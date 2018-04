El visionario chiste de Fredy Villarreal imitando a Macri que se hizo viral

En una emisión de "ShowMatch" en julio de 2016, Fredy Villareal y Fátima Florez se lucieron imitando a Mauricio Macri y Cristina Kirchner respectivamente. El cruce incluyó intercambio de munición pesada, siempre con ironía, en materia de corrupción y "el tarifazo".





"Me gusta la pluralidad, escuchar a los argentinos para estas vacaciones de invierno. Estamos haciendo la 'timbrada'. Hoy toqué el timbre en una casa y me dicen '¿quién es', y yo dije 'soy Mauricio'. Me responden '¿qué Mauricio?' 'El que te aumentó todos los servicios'", fue uno de los chistes del falso Macri.

Cristina en tanto, disparó: "¿Qué es eso de la corrupción? No conozco. Voy a asesorarme con la Abogada Hot porque estoy totalmente ajena a lo que es esa palabra. Quiero decirles a todos y a todas que estoy muy preocupado porque mi nuera va a dar a luz. Tengo miedo de lo que me va a venir de Edesur".





A casi dos años de este paso de comedia, el presidente Mauricio Macri volvió a defender esta semana los aumentos en las tarifas de los servicios públicos e insistió con el "ahorro energético". "Lamentablemente, no hay otra salida", dijo y argumentó que "la energía cuesta generarla, transportarla y distribuirla". Hoy este video se hizo viral y se difunde a través de todas las redes sociales.