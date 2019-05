"El cambio lo hace la persona y desde afuera solo se puede guiarla"

La profesora Luisa Schmidt –a cargo del Espacio Capullo– "tuvo la suerte" de que sus hermanos mayores intermediaran ante su padre para que pudiera estudiar la Secundaria, algo que en el funcionamiento familiar "no le correspondía" por su condición de mujer. De ahí en más –y aunque se formó en las ciencias duras propias de un maestro mayor de obras– su espíritu inquieto no se detuvo, y se sumergió en el conocimiento y ejercicio de numerosas disciplinas terapéuticas bioenergéticas –sobre alguna de las cuales se explaya.









Leer, estudiar y conocer





—¿Dónde nació?





—En Paraná, en barrio Villa Sarmiento –calle Estanislao Zeballos.





—¿Cómo era esa zona en su infancia?





—Con calles de tierra y familias trabajadoras –todas conocidas y de trato cordial y solidario– con muchos chicos. Me cuidaban bastante, no me dejaban salir a jugar, me escapaba y me daban palizas. A la tarde salían a sentarse en la vereda y tomar mates.





—¿Lugares de referencia?





—Un baldío cercano, que nos permitía pasar a la otra calle donde estaba la despensa. Ahora hay departamentos. Y el dispensario.





—¿Hasta qué edad vivió allí?





—Hasta los 22 años.





—¿Los principales cambios?





—El asfalto.





—¿A qué jugaba?





—La mayoría eran varones y las mujeres, más grandes que yo, así que a la pelota, bolita, la cometa, la cachada y trepar a los árboles –cuando me escapa.





—¿Cuándo la dejaron salir?





—En mi casa era muy estricto y controlado. Tenía un cerramiento con cañas, que luego se modificó con toda la casa. Cuando era chica había una habitación de material, un ranchito de barro y techo de paja –la cocina-comedor–, y el excusado, hasta que se construyó toda la casa nueva. Tengo tres hermanos –dos varones y una mujer– y los mayores trabajaron en su construcción.





—¿Cuál era la actividad laboral de sus padres?





—Mi mamá, ama de casa, y mi papá, policía. Tuvo una operación de pulmón, se retiró joven, y le gustaba tener la casa impecable.





—¿De dónde llegaron sus ancestros?





—Mi papá nació en El Espinillo; mi abuelo vino de Alemania y mi abuela "del lado de los Apeninos", los dos en barco, con sus padres. Mi abuelo hablaba alemán pero a mi papá no le gustaba, así que no aprendí el idioma –que me encantaba. Una hermana de mi papá rezaba en alemán.





—¿Mantuvieron tradiciones y costumbres?





—No, porque cuando salieron del campo vivieron en distintos lugares y no había reuniones familiares –salvo los velorios.





—¿Sentía una vocación?





—No; tenía deseo de hacer la Secundaria, porque solo estaba la posibilidad de que estudiaran los varones y no las mujeres. Gracias a mi hermano y hermana mayores que hablaron con mi papá, pude hacer la Secundaria.





—¿Por qué se lo pidieron?





—Porque me encantaba leer, estudiar y conocer. Me hubiera encantado ir la escuela de la Base, pero no ingresaban mujeres, así que estudié Construcciones –soy maestra mayor de obras.





—¿Había libros en su casa?





—No, revistas. Cuando mi hermana comenzó a trabajar llevaba libros, además de que leía revistas de novelas –yo no (risas) sino las de mi hermano, El Tony, D'Artagnan..., porque me encantaban las historias que me hacían imaginar lugares.





—¿El primer libro revelador?





—Varios de José Mauro de Vasconcelos; Mi planta de naranja lima me impactó y me marcó por su realidad, en cuanto a que le había costado llegar y que era posible.





—¿Se identificó?





—Él buscó estudiar –con mucho esfuerzo– y llegar a ser el escritor que es. Sabía que estudiando diferentes cosas podía lograr lo que me propusiera. Comencé a trabajar en la docencia a los 22 años –en Dibujo Técnico– y luego hice los profesorados en disciplinas industriales. Pero a la par hice cursos de masajes –los sábados por la tarde. Podía unir todo.





—¿El dibujo le fluía naturalmente?





—Sí, cuando era chica fui a hacer dibujo artístico y me gustaba el dibujo técnico, para representar las ideas en el papel en función de la construcción.





