El horóscopo para este martes 30 de enero de 2018

ARIES

(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No adjudique sus propias actitudes al otro. La calidad en su relación de pareja la pondrán ambos. No olvide que las cosas resultan positivas si la intención es positiva. Un llamado importante de alguien que conoce le ofrece una propuesta laboral. Tener en cuenta: no predisponerse mal ante las cosas.





TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Suma una relación interesante a su vida laboral. Los inconvenientes caseros que surjan en esta jornada trate de manejarlos con tranquilidad. Imprevistos que pueden alterar su buen ánimo. Tener en cuenta: no alterarnos por cualquier cosa.





GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Un secreto sale a luz. No se impacte por lo que vea usted sabía que esa persona de su entorno laboral tenía un matiz que no convencía demasiado a su confianza. Comienzo de una relación. Tener en cuenta: reconocer que a veces fallamos todos.





CÁNCER

(21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Posibilidades de cambio de pensamiento. Se inquietaría por una respuesta poco agradable que alguien de su entorno laboral le daría. Su espontaneidad inusual será benéfica para decir su opinión acertada por cuestión que surge allí. Tener en cuenta: saber defender nuestros principios y nuestras ideas,





LEO

(23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Todo indicaría que su relación afectiva podría encaminarse en una nueva etapa de mayor comprensión y apego. No desestime la posibilidad de sumar actividad a su rutina diaria. Tener en cuenta: darnos tiempo.





VIRGO

(23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No se desanime por gesto negativo de alguien de su entorno. Estaría en sus planes realizar un viaje y probar destino. Nada escapa a la realidad de que su situación actual daría para eso. Nostalgia y cariño por alguien que deja de compartir sus días. Tener en cuenta: la distancia física no implica perder las buenas relaciones.





LIBRA

(22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Comprometida conversación con alguien de su entorno laboral. A veces debemos medir lo que decimos para no ser mal interpretados. Surgiría la oportunidad de concurrir a una reunión importante. Tener en cuenta: usar el tacto que tenemos.





ESCORPIO

(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su amplia capacidad de mando y su carismática forma de ser lo harán lucirse frente a quienes lo rodean. Los logros personales siempre tienen la posibilidad de materializarse. Tener en cuenta: saber que las cosas se encaminan en algún momento.





SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Maneje con prudencia ese vínculo amoroso que mantiene con esa persona de su entorno. Se está generando la posibilidad de tomar una decisión en el plano afectivo. Tener en cuenta: saber que el amor siempre es positivo cuando las condiciones están dadas.





CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La posibilidad de concurrir a una reunión interesante en el plano social. Su lucha interna podría generarle angustia, trate de compartir sus cosas y de buscar apoyo en quienes usted sabe que se lo pueden dar. Tener en cuenta: no sentirnos tan autosuficientes.





ACUARIO

(21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

No se detenga a escuchar versiones que vienen de fuentes poco creíbles, limítese a ver la realidad para no asustarse. La buena predisposición suya frente a sus afectos lo harán sentirse más relajado. Tener en cuenta: buscar la felicidad.





PISCIS

(19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se animará a resolver un problema que tiene que ver con sus relaciones afectivas. Quedarán claras sus opiniones y sus conceptos en reunión laboral. Debería aprovechar la jornada para realizar trámites atrasados. Tener en cuenta: la verdad como premisa en la vida.









Fuente Télam