El Gordo sigue de campaña

En su Concepción del Uruguay querida, el Gordo Puchulu es sinónimo de su Campaña del Juguete, una cruzada solidaria que ya lleva 35 años. Una idea salida de su inmenso corazón y que ya forma parte de las Fiestas navideñas de cada año en La Histórica.

Este año será el primero sin su presencia física, claro que su partida no ha hecho otra cosa que sumar su propio aporte desde otro lado, desde ese lado al que él siempre acudió por ayuda cuando necesitó la caricia divina de los que ya no están.

La Campaña del Juguete tiene un solo fin: lograr la sonrisa de un chico a través de la magia de Papá Noel. En muchos hogares no es una cuestión sencilla de lograr, sobre todo en estos tiempos, donde la bolsa de regalos viene flaca y no siempre se puede responder a las cartitas navideñas.

El sueño del Gordo estuvo siempre destinado a esos gurises. Siempre imaginó esas sonrisas, esas caras de sorpresa. Siempre fue por ellos.

Pero ahora también es por muchos padres con problemas de trabajo, que gracias a la solidaridad de toda una ciudad esta Navidad tendrán un regalo para sus hijos y no sumarán una angustia más al año que termina.

En esto también está la mano del Gordo. Su militancia política y sus valores siempre lucharon contra las medidas de los gobiernos que dejaron de lado a los trabajadores. Es por eso mismo que esta Navidad lo tendrá más ocupado que nunca.

Porque como si todo esto fuera poco, su amada radio LT 11 Radio General Francisco Ramírez, organizadora de la campaña, está pasando por un momento difícil, con sus trabajadores abroquelados en defensa del medio y con reclamos de todo tipo tratando de conservar su fuente de trabajo.

Cómo no confirmar que el Gordo Puchulu estará esta Navidad más presente que nunca. Cómo no pensar que desde el cielo estará buscando cada espacio donde intervenir para cambiar el rumbo de las cosas que no están bien.

Hoy, desde las 8 comienza una cruzada que lleva su alma en cada regalo. Hasta las 19 se recibirán donaciones que Cáritas repartirá en todos los barrios para que la Navidad tenga como estrella mayor las sonrisas de los gurises.

Esta edición ha sido declarada de Interés Municipal en esta ciudad, porque desde 1983 la Campaña del Juguete se convirtió en uno de los mayores exponentes de la generosidad comunitaria local y regional.

La solidaridad como parte esencial de los valores a inculcar en los más chicos. El inicio de todo lo bueno que implica compartir. La ayuda como pilar de las buenas personas. La resistencia como forma de superación y la lucha por los derechos en cada paso de la vida.

Cada uno de estos principios tiene la cara del Gordo Puchulu. Por más que no esté, bastará pasar hoy, durante todo el día, por el centro de Concepción del Uruguay para saber que el Gordo está presente en cada juguete que se va sumando a esa explanada del centro cívico.