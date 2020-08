Educación: 40% de los alumnos necesita acompañamiento adulto en tareas escolares

Educación y tareas escolares en pandemia. El 52,2% de los alumnos de escuelas primarias destina más de 3 horas por día a sus tareas escolares, y uno de cada 10 dedica más de 6 horas diarias en el contexto de la pandemia por el Coronavirus Covid-19. En tanto, el 11,5% de los alumnos fueron evaluados mediante pruebas o exámenes desde el inicio de la cuarentena.

Los datos pertenecen a un informe realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación, un espacio de encuentro creado alrededor de los datos del sistema educativo, con el objetivo de involucrar a toda la sociedad en la mejora de la educación y que los temas inherentes sean debatidos en sociedad.

Su plataforma interactiva contiene casi 90 millones de registros públicos sobre indicadores fundamentales del sistema educativo, como acceso y participación de los estudiantes, eficiencia del sistema (tasas de repitencia, tasa de promoción efectiva, entre otras ) , recursos humanos, materiales y financieros, y evaluación.

En el caso particular de este informe se encuestó sobre las tareas realizadas por alumnos primarios en sus casas con una muestra de 262 casos en un universo de 8.632 y en cuyo recorte se incluyen 11 casos de la provincia de Entre Ríos en un universo de 368.

educacion virtual 5.jpg Fotos UNO/ Valeria Girard

El resultado arrojé que, 52,2% de los alumnos/as destina más de 3 horas a sus actividades escolares. Uno de cada diez dedica más de 6 horas.

Sobre la continuidad pedagógica en la pandemia, la encuesta del estudio indica que “tuvo una distribución social desigual condicionada, sobre todo, por la presencia de conexión y dispositivos, la capacidad del hogar y el esfuerzo escolar”.

Otro dato expones que 4 de cada 10 alumnos necesitan acompañamiento constante de un adulto en el contexto de aislamiento en las actividades escolares, lo que genera una demanda familiar adicional a la requerida normalmente, y muchos adultos deben añadir a sus tareas del día estar presentes constantemente para asistir a sus hijos.

Por otro lado, se verifica la desigual distribución de oportunidades: “Aquellos hogares con mayor posibilidad de invertir tiempo, con espacios más amplios en la vivienda y con adultos de mayor nivel educativo tienen sin duda mayor capacidad de acompañar que hogares hacinados y con adultos con menor nivel educacional”.

educacion virtual 4.jpg Fotos UNO/ Valeria Girard

El 61,4% de los alumnos recibe correcciones o devoluciones de un docente. Este esfuerzo de los docentes aumenta en escuelas de jornada completa lo que explica que, a menor carga laboral docente, mayor compromiso con la devolución de tareas. “Resulta esperable que los docentes que trabajan en dos turnos de jornada simple tienen el doble de alumnos (y el doble de tareas para corregir) que los que trabajan en jornada completa”, explica el informe.

educación virtual.jpg

Solo en el 11,5% de los casos los alumnos fueron evaluados mediante pruebas o exámenes durante el período transcurrido desde el inicio de la pandemia. En tres de cada cuatro casos se está optando por una calificación conceptual (y no numérica) lo que estaría indicando una opción pedagógica por las evaluaciones de proceso y no de resultados. “Esta señal es interesante y muy auspiciosa en el sentido de que las escuelas parecen reconocer que esta situación de educación remota no sustituye la vieja normalidad escolar y requiere de adaptar dispositivos didácticos a nuevos contextos”, expresa el informe.