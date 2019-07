El más grande sigue siendo Joe Louis

De todas las notas que en este espacio se han relacionado con el boxeo, siempre ha sido mencionado Joe Louis. Un poco porque objetivamente sus cualidades técnicas eran superlativas, otro poco porque en su historial padeció suerte y revancha e inclusive porque es entrañable. En verdad de las cosas que a mi juicio particular ha sido el mejor boxeador de la historia, cetro y opinión que resultan compartidos casi en forma unánime por especialistas del deporte. Vaya uno a saber cuál sería el resultado de una encuesta entre los escritores pero eso ya escapa a la estadística para recostarse en las probabilidades.

Pero un poco por todo aquello y sumado a diferentes atributos que intentaré sobresaltar, insisto con vehemencia en aquella opinión: Joe Louis fue el mejor boxeador de la historia.

Como comenzaría todo

Joe Louis nació en 1914. Esto significa que si bien ya era un hombre jurídicamente libre, los procesos raciales de la época eran fulgurosos. Dicen algunos cronistas que esta situación lo endureció y que incluso lo preparó para transformarse en un sujeto aguerrido y valga decirlo, físicamente poderoso. Residía en Detroit, ciudad fabril donde el trabajo era posible y las posibilidades de supervivencia para aquellos de su raza eran al menos viables. Su cuerpo le respondía y evolucionaba al igual que su técnica, pasando lentamente desde la categoría de los medio pesados hacia aquella en que encontraría la cúspide: el peso completo. Tenía 20 años apenas cumplidos cuando comenzaría su carrera profesional, claro que aún en la hostilidad deportiva que implicaba ser negro en un país racista.

Que cosa la negritud. Un planeta para todos donde los imbéciles de siempre proponen barreras, y donde para enfrentarse a inocentes se tapan la cabeza para que el anonimato haga de expiación. Ahí, en ese ambiente norteamericano de principios de siglo XX fue abriéndose paso a las trompadas (literalmente hablando) en algunos campeonatos locales que lo posicionaron como un probable ídolo. Algo que finalmente concretaría cuando en los primeros años de la década del 30 enfrentara a los grandes pesados de la mejor era del box: Primo Carnera, Max Baer o Paulino Uzcudum, Se trataba para Joe de una sucesión interminable de desafíos de su propia vida, desde aquella infancia sureña, luego la fabril Detroit y ahora la categoría de los pesos pesados. En 1935 todavía repercutía en las pequeñas mentes el ejemplo del “Gigante de Galveston” o sea Jack Johnson, aquel primer campeón mundial negro que venciera a cuanto rival (de cualquier color) se le interpusiera. Colocar un nuevo negro en la cima sería otra vez un trauma, pero hay cosas que no pueden detenerse. Como la carrera de Louis, implacable y certero.

En verdad no son dos adjetivos cualesquiera o aleatorios invocar que era implacable y certero. Si alguien no ha observado los videos y películas debería hacerlo antes de proyectas una opinión que contraste el impartido juicio que lo magnifica. Porque así puede verse de su caminar en el ring, sus pasos decididos y arraigados al piso, un andar de demoledor. Su vista fija en el contrincante y leves pasos hacia un cuerpo alerta que no parece poder escapar. Y no olvidar el detalle del golpe, casi quirúrgico sobre las quijadas, a veces hasta imperceptible pero absolutamente letal.

Un sujeto enorme de casi 1,90 metros y más de 95 kilogramos, adueñado de toda la superficie del cuadrilátero y con los puños listos a acertar, siempre vestido de negro y con los ojos mansos y feroces al mismo tiempo. Un atleta, un campeón

Eso es lo que fue desarrollando en su carrera profesional, desde su primer combate en 1934 hasta que vence al campeón mundial Jim Braddock en 1937. Hasta ese momento solo había perdido una pelea frente a un enorme alemán llamado Max Schmelling. Una nueva era había empezado, otro campeón se erigía y un mito continuaba su emergencia.

