza que me hablen de eso”, se sinceró Chelo, quien no se define como un influencer.

Video Yerbatero.mp4

“Me defino influyente”, se describió entre risas. “A través de nuestras canciones y por intermedio de las redes sociales llegamos mucho a la gente. La gente mayor es la que más se prende. Señoras de 60, 70 años se suman a nuestras propuestas en las redes sociales. Es increíble”, se sorprendió.

Al mirar por el espejo retrovisor Chelo y Marcos visualizan el camino transitado en 18 meses. “No imaginaba todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Todo lo que queríamos hacer lo cumplimos. En ningún momento imaginé que se viralizara el personaje con la música. Ahora sólo nos falta ir a Qatar”, bromeó Marcelo, quien al finalizar su alocución proyectó una meta “Quiero que uno de nuestros videos llegue a Messi y a Di María”.