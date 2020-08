El horóscopo de hoy, martes 25 de agosto

ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

A veces, resulta más cómodo dejarse llevar por la corriente, por lo que resulta más popular que arriesgarse a tomar una decisión sobre algún asunto clave de tu vida. Hoy vas a tener que tomar una decisión sobre un asunto que lleva preocupándote un tiempo, y sabes que es importante. Los astros están de tu parte para que consideres posibles alternativas para solucionarlo de una vez por todas, de modo que aprovecha el buen clima cósmico que rodea a tu signo para darle una conclusión que te va a favorecer.

TAURO (21 de abril - 21 de mayo)

Hay que saber elegir las amistades. Esopo, un escritor griego que vivió allá por el siglo VI a.C, lo tenía muy claro: “Un hombre es conocido por las compañías que frecuenta”. Vas a tener oportunidad de hacer amistad con un determinado grupo de gente, pero deberás asegurarte de que, a medida que profundizas en esa amistad, tienen unos valores que tú defenderías a capa y espada porque crees profundamente en ellos. Si no es así, no te merece la pena.

GÉMINIS (22 de mayo - 22 de junio)

A pesar de los momentos que vivimos y de todos los obstáculos que puedas encontrar en tu camino, tienes un sueño que cumplir, un objetivo que alcanzar, y no debes dejar de pelear por ello. Hoy tendrás oportunidad de conseguirlo porque los astros están de tu parte. No te dejes vencer por el desánimo. Al final vas a conseguir lo que buscas.

CÁNCER (23 de junio - 23 de julio)

En algunas ocasiones, la gente que nos rodea se permite dar opiniones sin tener mucho conocimiento de una situación. Aunque es verdad que podemos encontrar apoyo en las personas más próximas a nosotros, hay veces que resulta muy sano protegerse de las opiniones de los demás y seguir nuestras propias convicciones.

LEO (24 de julio - 23 de agosto)

¿Estás deseando un golpe de suerte para salir de una situación un tanto comprometida? No te preocupes, únicamente permanece atento porque la solución a ese dilema está más cerca de lo que crees. Solamente debes prestar atención porque tendrás una idea que conseguirá dar un giro de 360 grados para que al final las cosas salgan como tú quieres.

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre)

Aunque el trabajo de una persona parezca perfecto porque ha pasado todos los filtros imaginables y esa persona en cuestión se caracterice por la perfección de su labor, tú deberías tener claro que la perfección total no existe. Y tú eres perfectamente capaz de advertir cuál es el error, por muy inteligente que sea. Hoy, mantén la serenidad y confía plenamente en tu criterio. Porque eres tú quien tiene razón.

LIBRA (24 de septiembre - 23 de octubre)

Llevas mucho tiempo manteniendo una precaución, casi obsesiva, por intentar asegurar que no se produzca una situación complicada que llevas viendo venir desde hace tiempo. Sin embargo, la conjunción de astros de hoy te traerá la confirmación de que lo has conseguido. Así que ya puedes respirar tranquila.

ESCORPIO (24 de octubre - 22 de noviembre)

El mundo está cambiando a pasos agigantados. La situación social, política o medioambiental no tiene nada que ver con lo que tú conociste cuando eras más joven. Lo que ayer era una solución válida a un asunto concreto, hoy no lo es. Lo que ayer parecía muy importante, hoy nos parece ridículo. Así que procura no obsesionarte demasiado con determinadas situaciones.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Estás atravesando un momento delicado y no pareces ver una salida clara a esa situación. Sin embargo, tienes que admitir que la cosa podría ser muchísimo peor. Sin embargo, la buena noticia es que el Cosmos está de tu parte y esa situación que te parece tan horrible y a la cual no ves solución se transformará en algo totalmente positivo. Aprovecha que los astros están de tu parte.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)

Ver siempre lo malo de las cosas puede estar frenando tu desarrollo como persona. Es verdad que, a veces, cuesta cierto trabajo ver el lado bueno de las cosas. Pero esto es posible, máxime hoy, que se están produciendo poderosas alineaciones en el cielo con la participación de Saturno. Hoy serás capaz de analizar una situación negativa y darle la vuelta para considerarla una bendición.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero)

Una de los aspectos que caracterizan al ser humano es su capacidad para elegir. Y nosotros somos dueños de nuestras propias elecciones. En ocasiones estas elecciones pueden afectar a los demás, unas veces para bien y, otras, para mal. En esta ocasión hay alguien que está esperando que tomes una decisión importante que puede llevarle a un cambio radical en su vida. Como podrás comprobar a veces uno siente que no es tan libre como se creía.

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo)

Pensar en el futuro, en lo que puede venir, para llevar a cabo los planes que tienes en mente no deja de ser una cosa maravillosa. Pero hay ocasiones en las que nos cegamos con el futuro sin ver las posibilidades de disfrute que tiene el presente. ¿Te lo quieres perder? La elección depende de ti. Además, ten en cuenta que lo que venga mañana será mejor que lo de ayer.