El conmovedor mensaje de un nene que explica qué es tener Asperger

"El síndrome de Asperger no es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura. Es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida." Así comienza explicando Federico García Villegas, el pequeño de 8 años de Cali, Colombia, su condición como persona con Síndrome de Asperger. Lo que le hace diferente y especial, como lo somos todos y cada uno de nosotros.





"Soy diferente soy como tú" es la asociación que su madre, Andrea Villegas, ha creado para ayudar a concienciar e informar sobre lo que realmente es el síndrome de Asperger y otros trastornos neurológicos del espectro del autismo. Este vídeo, que comenzó como un proyecto para explicar a los compañeros de clase de Federico en qué consiste el Síndrome de Asperger, ha terminado siendo viral con cerca de 38.000 visualizaciones en YouTube, llegando a familias y personas con Asperger de todo el mundo.





"Mi mamá me explicó que si suponemos que nuestro cerebro está hecho de piezas de lego,la mayoría de las personas estarían armadas con las instrucciones, pero los Asperger están armados con las mismas piezas pero sin mirar el folleto", intenta explicarnos Federico. "¡Pero ey, ¿quién dice que no hay muchas maneras de llegar al mismo resultado?!".





"Por eso no soy ni loco, ni freak, ni raro. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información. Por eso puedo parecer diferente, pero soy un niño como cualquiera con sueños, ilusiones... Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad".





Fuente: El Mundo