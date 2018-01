El horóscopo para este miércoles 3 de enero de 2018

ARIES

(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los altibajos en el plano económico son algo habitual en el manejo de este mundo, sea paciente. Le darán la bienvenida en un lugar al que usted recurre. Lucidez, oportunidad. Tener en cuenta: las cosas están siempre en su carril el punto es poder subirnos al mismo para conducirlas.









TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)





El día le alcanzará para poner en claro ciertos puntos en su lugar de trabajo que habían quedado pendientes. La situación amorosa está a punto de concretarse, no postergue cita. Tener en cuenta: la historia propia la firma uno mismo, somos los artífices definitivos del bosquejo primitivo.





GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su posibilidad frente a esa persona de poder con la que mantendrá un encuentro casual es hoy. Las cosas nos dan siempre la oportunidad. Una ventana abierta desde donde lo están observando. Tener en cuenta: la osadía depende de la seguridad que tengamos con respecto a nuestros proyectos, somos los representantes de nosotros mismos siempre.





CÁNCER

(21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Una oportunidad para poder poner en orden sus cosas personales. La sensación de cansancio tiene sus razones internas, escúchelas. Hay una nueva posibilidad con esa relación. Tener en cuenta: la culpa no es la variante más aconsejable para resolver nada.





LEO

(23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Un llamado le desorganizará la agenda, será más fuerte el entusiasmo por realizar ese encuentro que los mismos compromisos adquiridos. Logro profesional, satisfacción merecida. Tener en cuenta: a veces deberíamos permitirnos dejarnos llevar por el entusiasmo siempre y cuando no hayan razones de fuerza mayor que respetar.





VIRGO

(23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una advertencia llega a tiempo a partir de la cual encara sus asuntos económicos desde otro punto de vista. La situación con su pareja debería tener una definición pronta. No espere. Tener en cuenta: las cosas llegan y además es una necesidad natural ver el resultado sea cual fuere.





LIBRA

(22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una observación sugerente le hace cambiar su punto de vista con respecto a alguien que trabaja con usted, esté atento y confíe hasta cierto punto. La honestidad suya a flor de piel. Tener en cuenta: siempre va a haber alguien que no sea como uno espera.





ESCORPIO

(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La clave de un proyecto estará en sus manos, su capacidad será requerida, no descarte esa posibilidad. No decrete el final de una relación, espere ver qué siente realmente. Tener en cuenta: permitirnos tomarnos el tiempo para pensar además de ser una necesidad es un derecho.





SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los verdaderos compañeros de trabajo le demostrarán su afecto y apoyo. Una gestión nueva en el área de sus actividades puede estar perfilándose. Un nuevo amor que llega. Tener en cuenta: estar seguro de lo que uno es, siempre.





CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Un acontecimiento extra a sus actividades deberá atender por fuerza mayor. Una distracción puede ser fatal en el plano económico, revea. Sentirá un gran respaldo en su trabajo. Tener en cuenta: valorar las buenas intenciones de los que nos rodean.





ACUARIO

(21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Las perspectivas de crecimiento en el plano laboral son buenas, sepa considerar una nueva oferta porque le resultará muy tentadora. Si no provoca usted el acercamiento necesario sólo verá silencio. Tener en cuenta: el orgullo desde donde se lo mire tiene muy pocas aplicaciones positivas.





PISCIS

(19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No sienta que está en la decadencia, no sea tan desconsiderado con usted. Si uno mismo no se incentiva y se valora difícil que los demás lo hagan. Alguien le habla con profundidad. Tener en cuenta: ama a tu prójimo como a tí mismo, para cumplir con tamaña maravilla primero hay que quererse, sin duda.





