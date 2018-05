El horóscopo para este lunes 28 de mayo de 2018

Aries:

Obtendrás un logro o se presenta una importante oportunidad de expansión profesional. Tomate el tiempo para dejar pasar la exaltación y evaluá objetivamente la propuesta. Tu trabajo y recorrido tienen gran valor, pero entrar en este nuevo emprendimiento requerirá más de tu parte. Negociá por algo justo, teniendo en cuenta que estarás metido en esto a largo plazo. Llegar a un acuerdo o a un puesto no es el fin en sí mismo, es el comienzo de un compromiso que habrá que sostener en el tiempo con las mismas ganas que al principio. Consejo: Pausate y aprovechá conversaciones clarificantes, luego con toda la información que reunas diagramá estrategias para administrar de manera adecuada tus recursos.





Tauro:

Son tiempos de muchos y radicales cambios en tu vida, que empiezan a manifestarse. Pero lo que vos considerás importante, intocable, se realza y te moviliza. Priorizar estas cuestiones es lo que te llevará a propiciar conversaciones para garantizar su protección y prosperidad. El motor de estas acciones pueden ser tus valores personales o la estabilidad de tu familia. Reconocer tus prioridades te coloca en una postura firme a la hora de tomar decisiones que pueden incluir el fin de sociedades, relaciones o amistades. A partir de este cierre te abrirás a nuevos comienzos, encontrando personas que van en sintonía con vos y tus bases. Consejo: Te caracteriza la paciencia y por un buen período es más que necesario que la tengas, esta situación no es para resolver en un día.





Géminis:

Es un período en el que empezarás a abrirte al entendimiento de un proceso muy personal. Llegaste a una situación que te tocó fibras profundas y eso te llama a despertar en que necesitás un cambio. Lo estás digiriendo, pero si de verdad estás dispuesto a sacar un aprendizaje de esta experiencia, es un buen momento para buscar la guía de un especialista que te acompañe en esta decisión. Los cambios se van gestando día a día con pequeñas acciones. No lo ves ahora, pero tenés la certeza que una vez atravesada la parte difícil del proceso ganarás algo para toda la vida. Si fuiste parte de una discusión con persona de autoridad acercate para subsanar el malentendido. Consejo: el perdón y la humildad forman parte de esta nueva actitud. Sentirás liberación.





Cáncer:

Contás con gran riqueza por experiencias fuertes que has pasado. Si sentís que compartiendo lo que has vivido podés ayudar a otros, adelante. Hay un proyecto que quedó en suspenso, pensando en ello quizás sientas algo de frustración por cosas que no se dieron o personas que no respondieron como esperabas. Este es el momento en que te das cuenta que hay algunos pasos que sí podés dar para acercarte a la concreción de tu meta. A partir de este cambio en tu actitud, las personas acordes para sumarse a tu proyecto aparecerán. Tu panorama se amplía y recuperás el entusiasmo. Consejo: Situate en este momento para hacer un balance del asunto y ver dónde estás ahora.





Leo:

Te animás a comunicar la toma de una decisión importante. Una vez que lo hables te sacás un gran peso de encima. Tenés tus motivos internos, y quienes te conocen sin preguntar detalles, sabrán que es así. A partir de ahí, todo lo que implica esta decisión se vuelve más llevadero. Vas a dejar de sentirte solo en esto. Te afirmás en el cambio que elegiste. Si estás buscando trabajo o cambiando de rumbo laboral, deberás aceptar modificaciones en tus rutinas, pero todo es en pos de garantizar tu estabilidad, tus necesidades básicas cubiertas, y no es poco. Consejo: nadie te conoce más que vos mismo, nadie puede hablar mejor por vos que vos mismo, sacá todo tu coraje leonino para este momento.





Virgo:

Negociaciones o venta importante se ven favorecidas. Si estás en una sociedad se evidencian los platos rotos por mala gestión de recursos. Tu posición es analítica, sos capaz de evaluar la situación y tomar decisiones que pueden sonar duras, pero son necesarias. Tenés la habilidad de bajar a tierra cualquier idea fantasiosa, toca actuar por eso. Si este panorama se presenta en una relación, planteale a tu pareja tu punto de vista, el por qué algo no estaría funcionando y lo que deberían hacer en pos de que el vínculo mejore. Consejo: No es tu culpa que algunos creen burbujas, pero sí tu responsabilidad hacer lo que toca cuando ves que algo no va bien. Estate convencido de esto, toca ser la cabeza fría, te lo agradecerás más adelante.