—¿Practicó otra disciplina?





—Judo, como defensa personal y sobre todo por la disciplina y el respeto hacia el otro, y fui instructora de niños.





—¿Qué materias le gustaban?





—Matemáticas, Dibujo y Taller.





—¿Por eso decidió estudiar el Profesorado Industrial?





—Comencé el profesorado de Matemáticas pero ya trabajaba, me costaba mucho y ya estaba dando clases en la Escuela Técnica 1; luego inicié el profesorado de disciplinas industriales.









Las curaciones de doña María





—¿Por qué se capacitó en masaje terapéutico?





—Siempre me gustó poder colaborar con las personas cuando tienen una dolencia. Cuando era chica me atraían las personas que curaban las recalcaduras, el ojeo, el empacho... a mí me curaba doña María y ella me enseñó a hacerlo. Era una mujer amorosa y como una tía del barrio. Prefería ir a lo de ella a que mi mamá me hiciera una enema.





—¿Qué explicación se daba sobre lo que hacía ella?





—Lo amoroso en cuanto al trato y tenía la total fe de que sanaba. Nunca lo cuestioné ni me pregunté de dónde venía. Mi mamá también me llevaba a lo de doña Ratto para que me curara la culebrilla.





—¿Recuerda alguna charla con doña María?





—Sus consejos sobre el cuidado personal; era una persona grande, muy dulce y tranquila.









Una formación diversa





—¿Cómo continuó su formación terapéutica luego del masaje?





—Hice varios cursos de Shiatsu, Reflexología, drenaje, manicuría, belleza de piel y depilación –pero lo estético no es lo que me atrae. Para mí, lo terapéutico también es como un cable a tierra. Luego hice cursos sobre péndulo hebreo y comencé a trabajar con lo energético y el alma –a través de la Terapia de vidas pasadas–, Reiki, Terapia metamórfica –una especie de masaje que trabaja desde la concepción al nacimiento, para desbloqueo emocional– y ahora con cristales para energización tameana.





—¿En qué consiste? Porque no es muy conocida.





—Se está conociendo ahora. Me conecté con una chica que lo hace en Buenos Aires y luego María Eugenia (Pucheta) lo hizo en Córdoba, con quien probé y aprendí la técnica. Se trabaja con cristales de cuarzo y mantras, y no se toca el cuerpo. La persona se acuesta sobre una manta en el piso y se colocan los cristales en forma de triángulo a la altura de los chacras durante determinado tiempo.









El péndulo hebreo y el campo áurico





—¿El péndulo hebreo tiene alguna particularidad comparado con los otros utilizados en Radiestesia? (Ver Datos)





—Tiene las etiquetas o "camisetas" –que representan las distintas energías con las cuales se trabaja. Es una limpieza del aura de todo lo que se ha cargado durante el tiempo por estar en contacto con otros, emociones y pensamientos que a veces se convierten en una carga. Se hace un testeo de energías, se limpia y se restaura el campo áurico –según la necesidad– con etiquetas blancas.





—¿Las etiquetas se adhieren al péndulo?





—Sí, y tienen las letras del alfabeto hebreo.





—¿De qué material es?





—De cedro, nogal u otro tipo de madera –para que no se cargue. La cara lisa es la que hace el testeo para saber si es, por ejemplo, miasma (energías relacionadas con las emociones o cuestiones hereditarias ubicadas en los chakras u órganos).





—¿Cómo fue la primera experiencia?





—Me lo hice hacer y limpié desde la concepción hasta ese momento, porque hay cosas que no son tuyas sino de los padres, el entorno, de cuando eras niño... A los dos meses lo hice nuevamente para saber qué era lo que me sucedía como propio. Sabía que tenía que trabajar lo del enojo, por mis problemas con el hígado. También se pueden limpiar casas, autos, objetos y situaciones.





—¿Tenía en ese momento otra formación en disciplinas energéticas?





—En Reiki.





—¿Qué le aportó el péndulo hebreo en cuanto a conocimiento de la anatomía energética y su funcionamiento?





—Es diferente y complementario. Con el Reiki hay una movilización energética y aunque no hagas diagnóstico la energía canalizada tiene su propia inteligencia y sigue el proceso natural que necesita la persona. En el caso del péndulo, te hace tomar conciencia de lo que está pasando, según el diagnóstico.





