El mal del estacionamiento en doble fila

"El servicio de colectivo entre Paraná y Santa Fe sigue siendo muy malo. Ojalá que aparezca en forma urgente una solución. No puede ser que los empresarios siempre sean los que salen favorecidos y los que mandan. Alguien a favor de la gente".





"Muy bien que la selección nacional de fútbol no juegue en Jerusalén ante Israel. Y también me parece muy positivo que no visite al Papa Francisco. Muchachos, metan al cabeza en el mundial. Basta de joda". Ricardo.









"Devolviendo el 9% que nos robaron a los jubilados Macri, Bordet, Pichetto, Pinedo, De Ángeli, Guastavino, Kunath, Cresto, Bahillo, Lacoste y Benedetti vamos devolviendo la plata que la Justicia ordena". Javier.

"Menos mal que se suspendió el partido con Israel porque nos traía problemas graves".

"Qué miserias humanas son estos chetos del PRO asociados a lo más rancio de la Unión Cívica Radical rindiéndole homenaje en Inglaterra a los sicarios que mandó Margaret Thatcher a masacrar a nuestros pibes".Bolonga.

"En el UNO sacan la foto del Ni Una Menos apoyando la ley del aborto. ¿En qué quedamos? Son unas miserables". Anto.

"Investiguen a abogados y policías que visitan a un narco en Puerto Viejo y le llevan todas las novedades. Lo vienen cubriendo de que lo allanen".

"País gobernado por políticos corruptos y narcos. Dios se apiade de nuestros hijos. No quisiera dejarles este país destrozado por Cambiemos". Estela.

"Sergio Varisco ¿cuándo largamos la campaña para gobernador? Gracias UNO". Carlos.

"Bordeira y Hernández tienen que quedar presos. Sabían con quien se juntaban pero igual siguieron adelante por la ambición". Laureano.

"Buenas UNO. Gracias por publicar las opiniones de los ciudadanos. Veo que hoy todos piden la renuncia del señor Intendente, Sergio Varisco asustados, avergonzados, pero nunca se encargaron de pedir la renuncia de los ladrones de CFK, Moreno, Boudou, Scioli, y de Sergio Urribarri que sigue ocupando un importante cargo junto a Pedro Báez. Creo que esto habla de la hipocresía de todos ustedes, los que hoy se quejan". Luli.

"Comparto lo de Sergio del 5/6 sobre la plaza Sáenz Peña pero debe fijarse en la vereda de la diagonal que va de Villaguay e Yrigoyen al centro donde se llena de agua cuando llueve. El barro en la vereda de calle Villaguay, las rejillas tapadas,la falta de contención en el entorno para que el barro no invada las veredas. De día la iluminación para satisfacer un emprendimiento privado como es la feria de calle Carbó". Eduardo. "Urgente, una familia del barrio Jardines del Sur (CGT) perdió absolutamente todo en un incendio el lunes por la tarde. Apelo a su solidaridad. Se necesita ropa (para ella, su mamá, y para su niño de 3 años ) calzados en 38, 39 y 26. O en lo que quieran colaborar, en estas tragedias cualquier cosa es de ayuda. Comunicarse al 3435307511".

"Hola UNO, para el o la que dice que Bordeira y Hernández son los que metieron a Varisco en el tema de la droga se nota que lo conocen muy poco a Varisco, porque su padre Don Humberto, cuando este sujeto era joven, no sabía que hacer con él y prefería que no hiciera nada para no tener problemas".

"Carlos Monzón mató y pagó. Que se dejen de molestar las feminazis y no atormenten el alma de un difunto que pagó su pena ante la justicia y la sociedad. No las veo a estas 'activistas' poniendo placas conmemorativas sobre las mujeres víctimas de trata ¿O acaso no son mujeres? Solamente buscan prensa o algún puestito político, son de cuarta". Mario.

"Es nefasto lo que hizo Silvio Moreyra. Yo vivo en Santa Elena y escuché la nota que hizo Horacio Barrios, padre del autor del crimen del policía". Javier.

"La verdad que sin palabras cómo Sergio Urribarri tiene cara de salir a hablar como si nada. Fuiste gobernador prendido de Cristina y vivías paseando en helicóptero. Ahora para no pasar de intrascendente aparecés a complicar a quienes recibieron el choclo que dejaste en la provincia". Daniel.

"Los políticos saben con quien se mueven. Ellos conocen bien los barrios. Saben quién vende droga, quién es mujer de la prostitución, quién es ladrón y chanta. Así que no se hagan los inocentes. Reconozcan que Celis los ayudó".

"Varisco no quedó preso por el cargo y porque se desataba una crisis institucional. Igual ya es hora que también condenen a Sergio Urribarri y Pedro Báez, que mucho daño hicieron, en especial al periodismo". Guille.