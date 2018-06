El transporte público, esa materia siempre pendiente

"Qué camita que le están haciendo a Sampaoli. Se lo llevaron puesto. Estos jugadores son una camarilla. Así será difícil salir adelante".





"Señor intendente de Paraná, veo que muchos de sus funcionarios trabajan para mejorar la ciudad, sigan así que es lo que esperamos por eso lo votamos". JM.





"Macri está perdido y cada día estamos peor. Urgente una reunión entre el oficialismo y la oposición para salvar a la Argentina de este desastre".









"Para Javier Aragón en su artículo "Demostrando el peor ejemplo": al Che cabe incluirlo dentro de los peores. Otra cosa: peatonal entre Laprida y Urquiza, en la tarde noche del viernes: la única iluminación era la de las vidrieras, ya que las farolas estaban todas apagadas, lo que daba una imagen muy deprimente". Cirilo.





"San Benito, desde que asumió el nuevo intendente Donda en nuestra localidad se paralizaron las obras de cloacas y gas natural, solo quedaron con esos vitales servicios los vecinos que tuvieron la suerte de recibirlas de la gestión anterior, me pregunto: ¿el intendente piensa hacer algo? No se lo ve en ningún lado, es un verdadero fantasma, hay gente que no lo conoce, y en la municipalidad no atiende a los vecinos, un verdadero ausente, el pueblo en total estado de abandono..." Juan de San Benito.





"¿Se puede llamar éxito al paro del lunes? Justo cuando "el país y los pobres hambrientos" más necesitan del esfuerzo de todos!!!"





"Camioneros, maestros, gremialistas, ¡Qué mal ejemplo, antipatrias, traidores! El país nos necesita unidos, trabajando".





"Hola UNO queremos agradecer a Roberto Sabbioni y al presidente de la vecinal universitario Miguel Alles por hacer limpiar la mugre y ramas de toda calle Blas Parera y también el basural de Francia y Salinas; y la semana que viene se hará una limpieza total a todo el barrio. Y al señor de Alumbrado Público que ponga los focos de calle Francia desde Blas Parera hasta Río Negro en Bori Goz y Tardelli, también en la placita la Democracia las luces de la nueva Blas Parera desde Francia y Blas Parera hasta Blas Parera y Almafuerte 2 años sin luz. Hay robos, inseguridad. Asfalto urgente en Bori Goz desde Río Negro hasta Tardelli. Urgente que asfalten Río Negro desde Francia hasta Almafuerte. Mujeres autoconvocadas ayudando a la vecinal Universitario. Gracias Diario UNO".





"Parques y Paseos: en diferentes Zonas de la ciudad hay ramas de árboles podados. ¿Qué están esperando para levantarlas? Salgan con el camión y pónganse a trabajar!"





"Mensajes para la voz del lector de Diario UNO. Para la edición de mañana: señores responsables del mantenimiento de asfalto Municipio de Paraná. ¿Hasta cuándo la discriminación y olvidos en calles de zona Club Universitario? Se repavimentan calles dentro de bulevares y ahora zona Club Patronato. ¿Cuándo se cerrarán los cráteres de calle Río Negro entre Francia y Avenida Almafuerte? Y contenedores de basuras inexistentes, los conocemos por fotos nada más. Somos vecinos que pagamos puntualmente impuestos, gracias Diario UNO, vecina María.".





"Hola UNO, es triste ver cómo se cae la ciudad de Paraná a pedazos: mugre, basurales, calles rotas. El intendente que está no hizo nada. Y no lo va a hacer. Más ahora, votamos a los políticos por solucionar problemas de la ciudad no que generen más. Vean los bacheos. Se rompen todos. El Defensor del pueblo tendría que salir y ver. Cómo está de fea mi hermosa Paraná. Gracias UNO".





Mensaje para buzón de oyentes. El ex vicegobernador, y presidente del glorioso Atlético Paraná, glorioso el club, no él, quizás debería rendir cuentas del famoso subsidio que siempre dijo tener, en cada uno de los 'discursos' que daba para sus aplaudidores, y que a dichos de él mismo están depositados en LAR de Crespo. Nos gustaría saber qué hizo con ese capital, que era un subsidio del Estado".





"Leo a Juan Pablo Pumpido y espero que arme un plantel que pueda salir rápidamente de la zona del descenso. No es fácil, pero todos los años pasa lo mismo, se desarma el plantel y hay que armar todo de nuevo. Me olvidaba, poco espacio para los chicos del club". Martín.





"Felicito al intendente por reparar avenida Almafuerte".