—¿Según qué aplica una u otra técnica?





—Hay que decir lo que aporta cada una para que la persona decida lo que necesita. Cuando hago masajes, es un mix en el cual también utilizo la palabra y otras técnicas.





—¿Cuándo es preferible un masaje?





—Tenemos un cuerpo denso, vivimos en tres dimensiones y tenemos que aliviar los dolores físicos y contracturas –lo cual también provoca desbloqueos emocionales. De un lado o del otro, es un ida y vuelta. Hay gente que no se le puede llegar desde lo energético porque no cree, pero con un masaje sale renovado.









La ciencias duras y la existencia de lo sutil





—¿Un maestro que le resultó particularmente importante?





—Lo más importante fue la formación en Terapia de vidas pasadas (TVP) (Ver Datos), con mi maestra María Eugenia Pucheta y todo lo que expone el doctor José Cabouli –por su visión integradora.





—¿Sigue a algún autor?





—Leo lo que tengo. Ahora estoy buscando información sobre las propiedades de las piedras y la conexión con ellas.





—¿No tuvo conflicto teniendo en cuenta su formación en las ciencias duras?





—Me fui modificando mucho en cuanto a mis estructuras mentales y a abrir la cabeza a infinitas posibilidades. Con solo hablar de que el aura tiene siete capas y que se puede chequear cada una... pero que en lo sutil, no lo toco. Tengo que creer que existe.





—¿Qué verificaciones logró en ese sentido?





—Las regresiones son muy fuertes por la información que recibí en la formación y la experimentación, el antes y el después, los cambios que hay con respecto a sanar cosas que a veces se cree que no se pueden superar.





—¿Cambió su forma de abordaje con las terapias?





—Sí, en cuanto a la percepción del otro por fuera de lo físico y lo que muestra a través de lo físico en cuanto a las emociones.





—¿Detectó alguna contradicción entre las diferentes técnicas?





—No; pueden diferir en algunos aspectos pero tienen muchos elementos en común. Tiene que ver dónde uno se posiciona. Hay personas que necesitan diferentes cosas, y también hay que considerar lo que pueden tomar. El cambio lo hace la persona y desde afuera no se puede hacer nada, solo colaborar y guiar.





—¿Un caso que recuerde especialmente?





—El de un hombre mayor que vino con mucha angustia y habiendo perdido su conexión con lo superior. Buscaba algo y yo no sabía qué, hasta que en una sesión de masajes con Reiki, se reconectó con su calma y con sus padres, a quienes extrañaba mucho porque habían fallecido pero no había dicho nada de eso. Se levantó muy emocionado luego de dormirse, durante lo cual había soñado con ellos. Era lo que necesitaba y sintió que estaban con él. Fue muy lindo y me sorprendió.









Espacio y actividades





—¿Cómo nació el Espacio Capullo?





—Fue en otro lugar –calle Barbagelata, a fines de 2017– y en ese momento trabajaba con mis técnicas y María Eugenia con la Terapia de regresiones, la formación en péndulo hebreo y Reiki Mariel. Luego volví a esta casa (calle Juan de la Cruz) y sumé otras actividades.





—¿Por qué el nombre?





—Por lo del cuerpo, el alma, las mutaciones, la capacidad de transformación y la creencia de no ser merecedores de la belleza que tenemos como parte del Universo –cuya misma energía y composición tenemos. El capullo es la transformación de lo que somos a lo que podemos ser. Podés ser una oruga y convertirte en mariposa.





—¿Qué formaciones brindan?





—Durante mayo se recibe el primer grupo en Terapia de vidas pasadas y se está desarrollando la segunda formación; el viernes 3 de mayo se realiza un taller de mandalas y atrapasueños, a las 17; la formación en Tarot –a cargo de Mónica Prujel– se inicia el lunes 6; el jueves 9, la de los nueve ritos de Munay Ki –a cargo de Gimena Biscarreta–; el sábado 18 y domingo 19, la formación de Angeloterapia reconectiva –durante cuatro meses, a cargo de Tamara Baraquet del Piero–; y hubo talleres de una geóloga de Córdoba y un maestro de Pakua –sobre Auriculoterapia y Manoterapia.