El deporte presente en la Secretaría de la Mujer

En el predio del Sindicato de Camioneros en General Rodríguez, Buenos Aires, se llevó acabo el "Encuentro Nacional de Mujeres Camioneras" organizado por la Secretaría de la Mujer. De este evento participaron deportistas que llevan los colores de Camioneros.





La Secretaría de la Mujer, realizó un "Encuentro Nacional de Mujeres Camioneras", en el Camping de General Rodríguez, en Buenos Aires, del cual participaron no sólo mujeres que pertenecen a distintos sectores de la Federación Nacional de Camioneros sino que también se hizo presente el deporte por medio de la Secretaría de Deportes de la Federación a cargo de Pablo Campoamor.





El evento contó con la presencia del Secretario General Hugo Moyano, que compartió el día junto a las compañeras que se acercaron para vivir una jornada diferente con distintas actividades de todo tipo y además de poder compartir un muy rico almuerzo.





Entre las deportistas que formaron parte de este evento tan importante para la Secretaría de la Mujer, estuvieron la arquera de la primera del Club Camioneros de Buenos Aires Magalí Videla y la boxeadora de Paraná, Entre Ríos, Cinthia González. Tuvimos la oportunidad de compartir unas palabras con ellas y esto nos decían acerca del encuentro:





"La verdad lo que se habló hoy me sirvió, porque en mi caso yo era una ama de casa, con dos hijos, mi marido es Camionero y el boxeo para mí me trajo esa libertad que yo había perdido por ser mamá. Uno se tiene que poner firme y saber lo que quiere y está en uno si el compañero que tiene al lado lo ayuda, en mi caso particular mi marido por suerte me acompaña", nos expresó Cinthia González, que estará peleando el próximo 10 de mayo en Paraná por el título AMBAPA (Asociación de managers y boxeadores argentinos profesional y amateur).





Por otro lado, Magalí Videla, la arquera del Club Camioneros de Buenos Aires, de gran presente ya que fue convocada para participar en la Selección Argentina Sub 17, nos decía: "Estoy muy contenta por haber participado en la selección, mis compañeras me felicitaron porque llevo la camiseta del club a la selección. Tenemos con objetivo poder lograr la clasificación al Mundial, sería un sueño para selección y para mí que tengo la oportunidad de poder representar a este país hermoso".





A finales del año pasado también se había organizado un encuentro de integración de la Secretaría de la Mujer junto a la Secretaría de Deportes en el cual habían participado más de 800 compañeras en el predio del Club Camioneros ubicado en Esteban Echeverría y contó con la práctica de varios deportes como: Boxeo, Vóley, Taekwondo, Hockey y Fútbol.