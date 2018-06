El ¡Vamos Argentina! retumbó en la plaza de Mayo en Paraná

"Alemania quedó afuera del Mundial y nadie dijo nada en los medios. Acá es una carnicería. El periodismo deportivo porteño es impresentable pobre por donde se lo mire. Ojalá que un día pidan disculpa por su mal trabajo". Riki.





"Sigamos con el Mundial mientras acá en el país echan gente de su trabajo. Este gobierno de Cambiemos se está cavando la fosa solo, ya que está perjudicando a la clase media que va a reaccionar y no va a quedar nadie". Carlos.





"Bordet traicionó a los jubilados cuando les dijo a sus legisladores que voten la reforma previsional. Alguien tiene que encargarse de ayudar a los jubilados porque la situación es grave. Necesitamos que alguien nos ayude".









"Sergio Varisco ¿con qué pagaste la fianza de un millón o te dieron con el Ahora 12? Gracias UNO". Carlos.





"Alicia Glauser, dejá de hacer política barata, cuando estuviste de concejala no hiciste nada, solo cobraste".





"No hay dos sin tres. ¿Quedará Gainza procesado también? ¿Será que tenga que pagar un monto millonario al juez como pasó con Varisco para que no le sigan 'pasando cosas' y que ese dinero venga de fondos públicos o de los impuestos de los contribuyentes paranaenses? Veremos cómo sigue la historia". Ramiro.





"Allanan a Emanuel Gainza el día que se juega el partido (nadie se entera). Suspenden la declaración ¿quién lo apaña? ¿Frigerio, Etienot,Peña, Bullrich? ¿Cambiemos no iba a combatir el narcotráfico?". Josefina.





"Hola UNO. Estoy escuchando al señor Roberto Sabbioni en una conocida radio, en mi vida he escuchado a una persona tan hipócrita. Habla de que se han dado categorías, se han nombrado directores en distintas reparticiones, es verdad pero gente mafiosa que ya entraron nombrados y con categoría, mientras que el verdadero trabajador, con 20 o 25 años de servicio, sigue laburando como negro, y usted Sabbioni fue el que más gente acomodó. Usted debería ser llamado por la Justicia porque no es ningún trigo limpio, sabía muy bien lo que pasaba en el municipio. Ahora son todos carmelitas descalza". N.R.Z.





"Todavía no entiendo por qué el radicalismo se unió al PRO. No solo los hizo ganar las elecciones porque les dio fiscales en todas las ciudades, sino que nos hizo votar a hombres que no entienden nada de política. Es una lástima que hayamos entregado el partido a un grupo de empresarios. Volvamos a las fuentes. Regresemos a trabajar en las campañas como sabemos, lejos de los narcos". Ismael.





"Qué triste es ver a nuestra capital, nuestra querida Paraná, con los dirigentes de Cambiemos envueltos en narcotráfico, en vez de construir parece que están optando por destruir". Carla.





"Daniel Ruberto, Walter Doronzoro y Hugo Permayú están soldados a la sillas de sus gremios. Pasan los gobiernos partidos políticos por años y ellos siguen ahí atornillados. Veo a Doronzoro secretario de la Uocra y también en el directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y los dos organismos devastados solo sirven para robar nada más".





"Los cambios en el transporte público perjudican al usuario. Los concejales y funcionarios municipales son unos haraganes que no saben nada lo que es esperar el colectivo". Irma.

"Hay que echar todos estos maestros con gremialistas adentro y hacer concursos con nuevos docentes y nuevas reglas. Hacen paro por cualquier cosa con tal de no trabajar". Guillermo.





"Si agraden a la Policía, no es represión, es restablecer el orden público. Los maestros no tienen más derechos que el resto de los ciudadanos". José Luis.





"La situación económica no da para más. El gobierno nacional nos está asfixiando a los trabajadores. Ojalá que Macri reaccione urgente porque la situación no da para más". Laura.





"Una vergüenza lo que está pasando con el Municipio de Paraná. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Basta de funcionarios procesados y sospechados de estar vinculados con el narcotráfico". Stella.





"Según el Indec, cayó la actividad productiva debido, fundamentalmente, a la sequía, las inundaciones y las últimas heladas. Si es verdad que 'Dios está en el cielo', sería interesante que cambie de domicilio". Juan Carlos.





"Argentina sigue ganando de suerte. Es increíble que tanta constelación de estrellas no puedan juntarse y jugar bien, en equipo. Me parece que este es el último Mundial para varios".