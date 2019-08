El Relámpago Verde celebra 10 años con una proyección especial

El Relámpago Verde cumple 10 años y Cine Club Musidora le propuso hacer un festejo en conjunto. Así que este viernes habrá una proyección especial para la ocasión. La película seleccionada es Mid 90s (En los 90) de Jonah Hill, que narra el pasaje a la adolescencia de Steve en los suburbios de Los Ángeles. Como la celebración lo amerita, habrá servicio de cantina de precios amigables a cargo de Con Sabores Caseros y DJ Valo (Nico Arevalo) desplegará un set de música acorde a la propuesta audiovisual. La proyección será el viernes, a las 20.30, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio). La entrada es a la gorra.

Por el lado del cine independiente, la ópera prima de Jonah Hill marca el debut del actor ganador del óscar por El Lobo de Wall Street en el sillón de director. Y lo hace de la mejor manera, con una sorprendente historia sobre Stevie, un niño de 13 años que vive con su madre soltera (Katherine Waterston) y un conflictivo hermano con problemas de ira, a cargo de Lucas Hedges (Manchester by the Sea, Lady Bird).

Vagando por las calles de Los Ángeles conoce a un grupo de skaters mayores que él a los cual comienza a frecuentar. Su estatura y edad hacen que sea adoptado como el benjamín del grupo. Así comienza a experimentar nuevas experiencias. Comienza a tomar alcohol, vivir sus primeras fiestas mientras el despertar hormonal y la rebeldía se hace presente en la vida del niño.

La ambientación de la época por parte del director es perfecta. La música a cargo de Trent Reznor (lider de Nine Inch Nails, otro referente de los 90), asiduo colaborador musical de algunos films de David Lynch, con el aporte de canciones de Cypress Hill, Pixies, Nirvana y Morrisey hacen las delicias sonoras de espectador. Pero no solo la musicalización es su fuerte, la historia condensa una carga dramática que va in crescendo a medida que Stevie vive nuevas experiencias y encuentra en su grupo de amigos skaters un lugar de pertenencia, donde se siente parte importante. En el medio una madre que trabaja todo el día, que debe lidiar con sus fracasos y luchar contra la rebeldía adolescente de ambos hijos sola. Ante el panorama, Stevie encuentra el espacio de contención en ese grupo de amigos con similares problemáticas.