El mito. La santidad

Contra Schmelling fue todo muy particular. Era el apogeo de Hitler y la inminencia de la Segunda Guerra Mundial bajo el discurso inaudito de la supremacía blanca. Como un símbolo o como un ícono, hubo dos peleas entre ambos: una en junio de 1936 y la revancha en junio de 1938. La primera de ellas en la que triunfa el alemán, casi fue un instante aislado. Porque la carrera de Louis era alucinante, y literalmente demoledora ya que llevaba 25 triunfos ininterrumpidos. Incluso después de esa derrota, siguió ganando hasta retirarse como campeón invicto de los pesos pesados en 1949.

Pro retomando a Schmelling, en la revancha las cosas volvieron sobre sus carriles. Louis lo noqueó en el primer round, inobjetable. Hitler bufaba de humillación, pero el boxeador alemán era un hombre cabal y nunca le hizo caso. Cosas del box, cosas del deporte. Y la historia entre ambos no termina aquí.

La espectacular carrera de Louis lo hizo un mito, entre sus congéneres y entre los negros de los bajos norteamericanos. Fue idolatrado, elevado a la categoría de invencible (casi seria cierto) y combate tras combate ese reconocimiento se acrecentaría. Durante la guerra, Louis fue convocado para dar ánimo a las tropas y allí revistó, enseñando educación física y dando charlas a los soldados. Era el más grande campeón de pesos pesados de todos los tiempos, bajo bandera. En ese momento, no les espantaba que fuera negro.

Vuelto a l actividad, siguió boxeando hasta 1949 cuando se retira como campeón invicto. Ya no había rivales de sus kilates.

Fuera del ring

Pero parece que la maldad siempre se cobra una revancha. Porque en esos momentos, le aparecieron deudas fiscales. Si, impuestos, de esos que aparecen cuando nadie los espera. Atrás habían quedado los días de gloria, las demoliciones y su ascendencia sobre los soldados en la guerra. Parece que a nadie le importaba ese pasado, aunque ahora si se acordaban que era negro.

En un intento por retomar la gloria y las recaudaciones, se enfrentó al nuevo campeón: Rocky Marciano. Dicen que después de nockearlo, Marciano lloró. Lo entiendo, es difícil combatir a los mitos y mucho más trágico es vencerlos.

Joe Louis ya no estaba entero, las imágenes de la época demuestran su deterioro. Calvicie incipiente, cintura redonda, el rostro inflamado. Aquel Adonis de ébano decaía, implacable.

En la pelea con Marciano dicen que tenía 37 años (la misma que Mohammed Alí cuando volvió) pero es una falacia: su marginalidad también era documental, y apenas lo habían anotado en cualquier momento. Demasiadas ventajas para enfrentar al pasado.

Siempre arriba

Después de esa caída, Louis ya nunca volvió a boxear. Si volvió al ring, pero buscando suerte como luchador de catch y haciendo exhibiciones junto a grandulones absurdos e inmerecedores de semejante rival. En uno de esos combates de utilería, un obeso contrincante lo puso de espaldas y saltó sobre su pecho, sentándose con la barbaridad de sus kilos desmesurados. A Louis le generó una afección cardíaca, de la cual no pudo recuperarse nuca y debió dejar esas pruebas.

Sin otra cosa para hacer, fue atracción en un restaurant donde se exhibía, como una cosa, atento a las monedas y propinas que le iban quedando

Nunca pudo recuperar su gloria, ni tampoco pagar las deudas con el fisco. Recluido en un asilo, sus últimos gastos debieron ser solventados por un amigo infranqueable: Max Schmelling. Es cierto, el alemán, que se había recuperado de la barbarie del nazismo, lo auxilió en su peor momento. Más aún, viajó varias veces hasta EE. UU. A visitarlo y compartir su amistad.

Dicen que cuando en Estados Unidos instalaron la cámara de gas, el primer condenado fue un negro. Los sociólogos y sicólogos de la cárcel colocaron cámaras y micrófonos para estudiar las reacciones de los condenados. Y cuando observaron al reo, solamente suplicaba “Sálvame, sálvame, Joe Louis” . No lo comenta cualquiera, es palabra de Martin Luther King.

Son las cosas del boxeo. El campeón de todas las eras falleció el dia 12 de abril de 1981 cuando tenía apenas 66 años.