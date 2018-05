El otoño recién comienza pero las ramas acumuladas ya generan molestias

Ramas acumuladas

"Los vecinos del barrio Santa Lucía estamos cansados de pedir que junten las ramas y nadie hace nada. Es el único lugar que tenemos para dejar las ramas - Satler y Palacios-, pero pasan meses y la Municipalidad no las junta. El 147 no existe. Uno se cansa de llamar y no recibimos respuestas".





"Quiero felicitar a UNO por la edición del domingo, muy completa. Me gustó mucho el tratamiento al caso Varisco. Y también las notas de Caraffini y Fiorotto. Saludos a todos y continúen informando al pueblo". Emilio.





"La ciudad de Paraná está devastada y nadie se preocupa por nada. Las calles que están arreglando, ¿dónde están? Porque Alvarado está destruida, ni hablar de Crisólogo Larralde. Vamos radicales o Cambiemos empiecen a trabajar". Seba.





"El torneo de Sóftbol está muy bien organizado. Quiero felicitar a la gente por el gran esfuerzo que hacen para llevar adelante semejante certamen internacional. Hay que destacar las cosas buenas que se hacen en la ciudad". Irene.









"Patronato, qué lejos están de tener una hinchada como la tucumana. Están en pañales, años luz. El otro día la de Unión de Santa Fe copó la ciudad de Paraná. Les queda demasiado grande tener un equipo en Primera división". José.





"Le respondo Omar sobre la poca gente en la cancha de Patronato. Cuando jugó Unión de Santa Fe y le dije que no soy hincha de Patrón, pero sí del fútbol local y si no fuera por Patrón nadie de acá llega ni a jugar un Argentino de Bochas. Muchas gracias por las oportunidades que dan de expresarse".





"Abogados vs docentes: lo que no saben los docentes es que los abogados cobran un plus por incompatibilidad entonces hacen trámites pero no firman. Me parece genial que se haga algo al respecto". Marta.

"Sin control. En calle Colón 59 se hacen fiestas con la música a todo volumen. Es imposible conciliar el sueño. Está rodeado de departamentos y no cuenta con salida de emergencia. ¿Dónde está la Municipalidad de Paraná? ¿Dónde está Sadaic? Hay semanas que esto pasa viernes, sábado y domingo. Los vecinos estamos cansados de aguantar este atropello. Gracias UNO por estar siempre con el ciudadano".





"Cómo puede ser que el presidente Cañete de Iosper permita que Claudio Moreyra (hermano del intendente de Santa Elena) que no es chofer de la obra social utilice vehículos oficiales para hacer campaña de Nancy Piani y Darío Pross en toda la provincia. Al no ser chofer oficial no tiene cobertura del seguro".





"¡Cuántas personas que viven en la calle! Podrían vivir en un techo digno con el gasto que Bordet hizo para hacer política con Los Palmeras. Aguante Cristina, fuera traidores". Mercedes.





"Pan y circo hizo Gustavo Bordet con Los Palmeras que cobran una fortuna. No hubiese votado contra los jubilados a través de sus sicarios/as en el Congreso". Bolonga.

"¿Habrá alguien que venga al club Sportivo Urquiza y haga algo por él? Todo lo que saben es llevarse plata, no pudieron hacer nada con lo del último partido. Lo único que han hecho es vivir cortando el pasto y una comisión acéfala que dice que solo pagaron deudas y a los jugadores. Me parece que todo es un verso porque no quieren dar detalles a los socios de lo que se hizo con la plata. Miren que había gente señores".





"Paulín, te olvidás del Ministro que les avisó de los allanamientos después que los mandó de cabeza".





"Gobernador y señora Romero, si quieren terminar con a droga investiguen al Poder Judicial, jueces, abogados y policías que reciben dinero y liberan las zonas para que los narcos vendan droga. En los barrios se escucha quiénes son".





"Señor gobernador, le pido por favor que antes de viajar a Vietnam firme los contratos de obra".





"Hay algo que no entiendo, hace 40 años el Estado no ayudaba en nada, pero dentro de la humildad se rebuscaba para estudiar, hoy con todos los adelantos los jóvenes cada vez saben menos, se compran los títulos y nadie aprende nada, la verdad que con la tecnología en algunos aspectos hemos retrocedido mal". Julio Ceferino.





"Me parece perfecto que no exista más el Conectar Igualdad, que se estudie de la manera tradicional, y no es porque me niegue a la evolución en la enseñanza. Opino así porque esas computadoras vivían 'trabadas, bloqueadas', el técnico iba una sola vez al mes a desbloquear a aquellas que lo necesitaban (si iba, porque a veces pasaba dos meses sin ir). En la mayoría de los casos que conozco jamás fueron utilizadas para el fin determinado (en muchas aulas nunca fueron tomadas como elemento de trabajo). Muchos aparatos que jamás funcionaron bien (mala calidad o no sé cuál fue su motivo). Así que basta de gastar dinero en hacer campaña". Cecilia.