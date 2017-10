El horóscopo para este martes 24 de octubre

Dificultad que aflora frente a situación en su lugar de trabajo. Si espera noticias en el área laboral, se postergan un poco. Tener en cuenta: el punto, aunque difícil, es no desesperar.





TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Laboriosa conversación con alguien importante. Llega a buen arribo un problema de pareja, sepa callar a tiempo. Tener en cuenta: saber que las cosas no son siempre fáciles.





GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Lo interesante con respecto a esa cita es que su impresión de esa persona comenzará a cambiar. Un llamado lo alerta de posible problema laboral. Tener en cuenta: estar abierto.





CÁNCER

(21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Comienzo de algo que le dará alegría. Saber que las cosas pequeñas pueden alegrarnos más que las sofisticadas. Tener en cuenta: dejar atrás las angustias.





LEO

(23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Alguien lo recuerda más de lo que usted puede imaginar. Haga el intento de recuperar esa relación. No se adelante a los hechos, espere respuesta en lo laboral. Tener en cuenta: no ser derrotista.





VIRGO

(23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una sensación de vacío al no estar más con alguien. Hágase un planteo serio. Se resuelve una situación en el área de las actividades. Tener en cuenta: no negar las cosas que nos pasan por dentro.





LIBRA

(22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Habría una sensación de liberación de presiones que usted mismo se genera. Un adelanto de algo que ocurriría en el plano laboral. Esté atento. Tener en cuenta: ser optimista.





ESCORPIO

(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Alguien lo felicita por una situación que usted resuelve. Se abre una puerta nueva. Será invitado por alguien del pasado a reunión. Tener en cuenta: aprovechar las experiencias que nos dan las cosas.





SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Un comienzo de algo que espera desde hace tiempo. No se angustie por respuesta negativa. Las cosas cambian todo el tiempo aunque no lo creamos. Tener en cuenta: no vivir desde la ansiedad.









CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Buen diálogo con persona de su entorno laboral. Una mejora esperada en el plano material. Trate de saldar deudas, no olvide que cuentas claras... Tener en cuenta: saber que el dinero no es lo más importante.





ACUARIO

(21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Una oportunidad de conocer a alguien que le trae propuestas nuevas en el área de las actividades. Su sensación de incertidumbre en los afectos es mucha. Tener en cuenta: tratar de aclarar, hablar, dialogar.





PISCIS

(19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sobre un tema que lo angustia en el plano familiar recibe una respuesta. No tema escuchar a quienes les dicen la verdad. Tener en cuenta: negar la realidad es perder el tiempo, aceptarla es solucionarla.