Libra:

Dicen que nuestros deseos más profundos son la fuente de nuestros terrores más grandes. Como signo de aire, sabés que hablando se entiende la gente, pero hay que ir más allá de lo formal, de lo socialmente bien visto. A veces hay que renunciar a la idea de agradarle a todo el mundo para ir por lo que de verdad queremos. Si vas por este camino de sinceridad con vos mismo, lograrás coherencia en tu vida, y las oportunidades de concretar eso que tanto deseás se abren ante vos. Consejo: para obtener ganacias o crecimiento hay que apostar, hay que tomar riesgos. Quedarse en lo mismo de siempre, en lo que todos aprueban te lleva a un lugar seguro, pero que ya no te alcanza. Si alguien de verdad te quiere, te respetará más allá de las diferencias.





Escorpio:

Tenés un sueño, o creías que era sólo un sueño. Ahora que ves que concretarlo es posible, las preguntas se abren. Te das cuenta que ir por ello requiere renunciar a la zona de confort en la que estás. Pero tus ansias de crecer son tan grandes que en cualquier momento soltás todo de una vez para ir por lo que querés. Crear esa nueva realidad que envisionás depende de vos. Este período es propicio para pactar planes, para acordar con alguien importante para vos qué es lo que toca hacer a cada uno. Consejo: habrá momentos arriba, y momentos de duda, pero volvé siempre a la certeza de que contás con tu poder personal, de que lo que te propongas lo podés lograr. Buscá apoyo en persona de confianza o terapeuta que te acompañe en este proceso de transformación.





Sagitario:

Tu misión es encontrar la verdad de las cosas, por eso siempre te interesa crecer en conocimientos y experiencias variadas. Que esto no se convierta en excusa para embarcarte en distracciones que suenan muy excitantes, pero que te llevan a alejarte de respuestas que están solamente en vos. No es necesario irse a la montaña para encontrarse con la propia verdad de uno, pero sí hacer el tiempo y poner voluntad para observarse internamente. Consejo: evaluá cuáles cambios en tu vida cotidiana ya podés hacer y que su aplicación significará mucho para tu bienestar, incluso si se trata de darte más o mejor descanso. Estás a tiempo de evitar endeudarte o estresarte innecesariamente.





Capricornio:

Un proyecto creativo, relación reciente o un hijo puede estar demandando tu atención. Hay decisiones que tenés que tomar para responder a esta situación. Estás viendo una repetición de algo en tu vida, en lo que la vez anterior asumiste una actitud equivocada. Comenzá por reconocer tu parte en el resultado que se dio en el pasado. A veces con dolor, toca aprender que no existen manuales para resolver la vida. Si las cosas no se dan como pensás que tienen que ser, es porque existen miles de posibilidades más. Somos seres humanos, a través de la experiencia es que aprendemos. Consejo: más que la oportunidad de hacer las cosas mejor, es la oportunidad de crecer como persona. Abrite al aprendizaje con humildad.





Acuario:

Tu ambición de crecimiento es enorme, pero no se puede crecer de golpe. Te estás preparando para un gran cambio, pero hay que hacerlo por etapas. Quisieras ya estar en el lugar soñado, pero mientras vas en camino vas reuniendo herramientas que necesitarás para asumir la creación de esa nueva realidad. Si tu sueño se concretara inmediatamente no podrías sostenerlo. Todavía hay trabajo por hacer para alcanzar esa meta, y contás con importante ayuda para lograrlo. Consejo: aceptá tu presente, tomá todo lo que te ofrece y que te pueda ser útil para empezar a avanzar paso a paso. Buscá actividades que te aporten calma, incluso compañías que te ayuden a bajar los niveles de ansiedad.





Piscis:

Has sentido una ofensa, un límite, una dura crítica, incluso un rechazo, que te moviliza a probar nuevas tácticas en el área laboral, con tu equipo de trabajo o clientes. Estás dispuesto a atreverte a nuevas experiencias, nuevos contactos, que te inspiren para encontrar tu manera de brillar y crecer de manera positiva. Vas a encontrar maneras de simplificarte y hacerte la vida más práctica una vez que abandones ciertos prejuicios. Consejo: abriéndote a lo desconocido para vos hasta ahora, vas a descubrir que el límite que sentiste afuera, en realidad es la manifestación de una limitación que estaba en vos. Animate a cambiar tu perspectiva de las cosas.