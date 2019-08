Dos siamesas senegalesas de tres años no podrán ser separadas

Médicos de un hospital de Londres determinaron que no es posible separar a las siamesas senegalesas Marieme y Ndeye, de tres años, y que ambas sobrevivan. Por ese motivo, su padre, Ibrahima Ndiaye, decidió no separar a las niñas.

Las pequeñas Marieme y Ndeye viajaron en 2017 (cuando tenían ocho meses) de Senegal al Hospital Great Ormond Street, en la capital británica, con la esperanza de que los doctores pudieran ofrecerles un futuro por separado. Pero los exámenes establecieron que Marieme tiene un corazón muy débil y niveles de oxígeno muy bajos, por lo que no toleraría una vida independiente.

Estos dos últimos años, el padre, junto a doctores y expertos del comité de ética, se ha visto ante la encrucijada de practicarles una operación que no permitiría a Marieme sobrevivir, pero que podría proporcionarle a Ndeye una vida independiente o, por el contrario, evitar una separación que les llevaría a ambas a la muerte.

Ndiaye ha optado por mantener a ambas con vida, pensando en la igualdad de sus hijas que tienen cerebros, corazones y pulmones separados, pero que comparten hígado, vejiga y un sistema digestivo, lo que hace imposible la separación, una decisión que los doctores comparten.

"Están juntas, son iguales. Great Ormond Street ha sido muy honesto y muy claro conmigo en todo momento. Vinimos como pacientes pero ahora somos más que eso, los considero mi familia. Nunca me he sentido presionado para aceptar una operación, nunca me han faltado al respeto", dijo.

Las siamesas empezarán la guardería a partir de septiembre en Cardiff, donde se mudaron con su padre tras llegar al Reino Unido y después de que su madre volviera a Dakar, donde la pareja tiene otros cuatro hijos mayores.

Su esperanza era que las pequeñas pudieran someterse a un proceso de separación seguro para ambas como el que han pasado Safa y Marwa Ullah, unas gemelas paquistaníes de dos años que estaban unidas por la cabeza y que el pasado julio fueron dadas de alta del Great Ormond Street para continuar su recuperación desde casa.

Gianluca y Santino protagonizaron la primera operación en Argentina de siameses isquiópagos unidos por periné, compartiendo genitales, sistema urinario y aparato digestivo. EL pasado 22 de julio pasaron por una exitosa intervención de 9 horas y en la que participaron 44 profesionales.